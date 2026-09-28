Empiezan a regir cambios en avenida Rivadavia por el Trambus

Desde este martes habrá dos carriles exclusivos durante un tramo de diez cuadras, para agilizar la circulación. Los nuevas opciones para automovilistas

La preparación para el desembarco del Trambus comenzó a reconfigurar la circulación vehicular en varios puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con miras a su puesta en funcionamiento proyectada para diciembre de 2026, la Secretaría de Transporte porteña puso en marcha un plan de reorganización del tránsito que incluye la habilitación de carriles preferenciales para colectivos y la modificación en el sentido de circulación de arterias clave, con un impacto directo en el barrio de Caballito y zonas aledañas.

A partir de este martes 29 de septiembre, la avenida Rivadavia suma dos carriles exclusivos entre Yatay/Muñiz e Hidalgo/Ángel Giménez. El tramo, de diez cuadras de extensión, funcionará las 24 horas para agilizar el paso del futuro servicio eléctrico y de 13 líneas de colectivos urbanos (2, 8, 15, 26, 55, 65, 85, 86, 88, 103, 119, 132 y 145). La delimitación se señaliza mediante pintura sobre el asfalto: la línea roja continua reserva la calzada para el transporte público, mientras que la traza punteada permite el ingreso de autos particulares únicamente para realizar giros a la derecha en las esquinas habilitadas de Campichuelo y Acoyte.

Las operaciones de carga y descarga en este sector de Rivadavia quedan restringidas al horario nocturno, entre las 21 y las 7. En paralelo, se disponen dársenas especiales sobre la vereda izquierda y cajones de estacionamiento azules en las calles transversales para evitar la interrupción del flujo vehicular comercial durante la jornada.

Modificaciones de sentido en Caballito, Almagro y nuevos corredores

Las obras y reordenamientos viales contemplan un esquema por etapas que abarca diversos cruces y avenidas principales:

Cambios ya operativo s: avenida La Plata pasó a tener sentido único hacia el norte entre Chaco/Quito y Rivadavia, con prohibición de estacionar las 24 horas en ambas manos. José Mármol y Pringles quedaron orientadas al sur, e Hipólito Yrigoyen pasó a ser de doble sentido entre Muñiz y Mármol. Quito adoptó mano única hacia Muñiz, modificando el recorrido de la línea 2.

Modificaciones de octubre : la segunda fase cambiará el sentido de Honorio Pueyrredón hacia el sur entre Gaona y Neuquén. Acoyte pasará a ser de sentido único hacia el norte entre Neuquén y Díaz Vélez, mientras que Felipe Vallese será doble mano entre Acoyte y Ambrosetti.

Etapa posterior: de manera gradual, Zañartú adoptará sentido este-oeste desde avenida La Plata hasta Senillosa; Gibson circulará de oeste a este; y la calle Butteler quedará orientada de noreste a sudoeste.

Nuevos carriles en zonas de conexión: a partir del 8 de octubre se sumarán carriles exclusivos en avenidas Sarmiento, Figueroa Alcorta, Dorrego y Bullrich para perfilar el tramo final de la traza T1 hacia la zona norte de la Capital.

Cómo funcionará la línea T1 del Trambus y reducción de tiempos de viaje

La traza inaugural del sistema, denominada T1, unirá Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery a lo largo de un trazado de 22 kilómetros que atravesará ocho barrios porteños. El recorrido permitirá conectar con las líneas A, B, D, E y H de la red de subte -con la implementación de una tarifa integrada- y cuatro líneas de ferrocarril metropolitano, estimando una demanda diaria de entre 50.000 y 60.000 usuarios.

El servicio se prestará con una flota de colectivos 100% eléctricos de fabricación nacional, equipados con aire acondicionado, rampas de acceso, conexión wifi y métodos de pago digitales. La infraestructura tecnológica sumará sincronización inteligente con la red semafórica para dar prioridad de paso a las unidades, lo que permitirá incrementar la velocidad de marcha hasta un 30% y reducir el tiempo total de viaje entre las cabeceras de 100 a 60 minutos.