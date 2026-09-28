El ejecutivo de la firma durante casi 14 años recibió una sentencia suspendida por dos años por soborno y lavado de dinero. Le confiscaron todos sus bienes

Xu Heyi, quien durante casi 14 años estuvo al frente de Beijing Automotive Group (BAIC), una de las grandes automotrices estatales de China, fue condenado este lunes a muerte por un tribunal de Beijing. La pena, sin embargo, quedó suspendida por dos años, una modalidad contemplada por el sistema judicial chino.

El Tribunal Popular Intermedio N°3 de Beijing declaró culpable al exejecutivo de los delitos de soborno y lavado de dinero. Por el primero recibió la pena de muerte con suspensión de la ejecución durante dos años, mientras que por blanqueo de capitales fue condenado a dos años de prisión y a una multa de 200.000 yuanes.

El tribunal resolvió unificar las penas y estableció finalmente la condena a muerte suspendida por dos años. Además, Xu Heyi fue privado de sus derechos políticos de por vida y se ordenó la confiscación de todos sus bienes personales. Las ganancias obtenidas de manera ilícita y los intereses derivados de ellas serán entregados al Estado.

La resolución judicial no detalló públicamente el monto de los sobornos por los que fue condenado ni la cantidad de dinero involucrada específicamente en el delito de lavado.

Qué significa una pena de muerte suspendida en China

La condena impuesta a Xu Heyi no implica una ejecución inmediata. Se trata de una figura del sistema penal chino conocida como "pena de muerte con suspensión de dos años".

Durante ese período, la ejecución queda suspendida. En los casos contemplados por la legislación china, este tipo de condena puede ser conmutado posteriormente por una pena de prisión, dependiendo de la conducta del condenado y de las condiciones establecidas por la Justicia.

La modalidad es utilizada en China en casos considerados especialmente graves, entre ellos algunos relacionados con corrupción.

Quién es Xu Heyi, el hombre que llevó a BAIC al mercado internacional

Xu Heyi, nacido en Beijing en 1957, comenzó su trayectoria profesional en el sector industrial y ocupó distintos cargos en Shougang Corporation y en organismos económicos de la capital china.

En 2002 se incorporó a Beijing Automotive Industry Holding, compañía que posteriormente se consolidaría como BAIC Group. Con el paso de los años asumió distintos cargos directivos hasta convertirse en presidente del grupo.

Durante su gestión, la automotriz profundizó su estrategia de expansión mediante acuerdos con fabricantes internacionales. Entre ellos se destacan las asociaciones con Hyundai, que dieron origen a Beijing Hyundai en 2002, y con Mercedes-Benz, a través de Beijing Benz desde 2005.

Estos acuerdos permitieron a BAIC ampliar su presencia en el mercado automotor chino mediante la fabricación y comercialización de vehículos asociados a marcas internacionales.

Otro de los movimientos relevantes durante su conducción fue la adquisición de tecnología de Saab Automobile. En 2009, BAIC obtuvo derechos de propiedad intelectual relacionados con plataformas y motores de la marca sueca, entonces vinculada a General Motors. Parte de esa tecnología fue utilizada posteriormente para desarrollar la marca propia Senova, también conocida como Shenbao.

La expansión internacional también incluyó una importante operación con Daimler. En 2019, BAIC adquirió el 5% de las acciones de la compañía alemana, participación que posteriormente fue elevada hasta el 9,98% en 2021. De esta manera, el grupo chino se convirtió en uno de los principales accionistas de la compañía que actualmente se conoce como Mercedes-Benz Group.

El crecimiento de BAIC durante su gestión

El período en el que Xu Heyi estuvo al frente de BAIC coincidió con una fuerte expansión de la compañía.

Según datos publicados a partir de registros corporativos, cuando Xu asumió la conducción del grupo, BAIC registraba ventas anuales cercanas a 680.000 vehículos y una facturación de aproximadamente 58.700 millones de yuanes.

Para 2019, un año antes de su retiro, el grupo había alcanzado una producción y comercialización anual de alrededor de 2,26 millones de vehículos y una facturación de 501.230 millones de yuanes. Ese año, BAIC se convirtió además en la primera empresa estatal de Beijing en superar los 500.000 millones de yuanes de ingresos.

La compañía también avanzó durante esos años en los mercados de capitales. Beijing Automotive International Corporation comenzó a cotizar en Hong Kong en 2014, mientras que BAIC BluePark llegó a la Bolsa de Shanghái en 2018 mediante una operación de reestructuración.

El retiro y la investigación por corrupción

Xu Heyi dejó la presidencia de BAIC en julio de 2020 y fue reemplazado por Jiang Deyi. Para entonces tenía 63 años y había permanecido cerca de 14 años en la conducción del grupo.

Su retiro, sin embargo, no significó el final de su carrera pública. En marzo de 2023, las autoridades anticorrupción de Beijing anunciaron que Xu estaba siendo investigado por presuntas violaciones disciplinarias y legales.

La investigación se produjo en el marco de una campaña de control y lucha contra la corrupción que alcanzó a distintos funcionarios y ejecutivos de empresas estatales chinas.

Tres años después del inicio de esa investigación, el Tribunal Popular Intermedio N°3 de Beijing dio a conocer la sentencia contra el ex titular de BAIC.

El fallo establece una pena de muerte suspendida por dos años por soborno, además de la condena por lavado de dinero, la confiscación de sus bienes y la pérdida de sus derechos políticos de por vida. Las ganancias ilícitas derivadas del delito también serán decomisadas y transferidas al tesoro público.