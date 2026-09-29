Proponen un proyecto de ley para eliminar los controles viales con fines recaudatorios

Un legislador de la Provincia de Córdoba presentó una iniciativa para reordenar los objetivos de la Policía Caminera en el territorio cordobés

Un debate en torno al rol de los operativos de tránsito en las rutas cordobesas volvió al centro de la escena parlamentaria. El legislador provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Mauricio Jaimes, presentó un proyecto de ley que busca prohibir los controles viales con fines recaudatorios en la provincia de Córdoba, exigiendo que las tareas de la Policía Caminera se reorienten exclusivamente hacia la prevención, la educación y la seguridad vial de quienes transitan por los corredores provinciales.

La iniciativa cuestiona de manera directa la localización geográfica de los puestos de verificación desplegados por el Ministerio de Seguridad sobre los accesos y rutas de la provincia. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la ubicación de numerosos controles evidencia una lógica orientada a la confección de actas de infracción en lugar de disuadir conductas de riesgo o advertir sobre zonas peligrosas a los automovilistas.

La propuesta para que Córdoba deje de cobrar multas de tránsito en sus rutas

En declaraciones vertidas en diálogo con Cadena 3, el legislador radical fundamentó la necesidad de modificar el marco normativo actual sobre la traza vial:

Finalidad preventiva: Jaimes remarcó que los puestos deben tener "una finalidad preventiva, educativa, para salvar vidas de los que transitan", señalando que actualmente la ubicación estratégica de los agentes no cumple con dicho principio.

Ubicación tras zonas de riesgo: "Después de los cruces peligrosos, después de las zonas de riesgo, te colocan los controles con una finalidad pura y exclusivamente recaudatoria", afirmó el legislador en diálogo con el medio radial, agregando que los operativos deberían instalarse con antelación a los puntos críticos para alertar a los conductores.

Impacto en el sector turístico: El parlamentario advirtió que el accionar de la Policía Caminera genera malestar entre los visitantes: "Es impresionante cómo recibimos planteos de gente del turismo", señaló, mencionando situaciones que afectan a viajeros en casillas rodantes o motorhomes.

Desvío de rutas de tránsito: De acuerdo con sus declaraciones, muchos viajeros "evitan circular por Córdoba porque siempre hay establecido este tipo de controles con criterio exclusivamente recaudatorio y les aplican multas", situación que impacta negativamente en el flujo de visitantes hacia los valles turísticos de la provincia.

Nueva Circunvalación en Córdoba: detalles técnicos de la obra y avances en la región

La infraestructura vial del interior cordobés sumó un hito estratégico para el transporte de cargas y el desarrollo regional. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó el acto de habilitación oficial del nuevo tramo de la circunvalación sudeste que conecta a las ciudades de Villa María y Villa Nueva. Se trata de un trayecto de 7,1 kilómetros diseñado para enlazar la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9, permitiendo que el flujo constante de tránsito pesado desvíe las tramas urbanas de ambas localidades para agilizar la logística y elevar los niveles de seguridad vial.

Durante la ceremonia de inauguración, Llaryora ponderó la envergadura de los trabajos ejecutados por la Dirección Provincial de Vialidad y remarcó el impacto directo que tendrá sobre la calidad de vida de los vecinos. En ese marco, la obra demandó una inversión de $15.690 millones, beneficiando de forma directa a más de 125.000 habitantes y garantizando una alternativa segura para los más de 3.300 camiones de carga que transitan diariamente por la zona productiva.

El nuevo trazado vial contempla características de alta ingeniería para absorber el flujo comercial e integrar la red de rutas: