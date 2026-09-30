Israel investiga como posible atentado el ataque de un piloto en un vuelo de Flydubai

Durante un vuelo hacia Tel Aviv, la rápida reacción de los viajeros logró evitar una tragedia tras un violento enfrentamiento en cabina

Israel investiga como un posible ataque terrorista el incidente ocurrido este miércoles a bordo de un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv y que terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Según la versión difundida por autoridades israelíes, uno de los pilotos apuñaló al otro dentro de la cabina y habría intentado tomar el control del avión con la intención de estrellarlo.

El vuelo FZ1073, que se dirigía al aeropuerto Ben Gurion con alrededor de 180 personas a bordo, entre ellas numerosos pasajeros israelíes, fue desviado al aeropuerto Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk después de que se produjera el incidente en la cabina.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, afirmó que se trató de un intento de atentado. "Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", sostuvo en un comunicado.

La afirmación de Ben Gvir refleja la hipótesis que investigan las autoridades israelíes. Hasta el momento, Flydubai confirmó que hubo un incidente durante el vuelo y que el avión aterrizó de manera segura, pero no informó oficialmente cuál fue la causa ni atribuyó una motivación terrorista al episodio.

La versión de Israel sobre lo ocurrido en el avión

De acuerdo con funcionarios israelíes citados por medios locales, el episodio comenzó con una agresión dentro de la cabina de mando. Uno de los pilotos habría atacado con un cuchillo a su compañero y posteriormente intentado hacerse con el control de la aeronave.

El enfrentamiento provocó una situación de emergencia durante el vuelo. Pasajeros entrevistados por medios israelíes relataron que escucharon gritos provenientes de la parte delantera del avión y que posteriormente vieron sangre dentro de la cabina.

Según estos testimonios, algunos pasajeros intervinieron para reducir al agresor. También habría habido otros pilotos entre los viajeros, quienes colaboraron para mantener el control del Boeing 737 MAX 8 después de que uno de los integrantes de la tripulación resultara herido.

Un funcionario israelí citado por The Jerusalem Post sostuvo que se había evitado "por poco" una catástrofe mayor y que pasajeros israelíes habían ayudado a controlar al presunto agresor.

El avión cayó abruptamente y activó señales de emergencia

La trayectoria del vuelo también forma parte de la investigación israelí. Según los datos difundidos por FlightRadar24, el avión descendió de manera abrupta mientras se encontraba a gran altura y posteriormente realizó maniobras irregulares antes de desviarse hacia Arabia Saudita.

La aeronave transmitió inicialmente el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general. Posteriormente apareció el código 7500, que corresponde a una interferencia ilícita y puede utilizarse ante un secuestro, antes de volver al código 7700.

La activación del código 7500 generó preocupación en Israel ante la posibilidad de que el avión hubiera sido tomado por la fuerza. Las autoridades israelíes pusieron en alerta aeronaves de combate como medida preventiva mientras se intentaba determinar qué estaba ocurriendo a bordo.

El avión terminó cambiando su rumbo y dirigiéndose hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia.

Pasajeros israelíes ayudaron a controlar al agresor

Los testimonios difundidos por medios israelíes describieron momentos de tensión dentro del avión. Una pasajera relató que se escucharon gritos y que, al abrirse la puerta de la cabina, los viajeros encontraron sangre y a uno de los pilotos herido.

Otros pasajeros señalaron que personas ubicadas en las primeras filas se dirigieron hacia la cabina cuando el avión comenzó a descender. Según esa versión, lograron reducir al piloto que habría iniciado la agresión y evitaron que continuara tomando el control de la aeronave.

También se informó que un dentista israelí que viajaba como pasajero atendió al piloto herido. Los testimonios indican que el hombre recibió asistencia médica durante el vuelo antes de que el avión aterrizara en Arabia Saudita.

La intervención de los pasajeros es uno de los elementos centrales de la reconstrucción difundida por las autoridades y medios israelíes. Según esa versión, la tripulación y los viajeros lograron recuperar el control de la situación y llevar el avión hasta un aterrizaje seguro.

Netanyahu ordenó gestionar el regreso de los pasajeros

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que la situación estaba bajo control y que las autoridades estaban trabajando para garantizar el regreso de los pasajeros israelíes.

El episodio tuvo además una particularidad diplomática: el avión terminó aterrizando en Arabia Saudita, un país que no mantiene relaciones diplomáticas formales con Israel. El aterrizaje de emergencia permitió que la aeronave fuera recibida en Tabuk mientras las autoridades de ambos países coordinaban la respuesta al incidente.

Las autoridades israelíes descartaron posteriormente que se tratara de un secuestro convencional, aunque continuaron investigando si la agresión en la cabina constituyó un intento deliberado de tomar el control del avión y provocar su caída.

Qué informó Flydubai sobre el vuelo

La aerolínea confirmó que el vuelo FZ1073, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, sufrió un incidente durante el trayecto y fue desviado hacia Tabuk.

Flydubai señaló que el avión aterrizó de manera segura y que todos los pasajeros se encontraban a salvo. La compañía indicó que sus equipos trabajaban con las autoridades competentes y que se emitirían nuevas informaciones a medida que hubiera detalles confirmados.

Las autoridades del aeropuerto saudí informaron, por su parte, que tanto el comandante como el copiloto sufrieron heridas y fueron trasladados a un hospital. Los pasajeros permanecieron bajo asistencia mientras se coordinaba su traslado en una aeronave de reemplazo.

Israel mantiene abierta la investigación

La principal hipótesis que manejan las autoridades israelíes es que la agresión fue deliberada y que el objetivo del atacante era tomar el control del avión para estrellarlo. Ben Gvir calificó directamente al responsable como un "terrorista", mientras que otros funcionarios israelíes describieron el episodio como un posible ataque terrorista.

Sin embargo, la investigación todavía debe determinar el motivo del ataque y reconstruir con precisión qué ocurrió dentro de la cabina. Fuentes citadas por medios internacionales señalaron que no estaba establecido públicamente si existió una motivación terrorista o cuál fue la razón del enfrentamiento entre los pilotos.

Por ahora, el hecho confirmado es que el vuelo FZ1073 fue desviado de su ruta hacia Israel, realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk y todos los pasajeros sobrevivieron. Israel continúa investigando el episodio bajo la hipótesis de un intento deliberado de tomar el control de la aeronave y provocar una tragedia.