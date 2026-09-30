Un vuelo de Dubái a Tel Aviv terminó en Tabuk tras un episodio en la cabina. Investigan una pelea entre pilotos y otras hipótesis.

Un vuelo que debía unir Dubái con Tel Aviv terminó este miércoles en territorio saudita después de que la tripulación reportara un "incidente" durante el trayecto. La aeronave de Flydubai modificó su recorrido y finalmente tomó tierra en el aeropuerto de Tabuk (TUU), donde los pasajeros pudieron desembarcar sin que se informaran problemas durante el aterrizaje.

La situación provocó una respuesta de las autoridades israelíes debido a que entre los viajeros había ciudadanos de ese país. La posibilidad de que se tratara de un secuestro llevó incluso a la movilización de aviones de combate, mientras distintas autoridades intentan determinar qué ocurrió dentro de la cabina.

Flydubai confirmó que el avión había sufrido un episodio durante el vuelo y aseguró que sus ocupantes estaban a salvo.

"El vuelo FZ 1073 de Dubái a Tel Aviv tuvo un incidente en vuelo. El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos", dijo el portavoz en un comunicado. "Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades competentes", añadió la compañía aérea.

El piloto herido fue atendido a bordo del avión de Flydubai tras el incidente

Flydubai: el avión que descendió 5.000 metros en un minuto

Los datos registrados por FlightRadar24 muestran una alteración significativa en la trayectoria del vuelo FZ 1073. Luego de aproximadamente dos horas y media de viaje desde Dubái, el avión redujo su altitud de manera muy pronunciada: pasó de 33.000 a 17.000 pies en apenas un minuto, una diferencia de unos 5.000 metros.

La aeronave tampoco continuó con un recorrido convencional hacia Israel. Tras el descenso, realizó un trazado irregular en las proximidades de la frontera jordana y terminó dirigiéndose hacia el noroeste de Arabia Saudita.

El aterrizaje en Tabuk se produjo alrededor de una hora después de esa maniobra. La operación se completó sin inconvenientes, según la compañía. Mientras se desarrollaba la situación, Israel comenzó a coordinar el retorno de sus ciudadanos que viajaban en el avión.

"El incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes", indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

La pelea entre los pilotos, una de las líneas de investigación

La información difundida posteriormente por medios israelíes puso el foco en lo que habría sucedido en la cabina de mando. Según esas versiones, el piloto y el copiloto habrían protagonizado una pelea durante el vuelo y en ese momento se habría activado la señal de emergencia.

El episodio habría sido advertido por algunos pasajeros, que, de acuerdo con los reportes, se acercaron a la parte delantera del avión e intervinieron para intentar separar a los dos pilotos.

Entre las imágenes difundidas por medios israelíes apareció además una fotografía en la que uno de los integrantes de la tripulación de mando llevaba la camiseta manchada de sangre.

Una versión todavía no confirmada oficialmente fue aportada por un pasajero al diario Jerusalem Post. Según su relato, durante la disputa uno de los pilotos habría apuñalado al otro.

El avión de Flydubai descendió unos 5.000 metros en apenas un minuto durante el vuelo hacia Tel Aviv

Los testimonios recogidos por Canal 12 de Israel describieron una situación de tensión en la zona delantera del avión. Algunos viajeros dijeron haber escuchado gritos y haber percibido una inclinación brusca de la aeronave antes del aterrizaje en Arabia Saudita.

También analizan un posible intento de suicidio

La investigación no se limita al supuesto enfrentamiento entre los integrantes de la cabina. Canal 12 informó que otra de las posibilidades bajo análisis es que uno de los pilotos haya intentado suicidarse y buscado provocar la caída del avión.

Según esa hipótesis, el otro piloto habría conseguido evitar que la aeronave se estrellara. Por ahora, ninguna de estas versiones fue establecida oficialmente como la explicación definitiva del episodio. "El personal fue interrogado como parte de la investigación", añadió el funcionario regional, que no aclaró si se produjeron detenciones.

Un funcionario israelí señaló que el Gobierno de ese país considera que el episodio incluso pudo haber constituido un intento de atacar a ciudadanos israelíes. La investigación, sin embargo, continúa abierta.

Por qué Israel envió aviones de combate

La incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo con la aeronave llevó a Israel a adoptar medidas de seguridad adicionales. Un tercer funcionario confirmó que aviones de combate israelíes fueron movilizados ante el temor de que el vuelo hubiera sido secuestrado.

La preocupación estaba relacionada con la presencia de decenas de ciudadanos israelíes a bordo. El episodio ocurrió, además, en un contexto en el que Netanyahu había advertido durante los últimos días sobre un aumento de amenazas contra la seguridad de Israel, aunque sin precisar cuáles.

Hasta el momento no se confirmó que el avión haya sido secuestrado ni que el incidente haya respondido a una acción deliberada contra los pasajeros.

Qué aerolínea operaba el vuelo

El avión pertenece a Flydubai, compañía aérea de bajo costo vinculada a Emirates Airlines. La empresa opera principalmente con aeronaves de la familia Boeing 737, un modelo bimotor y de un solo pasillo utilizado por numerosas aerolíneas comerciales. Su flota ronda las 100 unidades, de las cuales 69 corresponden a la variante 737 Max 8.

La conexión entre Dubái y Tel Aviv se inscribe además en el crecimiento de los viajes entre Israel y Emiratos Árabes Unidos desde la normalización de las relaciones bilaterales en 2020. A partir de entonces, Emiratos se convirtió en uno de los destinos elegidos por turistas israelíes.

El vuelo había comenzado en el Aeropuerto Internacional de Dubái, principal centro aeroportuario de la región y el de mayor volumen de pasajeros de Medio Oriente.

El aeropuerto también ocupa el primer puesto mundial en tráfico internacional. Durante el último año contabilizado alcanzó un récord de 95,2 millones de pasajeros.