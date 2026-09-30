Personal de investigación analiza si el violento enfrentamiento en cabina puso en riesgo la vida de los pasajeros y la seguridad aérea

Israel investiga un posible ataque terrorista: un piloto habría agredido al otro intentando tomar el control.

Un vuelo de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente en la cabina de pilotos.

Un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv terminó este miércoles con un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de un incidente ocurrido dentro de la cabina de pilotos. La aeronave, identificada como el vuelo FZ1073, había enviado señales de emergencia mientras sobrevolaba Jordania y modificó su recorrido hasta aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste saudita.

La situación generó inicialmente preocupación por una posible interferencia ilícita o un secuestro, debido a las señales emitidas por la aeronave y a un descenso abrupto registrado durante el vuelo. Posteriormente, funcionarios israelíes indicaron que investigan si lo ocurrido pudo haber sido un intento de ataque terrorista.

Según dos funcionarios israelíes citados por Reuters, la hipótesis que manejan actualmente las autoridades es que uno de los pilotos habría atacado al otro y que el episodio podría haber tenido como objetivo tomar el control del avión. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque la investigación todavía está en curso.

Flydubai confirmó que el vuelo experimentó un "incidente" durante el trayecto y que aterrizó de manera segura en Tabuk. La compañía informó que todos los pasajeros fueron contabilizados y que trabaja junto con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Avión de Flydubai aterrizó en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos (Redes)

Qué ocurrió durante el vuelo de Dubái a Tel Aviv

El Boeing 737 que operaba el vuelo FZ1073 había partido de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. Según los datos disponibles de seguimiento aéreo, la aeronave se encontraba sobre territorio jordano cuando emitió primero una señal general de emergencia y posteriormente otra asociada a una posible interferencia ilícita.

La información de Flightradar24 mostró además un descenso pronunciado de la aeronave antes de que se desviara hacia Arabia Saudita. Reuters informó que el avión perdió cerca de 14.000 pies de altitud en menos de 30 segundos, mientras que otros registros de seguimiento mostraron una caída de varios miles de metros en un período muy breve.

El aparato terminó modificando su trayectoria y se dirigió hacia Tabuk. Allí realizó el aterrizaje de emergencia y quedó bajo custodia de las autoridades sauditas.

La situación provocó que Israel activara medidas de seguridad ante la posibilidad de que el avión hubiera sido tomado por la fuerza. Sin embargo, funcionarios israelíes indicaron posteriormente que no se trató de un secuestro convencional. Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro israelí, había señalado inicialmente que no consideraba que se tratara de un secuestro y describió lo ocurrido como un "incidente diferente".

Más tarde, la evaluación comunicada por otros funcionarios israelíes incorporó la posibilidad de que el episodio hubiera sido un intento de ataque terrorista.

Un pasajero del avión de Flydubai (Redes)

La pelea entre los pilotos y la hipótesis de un ataque

Los primeros reportes sobre el episodio indicaron que los pilotos habían protagonizado una pelea dentro de la cabina. Con el avance de la información, medios israelíes difundieron versiones según las cuales uno de ellos habría utilizado un cuchillo contra el otro.

Dos funcionarios israelíes citados por Reuters afirmaron que el copiloto habría apuñalado al capitán antes de que miembros de la tripulación ingresaran a la cabina y tomaran el control de la aeronave. Uno de los funcionarios señaló que el presunto atacante era de nacionalidad omaní.

Estas versiones todavía forman parte de una investigación en curso y no fueron confirmadas en todos sus detalles por Flydubai ni por las autoridades sauditas.

Medios israelíes también difundieron otra hipótesis según la cual uno de los pilotos habría intentado provocar deliberadamente la caída del avión. En ese escenario, el otro piloto habría intervenido para impedirlo. La abrupta pérdida de altitud registrada durante el trayecto es uno de los elementos que aparece mencionado en los reportes sobre esta posibilidad.

Las autoridades israelíes consultadas por Reuters indicaron que su evaluación actual apunta a un posible ataque terrorista y descartaron, en esa valoración preliminar, que el episodio estuviera relacionado con un problema de salud mental de alguno de los pilotos. Se trata de una hipótesis oficial en investigación y no de una conclusión judicial o definitiva.

Qué dijeron los pasajeros sobre el enfrentamiento

Los pasajeros también aportaron testimonios sobre lo sucedido dentro del avión. Algunos de ellos contaron al Canal 12 de Israel que escucharon gritos provenientes de la zona delantera de la aeronave y que el avión realizó un movimiento brusco durante el incidente.

Un pasajero israelí citado por The Jerusalem Post afirmó que uno de los pilotos habría atacado con un cuchillo al otro e intentado sacarlo de la cabina. Según su relato, varios pasajeros ubicados cerca de la parte delantera se dirigieron hacia el cockpit al advertir lo que estaba ocurriendo.

El pasajero aseguró que quienes ingresaron lograron reducir al supuesto atacante y permitieron que otros dos pilotos que viajaban como pasajeros tomaran el control de la aeronave. También afirmó que uno de los pilotos heridos se encontraba en estado crítico y que un dentista que viajaba a bordo le brindó asistencia.

Estos testimonios no fueron confirmados de manera independiente en todos sus aspectos. La información oficial disponible hasta el momento indica que ambos pilotos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital después del aterrizaje en Tabuk.

Piloto atacado en el vuelo de Flydubai (redes)

Los videos difundidos desde el avión

Después del incidente comenzaron a circular en redes sociales distintos videos que presuntamente fueron registrados por pasajeros durante o inmediatamente después del enfrentamiento.

Uno de los videos difundidos por medios israelíes muestra a un pasajero con sangre en el rostro que describe lo ocurrido a bordo y afirma que los viajeros habían reducido a quienes consideraban responsables del episodio. El hombre sostiene que el avión se encontraba próximo a aterrizar y solicita asistencia.

La autenticidad y el contexto completo de las imágenes deben ser establecidos por las autoridades que investigan el caso. La difusión de estos videos permitió conocer parte de la situación vivida dentro de la cabina de pasajeros, aunque no permite por sí sola determinar qué desencadenó el enfrentamiento entre los pilotos.

Otros testimonios recogidos por medios israelíes señalaron que los pasajeros observaron sangre en la zona de la cabina y que algunas personas intervinieron físicamente durante el altercado.

La información coincide en que el episodio se produjo mientras el avión estaba en pleno vuelo y que terminó con la intervención de personas que se encontraban a bordo antes del aterrizaje en Arabia Saudita.

El aterrizaje de emergencia en Tabuk

El aeropuerto de Tabuk confirmó que el vuelo de Flydubai aterrizó y que los dos pilotos fueron hospitalizados debido a las heridas sufridas durante el incidente. La aeronave quedó en territorio saudita mientras las autoridades trabajaban para establecer las circunstancias del episodio.

Flydubai comunicó que todos los pasajeros estaban a salvo y que la compañía colaboraba con las autoridades correspondientes. La empresa no brindó detalles sobre la pelea entre los pilotos ni confirmó públicamente las versiones difundidas por los medios sobre un posible intento de ataque terrorista.

El aterrizaje en Tabuk también tuvo una particularidad diplomática. Israel y Arabia Saudita no mantienen relaciones diplomáticas formales, aunque en los últimos años se registraron situaciones excepcionales en las que vuelos vinculados con Israel realizaron aterrizajes de emergencia en territorio saudita.

Una vez que el avión tocó tierra, los pasajeros permanecieron bajo la supervisión de las autoridades locales mientras se desarrollaban las primeras actuaciones.

Avión de Flydubai aterrizó de emergencia tras un incidente entre los pilotos (redes)

Qué se sabe sobre los pasajeros

El vuelo transportaba a un grupo numeroso de pasajeros israelíes. Las primeras informaciones difundidas por medios de ese país situaron la cantidad en alrededor de 150 personas, mientras que otros reportes posteriores mencionaron una cifra superior.

Reuters indicó que el avión llevaba alrededor de 150 pasajeros israelíes, mientras que otros medios señalaron que la aeronave podía transportar unas 180 personas entre pasajeros y tripulación.

No se informó de pasajeros fallecidos como consecuencia del incidente. Flydubai señaló que todos los viajeros estaban contabilizados y a salvo después del aterrizaje.

Los dos pilotos, en cambio, debieron recibir atención médica debido a las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

Pasajeros en el aeropuerto de Tel Aviv (Redes)

La investigación continúa

Las circunstancias exactas que provocaron la pelea dentro de la cabina todavía no fueron establecidas de manera definitiva. Las autoridades deben determinar quién inició el enfrentamiento, qué ocurrió con los controles del avión durante el descenso y cuál fue el motivo de las señales de emergencia emitidas durante el vuelo.

La investigación también deberá establecer si existió una intención deliberada de provocar la caída de la aeronave y si el episodio puede ser considerado un intento de ataque terrorista.

Por el momento, la información disponible reúne distintas versiones:

Los pasajeros describieron una pelea dentro de la cabina y una intervención para controlar la situación

Los datos de seguimiento aéreo muestran un descenso pronunciado y el posterior desvío hacia Tabuk

Funcionarios israelíes sostienen que investigan un posible ataque terrorista

Flydubai confirmó únicamente que se produjo un incidente y que el avión aterrizó de forma segura

La aeronave permanece vinculada a la investigación mientras las autoridades de los países involucrados buscan reconstruir lo ocurrido durante el vuelo FZ1073.