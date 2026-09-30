El periodista cuestionó a la concejal de La Matanza por su ruptura con La Libertad Avanza y un saludo con Espinoza. Ella lo acusó de estar "ensobrado"

El periodista Esteban Trebucq protagonizó un fuerte cruce al aire con Leila Gianni, concejal de La Matanza y exdirigente de La Libertad Avanza, que terminó con ambos anticipando que recurrirán a la Justicia.

Trebucq cruzó a Leila Gianni por Espinoza y terminaron con amenazas judiciales

El intercambio comenzó cuando Trebucq cuestionó a Gianni por una imagen en la que aparece saludando al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en medio de su ruptura con el espacio libertario.

"Yo vi una foto con vos abrazada a Espinosa", planteó el periodista. Gianni rechazó esa interpretación y respondió: "No voy a permitir que digas pelotudeces diciendo que yo me abracé con Espinosa".

La concejal explicó que se trató de "un acto protocolar" y sostuvo que no se abrazó con el intendente. Además, volvió a defender su decisión de romper con La Libertad Avanza.

El tono de la discusión subió cuando Gianni acusó a Trebucq de estar "ensobrado". Ante esa afirmación, el periodista respondió: "Lo del sobre vas a tener que responder en tribunales, Leila".

"Sí, vos también vas a tener que responder en tribunales", contestó Gianni.

El intercambio terminó pocos segundos después, con Trebucq reiterando que la acusación deberá ser respondida ante la Justicia.

Leila Gianni explicó por qué se fue del programa de Trebucq y apuntó contra La Libertad Avanza

La concejala de La Matanza, Leila Gianni, salió a explicar públicamente su decisión de abandonar el programa de Esteban Trebucq luego del fuerte enfrentamiento que protagonizaron al aire. En un video difundido en sus redes sociales, cuestionó el comportamiento del periodista y vinculó el episodio con una disputa política dentro de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Gianni sostuvo que la discusión se produjo mientras intentaba referirse a la problemática de la inseguridad en La Matanza. En ese contexto, apuntó contra el conductor y recordó sus anteriores manifestaciones sobre la situación del delito bonaerense.

"Es la primera vez que abandono un programa de televisión porque estoy re mil caliente. ¿A mí, Esteban Trebucq, me vas a querer chicanear?", expresó en un video filmado en la calle.

La dirigente también cuestionó que Trebucq utilizara durante el intercambio un video en el que se la veía saludando al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Según su explicación, esas imágenes correspondían al día en que asumió como concejala y el encuentro con el jefe comunal había sido simplemente de carácter protocolar.

"Cuando estoy hablando de una problemática importante (...), vos, a quien vi llorar e indignarse muchas veces por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires".

La acusación de Gianni contra dirigentes libertarios

El video mostrado durante la emisión se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto. Gianni sostuvo que su difusión respondió a una operación política destinada a cuestionarla y señaló directamente a referentes de La Libertad Avanza en el distrito.

La concejala afirmó que dirigentes libertarios de La Matanza llegaron a acuerdos con Espinoza y utilizó el término "tranzaron" para describir esas supuestas negociaciones con el intendente peronista.

"De vos no esperaba esta jugada maliciosa y preparada. A mí no me vengas a correr con eso porque me levanto todos los días y me acuesto laburando para cambiarles la vida a los vecinos de La Matanza", recriminó.

En su descargo, además, Gianni responsabilizó por la circulación del material al armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja. De acuerdo con su versión, él habría tenido intervención en la filtración y posterior difusión del archivo que terminó siendo exhibido durante el programa.

La concejala volvió a remarcar que las imágenes no demostraban un acuerdo político con Espinoza, sino que registraban un saludo protocolar ocurrido durante la jornada de su juramento como integrante del Concejo Deliberante.

El enfrentamiento entre Gianni y Trebucq, de esta manera, no quedó limitado al intercambio televisivo: después de retirarse del programa, la concejala utilizó sus redes sociales para cuestionar al periodista, explicar su versión sobre el video y ampliar sus acusaciones contra dirigentes de La Libertad Avanza en La Matanza.