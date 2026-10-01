Jubilados, cuánto cobran con aumento y bono desde octubre

Con el último aumento por el IPC de agosto medido por el INDEC habrá un incremento del 1.66% en los haberes. Conocé también las fechas de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,66% en los haberes de los jubilados y pensionados durante el próximo mes de octubre. La actualización surge de la aplicación de la fórmula de movilidad que toma como referencia el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a agosto.

Los titulares de todo el país percibirán la actualización automática en sus cuentas bancarias sin necesidad de realizar trámites presenciales o virtuales ante el organismo previsional. De esta forma, la jubilación mínima pasa a fijarse en $435.748,51 para la liquidación del décimo mes del año.

El sostenimiento del bono extraordinario de $70.000, oficializado mediante decreto por el Gobierno nacional, funciona como un pilar para amortiguar, en parte, el impacto del costo de vida en la canasta básica alimentaria y los medicamentos. De esta manera, el esquema definitivo para el cobro mensual queda estructurado con los haberes fijos actualizados y el refuerzo correspondiente.

Montos confirmados de ANSES para octubre

Para este período, los haberes previsionales y las pensiones asistenciales quedarán establecidos bajo el siguiente esquema detallado con el impacto de la suba y el bono extraordinario:

Jubilación mínima: el haber base pasa a ser de $435.748,51. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el monto total alcanza los $505.748,51 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber base se ubica en $348.598,81. Con la inclusión del refuerzo de $70.000, el cobro final queda en $418.598,81 .

Pensiones No Contributivas (PNC): el haber puro pasa a $305.023,96. Al integrar la suma fija de $70.000, alcanza un haber total de $375.023,96 .

Jubilaciones superiores a la mínima: con el incremento del 1,66% aplicado sobre los tramos escalonados, el haber máximo se fija en $2.932.174,85. En estos casos, quienes perciban montos inferiores a $505.748,51 cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar dicho techo.

Jubilados: fechas de cobro de octubre

El cronograma de acreditaciones dispuesto por la ANSES para el cobro de los haberes que no superen el monto mínimo comenzará en la segunda semana del mes y contempla una reprogramación por el feriado nacional del lunes 12 de octubre: