Qué jubilados reciben el bono de $70.000 de ANSES en octubre

El Gobierno confirmó el pago del refuerzo económico para el décimo mes del año. Quiénes cobran la suma completa y cuáles son los requisitos

El Gobierno nacional ratificó formalmente el otorgamiento de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida fue oficializada mediante el Decreto 1108/2026 en el Boletín Oficial, estableciendo los criterios de liquidación y los topes requeridos para percibir la suma adicional durante el mes de octubre.

El refuerzo financiero busca morigerar el impacto de la inflación en los haberes previsionales más bajos y se acreditará de forma directa junto con la liquidación mensual habitual de la prestación, sin que sea necesario efectuar gestiones o trámites presenciales ante el organismo. Sin embargo, se mantiene en la misma suma fija desde hace 32 meses, desde marzo 2024.

Para este período, el cobro de la asignación contempla además la actualización general del 1,66% vinculada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para el mes de agosto.

Quiénes cobran el bono completo de $70.000 en octubre

El pago del bono extraordinario alcanzará a diferentes categorías del sistema previsional administrado por la ANSES. La distribución completa del beneficio contempla a los siguientes sectores:

Titulares de jubilaciones y pensiones contributivas a cargo del sistema nacional.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás grillas no contributivas.

Para percibir la totalidad de los $70.000, los solicitantes deben contar con un haber previsional mensual que no supere el valor mínimo legal fijado por la Resolución 284/2026 de ANSES, el cual asciende a $435.748,51. De este modo, el ingreso total de bolsillo asciende $505.748,51.

Cómo se calcula el bono proporcional para jubilados que superan la mínima

En el caso de aquellos jubilados y pensionados que perciban un ingreso mensual superior al haber básico de $435.748,51, la normativa dictaminada por el Poder Ejecutivo fija un mecanismo de liquidación proporcional para garantizar la equidad dentro del régimen previsional.

Aquellos titulares que perciban una suma superior a la mínima cobrarán un bono cuyo monto será equivalente al valor necesario para alcanzar un tope total de $505.748,51 considerando todas sus prestaciones vigentes. Quienes cuenten con ingresos superiores a dicho tope consolidado no percibirán el refuerzo económico.

De cuánto debería ser el bono de jubilados según la inflación

El refuerzo está congelado en $70.000 desde marzo de 2024, por lo cual su impacto en los cobros de aquellos que perciben las jubilaciones mínimas era mucho mayor y con el tiempo su fuerza comenzó a diluirse.

Según el presupuesto presentado por el Ejecutivo la inflación acumulada desde el último aumento del bono hasta diciembre de 2027 será de alrededor del 219,2%, por lo cual para mantener el poder de compra que se tenía en la última suba, el adicional debería situarse en $223.400 a fin de ese año.