AUH de ANSES en octubre: cuánto se cobra en mano con aumento

El organismo oficializó los montos del haber bruto y el pago directo según la cantidad de hijos. El esquema de cobro y cómo consultar la acreditación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el esquema de liquidación de haberes y los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a octubre de 2026. A partir de la actualización mensual por movilidad atada a la inflación medida por el INDEC, las asignaciones sociales recibirán un incremento del 1,66%, llevando el importe bruto general de la prestación a $156.588 por cada menor a cargo.

En la acreditación mensual, los titulares perciben de forma directa el 80% de dicho valor, lo que equivale a $125.269,60 netos de bolsillo en la cuenta vinculada a su tarjeta de débito. En tanto, el 20% restante ($31.317,40) permanece retenido y se acumula mes a mes para ser abonado una vez que acredita se acreditan los controles de salud y escolaridad.

Cuánto se cobra por AUH y el impacto con la Tarjeta Alimentar

Con el reajuste porcentual ya aplicado, los valores finales en mano que percibirán las familias varían según la cantidad de hijos registrados en el sistema previsional:

Familias con 1 hijo: reciben $125.269,60 netos por cobro directo de la asignación.

Familias con 2 hijos: cobran un haber neto de $250.539,20 en su tarjeta de débito.

Familias con 3 hijos: perciben $375.808,80 de bolsillo.

Familias con 4 hijos: acumulan un pago directo de $501.078,40.

Al contemplar la integración del programa Tarjeta Alimentar, el ingreso total del hogar se incrementa significativamente. De este modo, un grupo familiar con 1 hijo alcanza un haber consolidado de $197.519,60 netos, mientras que con 2 hijos la cifra llega a $363.838,20 y las familias con 3 o más hijos alcanzan una suma total de $525.233,80 de bolsillo.

Fechas de cobro de ANSES y modalidades de pago

El organismo estatal confirmó que la acreditación de los fondos comenzará el jueves 8 de octubre. Los cobros se realizarán mediante caja de ahorro bancaria o a través de las billeteras virtuales homologadas por la entidad previsional, estando disponibles para extracción en efectivo sin costo adicional.

El cronograma oficial de liquidación se distribuirá de la siguiente manera, contemplando la interrupción bancaria del lunes 12 por el feriado nacional: