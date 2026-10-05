La marca renovó sus ofertas en la tienda oficial con fuertes rebajas en modelos seleccionados. Cuáles son las zapatillas más baratas y cómo comprarlas

Puma arranca octubre con oportunidades para comprar zapatillas y ahorrar en su tienda online oficial. El outlet de la marca reúne modelos seleccionados con descuentos de hasta el 70%, mientras que algunas promociones permiten obtener beneficios adicionales al llevar varios productos.

Entre las ofertas más importantes aparece un modelo que se consigue por menos de $50.000. Se trata de las Puma Mostro OG, que figuran a $48.000, frente a un precio anterior de $159.999. Esto representa una rebaja del 70%.

Otra de las mayores liquidaciones corresponde a las Mostro Ecstasy, disponibles a $57.000, cuando su precio anterior era de $189.999. En este caso, la reducción también llega al 70%.

Qué zapatillas de Puma comprar con hasta 70% de descuento

El outlet oficial concentra distintas alternativas para quienes buscan aprovechar las rebajas durante octubre.

Entre los modelos con mayores descuentos se encuentran:

Mostro OG: $48.000, antes $159.999, con 70% de descuento .

$48.000, antes $159.999, con . Mostro Ecstasy: $57.000, antes $189.999, con 70% de descuento .

$57.000, antes $189.999, con . Palermo Cherry Blossom: $56.000, antes $139.999, con 60% de descuento .

$56.000, antes $139.999, con . Future Rider Soft para mujer: $52.000, antes $129.999, con 60% de descuento .

$52.000, antes $129.999, con . Mayze para mujer: $60.000, antes $149.999, con 60% de descuento .

$60.000, antes $149.999, con . CA Pro Mid: $64.000, antes $159.999, con 60% de descuento .

$64.000, antes $159.999, con . Mostro Camo: $72.000, antes $179.999, con 60% de descuento .

$72.000, antes $179.999, con . Suede XL Animal De Poder: $72.000, antes $179.999, con 60% de descuento .

$72.000, antes $179.999, con . Inverse Echo: $80.000, antes $199.999, con 60% de descuento .

$80.000, antes $199.999, con . Velocity NITRO 3 para mujer: $70.000, antes $174.999, con 60% de descuento .

$70.000, antes $174.999, con . Palermo Premium: $70.000, antes $139.999, con 50% de descuento .

$70.000, antes $139.999, con . Easy Rider Cuero: $75.000, antes $149.999, con 50% de descuento .

$75.000, antes $149.999, con . Palermo Elevata para mujer: $70.000, antes $139.999, con 50% de descuento .

$70.000, antes $139.999, con . Veritana Energy: $120.000, antes $239.999, con 50% de descuento .

$120.000, antes $239.999, con . Puma x SQUID GAME Palermo: $100.000, antes $199.999, con 50% de descuento.

Los precios corresponden a las publicaciones de la tienda oficial de Puma Argentina relevadas para esta nota y están sujetos a disponibilidad de stock y talles.

Puma suma una promoción para compras múltiples

Además de las rebajas que ya aparecen aplicadas sobre determinados productos, existe una promoción para quienes compren cuatro o más productos seleccionados de las categorías Sale/Outlet.

La condición es importante porque ese beneficio no debe interpretarse como una suma automática sobre cualquier descuento publicado. Por eso, el porcentaje final depende de los productos incluidos en la promoción y de las condiciones establecidas por la marca.

De esta manera, quienes estén buscando renovar varias zapatillas o comprar más de un producto pueden revisar qué artículos están alcanzados por la promoción antes de completar el pedido.

Cómo comprar las zapatillas Puma en oferta

Para acceder a las promociones hay que ingresar a la tienda online oficial de Puma Argentina, seleccionar la sección de Outlet y elegir el modelo disponible.

Una vez elegido el producto, el comprador debe seleccionar el talle y agregarlo al carrito. Allí podrá verificar el precio final, las condiciones de la promoción y las alternativas de pago disponibles antes de confirmar la operación.

La disponibilidad de cada oferta puede modificarse a medida que se agoten determinados talles o unidades. Por eso, un modelo que aparece con descuento puede dejar de estar disponible aunque la liquidación continúe para otros productos.

La tienda realiza envíos gratis para compras desde $199.999 y opciones de 6 cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones vigentes para cada operación.

Así, el outlet de PUMA comienza octubre con algunas de sus mayores rebajas concentradas en modelos seleccionados, con opciones que parten de $48.000 y descuentos directos de hasta 70%.