Las tiendas oficiales ofrecen modelos de temporadas anteriores para running, entrenamiento y uso urbano, con stock sujeto a talles y colores

Para quienes buscan comprar calzado de marca y ahorrar, las principales firmas deportivas renovaron sus outlets online con descuentos en modelos de temporadas anteriores. Nike, adidas, Puma y Reebok ofrecen actualmente distintas alternativas con rebajas que llegan hasta el 70%, mientras que algunos productos se consiguen por menos de $60.000.

Las promociones corresponden a las tiendas oficiales de cada marca y alcanzan a zapatillas urbanas, modelos para running, entrenamiento y básquet, entre otras categorías. Los precios y el stock pueden variar según el talle y el color disponible.

Qué zapatillas adidas se consiguen con hasta 60% de descuento

El outlet online de adidas reúne actualmente 254 productos de calzado, con una amplia variedad de modelos para uso urbano, entrenamiento y distintas disciplinas deportivas. Las promociones se concentran principalmente en rebajas del 30%, 40% y 50%, aunque también hay opciones dentro de una campaña que alcanza descuentos mayores.

Entre las alternativas disponibles aparece la Lite Racer CLN 2.0, que se ofrece a $55.999, frente a un precio original de $99.999, con una rebaja del 40%. También se puede encontrar la SL 72 RS a $79.999, contra $159.999 de precio original, lo que representa un descuento del 50%.

Para quienes buscan modelos clásicos, las Campus 00s tienen un precio de $160.999 frente a $229.999, mientras que las Superstar Messi aparecen a $132.999, desde $189.999.

Nike liquida zapatillas desde $99.999

La tienda oficial de Nike Argentina mantiene una sección de oportunidades con más de 190 productos y rebajas que, en los modelos relevados, llegan al 40%.

Entre las opciones aparece la Nike Charge Suede, que baja de $129.999 a $99.999, con una rebaja del 23%.

La Nike Air Force 1 '07 pasa de $229.999 a $160.999, mientras que las Air Force 1 '07 LV8 se ofrecen a $181.999, frente a $279.999 de precio original. Otra alternativa es la Nike Air Max 90 Premium, que baja de $299.999 a $194.999, con un descuento del 35%.

En tanto, las Nike Zoom Vomero 5 tienen una rebaja del 40% y quedan en $209.999, frente a un precio anterior de $349.999.

Puma tiene modelos desde $39.000

El outlet online de Puma reúne actualmente distintas opciones de calzado con rebajas sobre los precios de lista. Entre las promociones aparecen modelos urbanos, deportivos y colaboraciones, con descuentos que llegan al 70%.

Una de las alternativas más económicas es la Trinity 2 Gamuza, que se ofrece a $39.000, frente a un precio original de $129.999, con una rebaja del 70%. También aparece la Mostro OG Prime, a $48.000, contra $159.999 de precio de lista, lo que representa un descuento del 70%.

Entre las opciones con rebajas del 60% se encuentra la Mayze para mujer, que baja de $149.999 a $60.000. También están las Velophasis Bliss, a $78.000 desde $194.999.

Outlet Reebok tiene zapatillas desde $47.999 y descuentos de hasta 40%

El outlet online de Reebok también tiene varias opciones con descuentos del 30% y 40%. Entre las ofertas aparecen modelos urbanos y deportivos con precios por debajo de los $100.000.

La alternativa de menor precio relevada es la Flexagon Energy TR 4, que se consigue a $47.999, frente a un precio original de $79.999, con un descuento del 40%.

Las Classic Nylon bajan de $99.999 a $59.999, mientras que las Royal pasan de $119.999 a $71.999. También se encuentran las Zig Kinetica 2.5 Edge a $59.999 desde $99.999 y las Workout Pro Mid a $71.999 desde $119.999.

En algunos productos, Reebok permite además pagar en tres o seis cuotas sin interés. La marca informa envío gratis para compras superiores a $149.999.

Cuánto se puede ahorrar

Las ofertas muestran diferencias importantes según la marca y el modelo. adidas concentra el mayor descuento publicado, de hasta 70% en determinados productos, mientras que Puma llega al 60%, Nike alcanza el 40% en los modelos relevados y Reebok también ofrece rebajas de hasta 40%.

Como siempre ocurre con los outlets online, las promociones están sujetas a disponibilidad de talles y colores. Por eso, un mismo modelo puede aparecer con descuento pero no necesariamente contar con todas las variantes disponibles al momento de la compra.