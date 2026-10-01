El sector registra un nuevo aumento salarial y avances en la absorción del refuerzo. Cómo quedan las escalas por hora y los sueldos mensuales

El sector de trabajo en casas particulares tendrá un nuevo aumento salarial en sus escalas durante el mes de octubre, conforme a las pautas fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 6/2026. La norma dispuso un incremento del 1,7% sobre los salarios mínimos de las distintas categorías operativas, al tiempo que modificó la modalidad de liquidación de las sumas adicionales otorgadas en períodos previos.

A diferencia de las liquidaciones efectuadas durante el invierno, las empleadas domésticas no percibirán un bono extraordinario abonado de manera independiente o por fuera del recibo de sueldo. Desde el noveno mes del año comenzó el proceso de integración gradual de la suma no remunerativa dentro de la estructura del haber básico mensual.

Absorción del bono extraordinario y cómo se liquida en octubre

El bono pagado hasta agosto alcanzaba valores de hasta $20.000 para extensiones horarias de 16 horas semanales o más, $11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas, y $8.000 para desempeños inferiores a las 12 horas semanales. No obstante, el cronograma oficial dispuso que la suma deje de cobrarse como un adicional separado para incorporarse paulatinamente a los salarios remunerativos.

La integración del refuerzo contempla las siguientes etapas progresivas:

Septiembre : se incorporó un primer tramo equivalente al 25% del valor total del bono.

Octubre : se integra un 50% adicional de la suma fija en los recibos de haberes.

Noviembre: se sumará el 25% restante para completar el 100% de la absorción.

De esta manera, durante octubre la suma extraordinaria alcanza una consolidación del 75% dentro del básico remunerativo, reduciendo el diferencial no contributivo a su tramo final.

Escala salarial por hora y montos mensuales en octubre

Con el incremento del 1,7% y el avance del proceso de absorción del adicional, los valores mínimos estipulados por hora de trabajo quedan conformados de acuerdo con la categoría prestada:

Supervisores (primera categoría): $4.805,82 con retiro y $5.215,59 sin retiro por hora.

Personal para tareas específicas (segunda categoría): $4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro por hora.

Caseros (tercera categoría): $4.337,53 sin retiro por hora.

Asistencia y cuidado de personas (cuarta categoría): $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro por hora.

Tareas generales de limpieza y mantenimiento (quinta categoría): $4.064,08 con retiro y $4.460,36 sin retiro por hora.

En cuanto a las remuneraciones mensuales mínimas correspondientes al personal contratado bajo la modalidad mensualizada, los valores de referencia para octubre quedan fijados bajo las siguientes escalas: