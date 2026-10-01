Empleada doméstica: cuánto cobran con el aumento en octubre

Conocé las nuevas escalas salariales, los montos por hora y cómo impacta la integración de las sumas no remunerativas en los sueldos de este mes

Las empleadas domésticas percibirán un aumento en sus ingresos durante el mes de octubre de 2026, a partir del esquema fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 6/2026. La medida dispone una suba del 1,7% sobre los valores que regían en septiembre y alcanza tanto al personal contratado por hora como a quienes perciben una liquidación mensualizada.

En esta oportunidad, el ajuste salarial combina la recomposición en los haberes de la actividad con el avance de la reestructuración de los ingresos del sector. Durante las liquidaciones del décimo mes del año se efectivizará la integración del 50% de la suma no remunerativa que se había otorgado durante el mes de agosto, la cual oscilaba entre los $8.000 y los $20.000 según la carga horaria semanal fijada en cada relación laboral.

Escala salarial por hora y montos mensuales en octubre

Las escalas salariales para el sector varían en función de la categoría desempeñada y la modalidad de contratación fijada entre las partes, con diferenciaciones según se trate de tareas desarrolladas con o sin retiro:

Supervisores (primera categoría): $4.805,82 por hora con retiro y $5.215,59 sin retiro. Los valores mensuales quedan en $599.514,52 y $661.702,46 respectivamente.

Personal para tareas específicas (segunda categoría): $$4.580,80 la hora con retiro y $4.973,38 sin retiro. El sueldo mensualizado pasa a $560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro.

Caseros (tercera categoría): $4.337,53 por hora y una remuneración mensual básica de $548.429,23.

Asistencia y cuidado de personas (cuarta categoría): $4.337,53 por hora con retiro y $4.801,52 sin retiro. Por mes, los haberes se ubican en $548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro.

Personal para tareas generales (quinta categoría): $4.064,08 por hora con retiro y $4.460,36 sin retiro. En cuanto a las liquidaciones mensuales, el haber asciende a $498.582,06 con retiro y $563.958,82 sin retiro.

Cómo se liquidan las horas extra y los adicionales por ley

El marco normativo vigente establece recargos específicos sobre el valor de la hora habitual cuando la jornada supera la extensión laboral pactada. Las horas extraordinarias realizadas en días hábiles comunes deben abonarse con un recargo del 50% sobre el haber regular. En tanto, cuando las tareas prestadas se efectúen los días sábados después de las 13 horas, domingos o feriados nacionales, la remuneración por hora contempla un incremento del 100%.

A su vez, el cálculo final del haber liquidado puede incluir suplementos legales contemplados en la reglamentación del régimen. Por un lado, se aplica un adicional del 31% por zona desfavorable para las prestaciones laborales ejecutadas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, corresponde adicionar un 1% por cada año de antigüedad en el puesto con el mismo empleador, el cual se suma a los básicos estipulados para la categoría.