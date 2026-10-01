Qué empleadas domésticas cobran un 31% más en octubre

Para el décimo mes del año se mantiene un adicional clave para los sueldos de las trabajadoras de casas particulares que se desempeñan en zonas específicas

El esquema de sueldos correspondientes al régimen de casas particulares mantiene vigentes una serie de complementos salariales obligatorios que modifican de manera directa la liquidación mensual en distintas regiones del país. Entre las pautas establecidas por las normativas laborales del sector, existe un suplemento porcentual específico que contempla las condiciones geográficas de cumplimiento del servicio y debe integrarse en los recibos de haberes de octubre.

Este adicional por zona desfavorable beneficia de manera uniforme a todas las empleadas domésticas de las cinco categorías profesionales vigentes, sin importar si prestan tareas por horas o mediante contratación mensualizada, y con independencia de si la modalidad es con o sin retiro. El cálculo debe aplicarse sobre las remuneraciones mínimas básicas del sector antes de adicionar otros rubros contemplados por la ley, como el plus acumulativo por antigüedad.

Conocer el alcance territorial y la mecánica de liquidación resulta clave para que empleadores y empleadas regularicen el monto final a abonar, ya que este rubro también incide en la determinación de aportes previsionales, aguinaldos, vacaciones e indemnizaciones.

Empleadas domésticas: en qué lugares se paga el adicional del 31%

La aplicación de este recargo en los salarios rige de forma exclusiva para el personal que desarrolle sus labores operativas en el sur del territorio nacional. La cobertura incluye de manera integral a las provincias patagónicas y a una región específica de la provincia de Buenos Aires:

Provincia de La Pampa.

Provincia de Neuquén.

Provincia de Río Negro.

Provincia del Chubut.

Provincia de Santa Cruz.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, en el extremo sur bonaerense.

Impacto en las categorías y cálculo con otros suplementos

El porcentaje se liquida tomando como base de cálculo los valores mínimos establecidos para cada escalafón -supervisores, personal para tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas y personal para tareas generales-. Una vez obtenido el valor ajustado por zona, la liquidación debe sumar el concepto de antigüedad, que equivale al 1% por cada año de relación laboral cumplido desde septiembre de 2020 a la fecha.

En el caso de quienes desempeñan funciones por valor hora, el incremento se refleja proporcionalmente en cada módulo trabajado. Para los contratos de tiempo completo o liquidaciones mensuales, el haber bruto integra la totalidad de los adicionales, constituyendo la base para el pago de la seguridad social y el seguro de riesgos del trabajo (ART).

Para octubre, la categoría tareas generales, que es la nuclea a la mayor cantidad de trabajadoras en todo el país, tendrá estos salarios mínimos: