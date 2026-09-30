Cómo funcionarán los trenes del Sarmiento el fin de semana por la peregrinación a Luján

Trenes Argentinos informó que reforzará el funcionamiento del ramal que llega hasta la ciudad de la Basílica Nuestra Señora de Luján

Con motivo de la 52da. Peregrinación Juvenil a Pie a Luján, que se llevará a cabo durante este fin de semana bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", la empresa Trenes Argentinos oficializó un esquema especial de transporte para facilitar el traslado y el regreso de los cientos de miles de fieles. Durante el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, la operadora ferroviaria dispondrá servicios adicionales en el ramal diésel Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento, deteniéndose en las ocho estaciones intermedias del recorrido.

La movilización de fe popular cobra este año una relevancia particular, ya que funciona como la antesala espiritual para la histórica visita del papa León XIV a la Argentina prevista para noviembre, cuando recorrerá Buenos Aires, Córdoba y la propia basílica de Luján. Para garantizar la conectividad de las familias y delegaciones que realizarán la caminata tradicional de 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano en Liniers, el tren sumará refuerzos especiales en ambos sentidos de circulación.

Trenes en la peregrinación a Luján: cronograma detallado de los servicios adicionales para sábado y domingo

El esquema especial contempla salidas constantes durante todo el fin de semana para absorber el flujo masivo de pasajeros en la estación trasbordo de Moreno:

Sábado 3 de octubre (Sentido a Luján): Circularán 16 servicios adicionales desde Moreno partiendo a las 4:30, 5:30, 7:00, 7:50, 9:36, 10:21, 12:13, 13:13, 14:43, 15:48, 17:31, 18:08, 19:59, 20:58, 22:46 y 23:43.

Sábado 3 de octubre (Regreso a Moreno): Se despacharán 14 formaciones desde Luján a las 5:54, 6:54, 8:24, 9:14, 11:00, 11:45, 13:37, 14:37, 16:07, 17:12, 18:55, 19:32, 21:23 y 22:22.

Domingo 4 de octubre (Sentido a Luján): Habrá 12 trenes adicionales saliendo de Moreno a las 0:48, 1:39, 2:29, 3:55, 4:30, 5:30, 7:00, 8:01, 10:21, 12:13, 13:13 y 17:28.

Domingo 4 de octubre (Regreso a Moreno): Funcionarán 14 servicios desde la estación Luján a las 00:10, 1:08, 2:12, 3:03, 3:59, 4:48, 5:20, 5:54, 8:24, 9:25, 11:45, 13:37, 16:07 y 18:52.

Servicio eléctrico directo a Liniers: Para agilizar el regreso a la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada del domingo, se incorporará un tren eléctrico especial que saldrá desde Moreno a las 2:30 con destino final a la estación Liniers, realizando paradas en todas las estaciones intermedias del tramo urbano.

Caminata a Luján 2026: detalles de la peregrinación y recomendaciones para los caminantes

La caminata oficial partirá el sábado a las 10:00 desde el Santuario de San Cayetano en Liniers (Cuzco 150), donde los organizadores pertenecientes a la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular solicitaron a los asistentes llevar alimentos no perecederos para donar a Cáritas. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, oficiará dos celebraciones centrales: la misa del sábado a las 23:30 para acompañar a los fieles en ruta y la clásica misa dominical de las 7:00 en el altar de la basílica.

A lo largo de la Ruta Nacional 7, miles de voluntarios mantendrán operativos puestos sanitarios y de apoyo gratuitos con asistencia médica, agua y alimento desde las 8:00 del sábado hasta las 10:00 del domingo. Se recomienda a los peregrinos consultar la grilla horaria actualizada en los canales digitales oficiales de Trenes Argentinos y desplazarse preferentemente junto a sus comunidades parroquiales para coordinar la logística de regreso.