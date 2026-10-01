Cuánto cobra un empleado de estación de servicio en octubre

Tras el último acuerdo paritario vuelven a subir los sueldos de los empleados de petroleras en Argentina. Cómo quedan los mínimos y adicionales

Las petroleras de Argentina aplicaron un nuevo ajuste en las pizarras de los surtidores de todo el país, con una suba promedio de entre el 2 y el 5% en el valor de las naftas y el gasoil. Esta medida responde de manera directa a la fluctuación al alza de la cotización internacional del barril de petróleo crudo, y coincide en el plano local con el esquema de actualización salarial acordado para los trabajadores de las estaciones de servicio correspondiente a la liquidación del mes de septiembre.

En la última parte del mes de agosto, la Federación de Entidades Combustibles y el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio alcanzaron un entendimiento paritario para el trimestre que abarca desde agosto hasta octubre de 2026. La pauta salarial contempló una primera recomposición del 1,9% aplicada sobre los sueldos de julio, sumó otro incremento de igual magnitud para las remuneraciones actuales y cerrará el acuerdo con un tramo final del 1,8% que se percibirá con los haberes de octubre.

Escala de salarios básicos según cada categoría de la actividad

A partir de las actualizaciones vigentes para el noveno mes del año, los ingresos básicos de convenio para el personal de las estaciones de servicio oscilan entre los $1.566.000 y los $1.671.000 mensuales, de acuerdo al puesto y la responsabilidad asignada dentro del establecimiento:

Encargados de turno : encabezan la grilla con un sueldo básico mensual de $1.671.872,34 , lo que representa un valor diario de $66.874,89.

Personal administrativo: percibirán un haber base de $1.636.926,77 por mes, con una jornada diaria calculada en $65.477,07.

Operarios de servicio: contarán con una escala salarial de $1.631.553,58 mensuales y un proporcional de $65.262,14 por día.

Operarios de playa : registrarán un ingreso básico de $1.610.582,52 al mes y una remuneración diaria de $64.423,30.

Serenos y personal de nocturnidad: el básico mensual se fijó en $1.606.407,56, equivalente a $64.256,30 por jornada laboral.

Operarios conductores: cobrarán una suma base de $1.599.429,09 al mes y un valor por día fijado en $63.977,16.

Personal de interior y anexos: la grilla establece un haber de $1.593.256,84 por mes y $63.730,27 diarios.

Operarios auxiliares: la escala marca un piso salarial de $1.566.051,79 mensuales y un haber diario de $62.642,07.

Adicionales por convenio, antigüedad y esquema para franqueros

Para aquellos empleados que se desempeñan bajo el régimen de franqueros, el cálculo de la liquidación se efectúa tomando como referencia el valor básico correspondiente a la categoría específica que cubren durante sus turnos.

A los importes básicos fijados en el convenio colectivo se les debe sumar el adicional correspondiente al premio por asistencia perfecta, equivalente a un 8% sobre el sueldo base. Asimismo, se aplican los porcentajes por antigüedad en el puesto: un 2% para quienes cuentan con una trayectoria de 1 a 9 años inclusive, un 2,5% para la franja que va de los 10 a los 15 años de servicio, y un 3% para los trabajadores que superen los 15 años de permanencia en el establecimiento.