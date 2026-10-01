Outlet de Nike, con camperas y zapatillas hasta con 50% de descuento

La marca de la pipa lanzó una agresiva liquidación a través de su sitio oficial. Hay modelos clásicos, botines y ropa de invierno con rebajas sustanciales

El mercado del calzado y la indumentaria deportiva en el país continúa en la búsqueda de estrategias para incentivar la demanda frente a las variaciones en el consumo y la rotación estacional de productos. Ante este escenario, renovar el equipamiento para la actividad física o incorporar prendas urbanas de marcas líderes exige estar atento a las distintas promociones del sector. Con el objetivo de responder a este comportamiento de los compradores locales, las principales firmas internacionales dinamizaron sus canales de saldo -tanto físicos como digitales-, lo que permite conseguir artículos de gama alta con descuentos significativos sobre los valores de lista habituales.

En este marco de oportunidades, la tienda oficial de liquidación de Nike captó el interés de los consumidores tras aplicar una renovación integral en el catálogo de su sección SALE dentro de su plataforma web para la Argentina. La propuesta de octubre articula rebajas directas que llegan hasta cerca del 50% en líneas de alta demanda, junto con la opción de financiar los pagos en cuotas fijas mediante billeteras virtuales y tarjetas de entidades bancarias adheridas, un beneficio clave para optimizar el presupuesto.

Outlet de Nike: cuáles son las categorías con mejores rebajas

La firma deportiva actualizó el segmento de precios especiales con una oferta diversa en talles y modelos pertenecientes a colecciones anteriores o líneas discontinuadas de alto rendimiento. Las deducciones de precio se aplican de manera directa en zapatillas para entrenamiento, calzado de uso diario e indumentaria técnica o de tiempo libre, abarcando opciones orientadas tanto a la práctica deportiva como al vestir informal cotidiano.

A continuación, se destacan algunos de los principales productos en oferta. Hay desde zapatillas, a ropa de entrenamiento, pasando por pelotas y prendas abrigo y tiempo libre.

Botines Nike Mercurial Vapor 16 Club: a $83.999, con un 40% off.

Zapatillas Nike SB Chron 2 Canvas: con 35% de descuento a $87.749.

Zapatillas SB Blazer Low Pro GT: a $89.999 con una rebaja del 50%.

Zapatilas Nike Air Force 1: a mitad de precio desde $129.999.

Remera Jordan Brooklyn: a $39.599 con 40% off.

Campera Nike Sportswear Club: a $287.999 con 40% off.

Chaleco Nike Sportswear Club: a $99.999 con 50% off.

Remera básquet Dri-FIT: a $41.999 con 40% off.

Pelota Nike Futsal Maestro: a $45.499 con 40% off.

Facilidades de pago y envíos sin cargo en todo el país

Las facilidades financieras integradas en las tiendas virtuales permiten acceder a planes de pago en 3 y 6 cuotas sin interés con todos los bancos. Esta ventaja operativa se vuelve crucial al momento de realizar compras voluminosas o equipar a varios integrantes del grupo familiar en una misma operación.

Sumado a la financiación, la logística oficial ofrece incentivos clave. Si la compra supera los $129.999 se activa la bonificación total del envío, despachando la mercadería a cualquier punto del territorio nacional sin costos adicionales. Para reforzar la confianza en la compra remota, la plataforma dispone de un esquema flexible para realizar cambios o devoluciones, utilizando tanto la red de sucursales físicas como el servicio de correo para asegurar la elección correcta del talle.

Consejos clave para asegurar el mejor precio en la tienda online

Debido a la alta concurrencia y a la velocidad con la que se agotan las unidades en los sectores de saldos, los especialistas del sector recomiendan adoptar pautas concretas para concretar operaciones satisfactorias antes de la finalización del stock disponible.