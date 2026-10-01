Polémica por la posible expropiación de la librería Zivals para una estación del Subte F

Un emblema de Buenos Aires está en riesgo. La disquería y librería Zivals ubicada en la esquina de Corrientes y Callao podría ser expropiada para convertirla en una estación de subte que permita combinar la futura línea de subte F (que unirá los barrios de Barracas con Palermo) con la B. Fundada hace 55 años, la librería es un símbolo porteño que además tiene un mural que homenajea a Charly García en su terraza, realizado por el muralista Martín Ron. El Gobierno de la Ciudad habló sobre el futuro de Zivals.

Los dueños de la librería y disquería salieron con posteos en redes sociales: "Nos quieren expropiar Zivals. No lo dijimos hasta ahora porque queríamos estar seguros de cada palabra…Estamos convencidos de que se puede parar: hay alternativas mejores para la ciudad, más económicas y más razonables. Y sobre todo hay 55 años de historia que merecen quedarse donde están. Contamos con vos. Compartí este posteo, corré la voz, vení al local. Te necesitamos".

Alfredo Suhring, gerente general de Zivals explicó a iProfesional la preocupación que tienen: "Hay un proyecto en la legislatura que quiere expropiar esta y otras esquinas para desarrollar la línea F. Este viernes se abren las fojas y comienzan a avanzan con el proyecto. Estamos en desacuerdo con esta medida ya que consideramos que hay otros lugares posibles que no afectan la cultura y lo que significa Zivals para la gente. Estamos sorprendidos, sabemos hace un tiempo que esto está en proceso, pero ahora se reactivó. Nos parece un despropósito que un lugar tan emblemático sea expropiado, nos parece una idea terrible de Jorge Macri. Se puede hacer la estación en el local de Mostaza, me parece que se pueden evaluar otras posibilidades".

Como advirtió Zivals, la dirección de Callao 373 integra la lista de las 12 parcelas que el Gobierno porteño tiene decidido expropiarlas.

Alfredo Suhring, gerente de Zivals, se opone a la expropiación de la librería

La explicación desde el gobierno porteño

Desde el ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño detallaron a iProfesional los planes que tienen: "Queremos hacer en Corrientes y Callao una estación de la línea F para combinar con la B que no tenga escaleras, que las entradas no sean en veredas, que sean en parcelas, no en la vía pública. Se buscó la esquina más barata para hacer la estación y la más fácil de expropiar. La esquina de Zivals es la única que no está construida arriba, no tiene edificios, las otras tienen construcciones de varios pisos y algunos son edificios con valor patrimonial. Ese es el criterio, si tengo que poner una estación, la esquina más lógica para expropiar es esa".

Sostuvieron además que hace bastante tiempo que están en conversaciones con los dueños de Zivals. La gran pregunta es a qué valor se pagaría la expropiación, en caso de no poder evitarla. "El dueño de la disquería dice que le ofrecieron 6 millones de dólares para comprarle la propiedad y no aceptó, nos parece una cifra muy alta. La tasación que hizo el Banco Ciudad es de 1.920 millones de pesos lo que da aproximadamente 1,2 millones de dólares", explicaron.

El gobierno porteño ofrece a la disquería hacer el local en dos pisos y arriba de la estación

Sobre el futuro de Zivals, desde el ministerio agregaron: "Les ofrecemos hacerle el local en dos pisos y arriba de la estación, puede ser un piso para discos y otro para libros. Entendemos el valor cultural que tiene y no los queremos desalojar de esa esquina. Otra opción es hacerle los dos pisos, con una escalera mecánica y ofrecerles un millón de dólares. Estamos tratando de encontrar una solución. La estación tardaría dos años en hacerse y podemos hablar sobre cuánto facturan, cuántos empleados tienen. No pagaría ingresos brutos durante la obra, podemos charlar para darles un subsidio. Los dueños deberían estar dispuestos a escuchar alternativas".

Los propietarios de Zivals están desde 1971 en esa esquina y no quieren abandonarla. "Nos proponer subir dos pisos o que nos vayamos a otro lugar, estamos negados porque nos afecta comercialmente. Tenemos una relación con nuestros clientes que construimos hace 55 años y tenemos 40 empleados con más de 20 años de antigüedad, libreros de oficios. El Gobierno debería buscar otro lugar, nosotros vamos a resistir. Haremos lo imposible para poder sostener este lugar. Pueden hacer la estación en el BAUEN que está cerrado, pero tienen una fijación con esta esquina. Donde estamos la ventas están bien, aunque hay un contexto complicado, la gente no puede ahorrar entonces se da estos pequeños gustos. Hay una microcompra, para un laburante es un mini premio comprarse un disco o un libro. Si miramos alrededor, todos necesitamos que se reactive la economía", detalló el gerente general de la disquería y librería.

Según el gobierno porteño, desde Zivals propusieron pasar la estación de subte a Callao y Tucumán, algo que el ministerio consideró complicado porque se debería hacer un túnel de 200 metros. Están evalúando otros posibles lugares, pero el que les parece mejor para la "experiencia de usuario" es la esquina de Corrientes y Callao. El ministro aseguró que evaluaría la posibilidad de convertir al ex BAUEN en una estación de subte, aunque advirtió que es un edificio con muchos pisos y la demolición encarecería los costos.

Sube F: se abre la licitación y las otras expropiaciones en carpeta

El recorrido que tendrá la Línea F del subte porteño

El viernes se abre la licitación de la obra del subte F y se sabrá como son las ofertas de las empresas interesadas. La idea es que la obra arranque entre febrero y marzo de 2027, pero hay que analizar las ofertas y firmar el contrato. Desde el ministerio de Infraestructura indican que el subte recién podría ser inaugurado en seis años.

"No significa que necesitemos que estén las expropiaciones para arrancar, se comienza con el túnel. Las estaciones recién se harán dentro de dos años. El proyecto para declarar de utilidad pública las parcelas lo presentó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, todavía no tiene fecha de tratamiento ni está en agenda de comisión. La instancia de participación y debate es en la legislatura, ahí deberían ir para convencer a los legisladores. Esta es la manera legal, con una ley de la legislatura y una tasación oficial. No somos Hugo Chávez que expropiamos y chau", sostuvo el ministro de Infraestructura porteño.

Entre las 12 propiedades que serán expropiadas, figura el bar Corchio de Junín y Las Heras en Recoleta, remodelado hace muy poco. Desde el Gobierno aseguran que el tema está charlado con el propietario y hay un pre acuerdo. Figura la esquina de Hipólito Irigoyen y Entre Ríos frente al Congreso que esta tapeada, no el ex bar Victoria.

Uno de los lugares que se convertirá en estación es el histórico mercado de San Cristóbal de avenida Independencia y Entre Ríos, un lugar que es monumento histórico. Desde el gobierno porteño, quieren hacer un centro cultural, además de la estación para preservar el edificio.

La modernidad avanza y lugares con mucha historia podrían reconvertirse. La decisión final depende de los legisladores y de los vecinos, que decidan hacer escuchar su voz.