Cuánto gana un camionero tras el aumento de la última paritaria

El gremio conducido por Hugo Moyano cerró una suba del 9,9% en seis tramos hasta febrero de 2027. Además, se acordó un importante bono de fin de año

La Federación de Camioneros concretó en los últimos días un nuevo entendimiento salarial con las principales cámaras patronales del sector del transporte y la logística, FAETYL y FADEEAC. El acuerdo paritario establece un aumento del 9,9% para el período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, el cual se abonará de forma escalonada a lo largo de seis tramos mensuales para todas las categorías enmarcadas en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. Además, se fijó un bono extraordinario de $1.200.000 que se abonará en cuatro cuotas.

La paritaria suscrita por la conducción de Hugo Moyano se alinea con las pautas de referencia del área económica nacional para las negociaciones colectivas del sector. A su vez, el entendimiento dispuso la actualización de las contribuciones patronales extraordinarias con destino a la obra social del gremio (OSSCHOCA), fijando el monto en $29.000 mensuales por cada trabajador registrado.

Camioneros: cómo se aplican los aumentos mensuales hasta febrero

El ajuste del 9,9% acumulado se liquidará de forma progresiva mes a mes de acuerdo con el siguiente esquema de porcentajes:

Septiembre: 1,8%

Octubre: 1,7%

Noviembre: 1,7%

Diciembre: 1,6%

Enero de 2027: 1,6%

Febrero de 2027: 1,5%

Cuánto recibirán de sueldo los camioneros en octubre

Con el primer tramo aplicado, la grilla salarial básica para la actividad queda ordenada con estos valores mínimos:

Conductor de primera categoría: $1.095.276,83 mensuales ($45.636 por día).

Conductor de segunda categoría: $1.075.758,58 mensuales ($44.823 por día).

Conductor de tercera categoría: $1.056.220 mensuales ($44.009,19 por día).

Transportistas de caudales: $1.177.561,55 mensuales ($49.065,06 por día).

Choferes con firma registrada: $1.264.673,91 mensuales ($52.694,75 por día).

Maquinarias especiales y grúas: varía desde $1.114.803,28 al mes (hasta 10 toneladas) hasta $1.996.413,45 mensuales (más de 300 toneladas).

Hugo Moyano, líder histórico de Camioneros.

Cómo se paga el bono extraordinario de $1.200.000

Uno de los puntos salientes del acta paritaria es la ratificación de la asignación extraordinaria de fin de año. El beneficio alcanza una suma total de $1.200.000 para los trabajadores del sector y se liquidará de manera diferida al inicio del próximo año.

El esquema de cobro del bono quedó estructurado en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $300.000 cada una, las cuales comenzarán a acreditarse a partir de enero de 2027. A este monto se le suma una asignación fija no remunerativa de $18.000 que fue liquidada de forma extraordinaria con los haberes pertenecientes al mes de septiembre.

Cuándo son las próximas revisiones y qué adicionales se cobran

El entendimiento firmado entre el gremio y las cámaras del transporte fijó cláusulas de seguimiento presencial para monitorear el impacto de la inflación sobre los sueldos. Se establecieron dos instancias de revisión formal: la primera tendrá lugar en diciembre de 2026 y la segunda se concretará al finalizar el período pactado, en marzo de 2027.

En paralelo, el acuerdo contempla mejoras específicas en los suplementos para determinadas ramas operativas: