Empleados de comercio: porqué octubre es un mes clave

Con la liquidación de haberes de septiembre se completa la última suba acordada. Cuándo se reabre la paritaria y sueldos básicos por categoría

Los trabajadores enmarcados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 inician un periodo determinante para la actualización de sus ingresos durante las próximas semanas. Tras completarse el esquema salarial dispuesto para el trimestre que concluye, el sector sindical y la representación empresarial de los empleados de comercio se preparan para dar comienzo a una nueva instancia de negociación salarial durante este mes de octubre.

El entendimiento acordado en su momento entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las distintas cámaras patronales del rubro (CAC, CAME y UDECA) contempló una cláusula de revisión constante destinada a evitar un desfasaje frente al avance del índice de precios. De esta manera, las partes dejaron fijado el momento preciso en el que volverán a sentarse en la mesa de discusión para definir el nuevo rumbo de los sueldos del sector más numeroso del país.

Cuándo se reabre la paritaria mercantil y cuáles son los básicos vigentes

Según lo estipulado en la reglamentación del último acuerdo paritario, la representación sindical y las patronales retomarán las conversaciones formales durante el transcurso de octubre. El propósito central de este nuevo encuentro será evaluar el impacto del costo de vida en las remuneraciones mercantiles y fijar los porcentajes de recomposición que regirán para el último trimeste del año. Hasta tanto se ratifique un nuevo acuerdo entre los sectores, los esquemas pactados mantendrán los valores de referencia actualmente vigentes.

Con la acreditación de las liquidaciones pertenecientes al mes de septiembre, que se abonan efectivamente durante los primeros días de octubre, los empleados de comercio perciben el tramo final del 1,9% correspondiente al ajuste total del 5,7% no acumulativo calculado sobre los haberes básicos de junio. Asimismo, el esquema contempla el mantenimiento de la suma no remunerativa de $120.000 que se viene integrando en los recibos de sueldo de manera regular.

A partir de este último reajuste del ciclo, los pisos salariales consolidados para el personal contratado bajo la modalidad de jornada completa quedan ordenados con los siguientes valores mínimos según cada categoría profesional:

Maestranza A: $1.303.900

Maestranza B: $1.307.292

Maestranza C: $1.319.176

Administrativo A: $1.316.632

Administrativo F: $1.373.514

Cajeros A: $1.320.875

Cajeros C: $1.334.462

Auxiliar A: $1.320.875

Auxiliar Especializado B: $1.346.346

Vendedor A: $1.320.875

Vendedor D: $1.373.514

Sobre estos importes estipulados para cada puesto corresponderá incorporar en el recibo de sueldo los adicionales correspondientes, tales como el porcentaje por antigüedad y la asignación por presentismo, a la espera del cierre de la nueva paritaria que fijará las subas para los últimos tres meses del año.