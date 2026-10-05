Cuánto cuesta contratar un paseador de perros por hora y mes en octubre 2026

El valor final depende de distintos factores, como la zona donde vive el perro, la frecuencia, la duración y si el paseo es grupal o individual

Tener un perro no es solamente comprar alimento y llevarlo al veterinario cuando tiene algún problema. Tener una mascota es mucho más que eso. Ahora también se festejan los cumpleaños de los perros, se contratan prepagas para mascotas y, por supuesto, todos los que viven en departamentos, trabajan muchas horas fuera de casa o no tienen tiempo suficiente para sacar a su mascota, buscan el servicio de un paseador de perros.

Los valores actuales muestran que el servicio puede costar entre $90.000 y $150.000 por mes, dependiendo principalmente de cuántas veces por semana salga el perro. También existen tarifas por paseo individual, aunque la modalidad más habitual es contratar un paquete mensual.

Según las tarifas de referencia publicadas actualmente por Petme para Argentina, un paseo grupal de entre 45 y 60 minutos cuesta entre $4.500 y $8.000. Para quienes contratan el servicio de manera regular, la plataforma ubica los planes mensuales entre $90.000 y $150.000.

Los valores corresponden a información disponible en octubre de 2026, por lo que sirven como referencia actual del mercado.

Cuánto cuesta un paseador de perros por mes

La principal particularidad del mercado es que el servicio suele contratarse por cantidad de paseos y no estrictamente por hora.

Para una frecuencia de tres paseos por semana, Petme ubica el costo mensual entre $90.000 y $120.000.

Si el perro sale cinco veces por semana, de lunes a viernes, el gasto mensual sube a una banda de $120.000 a $150.000.

Otra referencia actual es Cooper, que publicó una guía de precios para el mercado argentino pero de hace unos meses atrás. Allí ubicaba los planes de tres paseos semanales entre $75.000 y $120.000 mensuales, mientras que los de cinco veces por semana van de $100.000 a $150.000. Para seis paseos semanales, de lunes a sábado, señalaba valores que podían llegar a unos $170.000 mensuales.

Por eso, para una familia que necesita contratar el servicio durante todo el año, el gasto puede superar fácilmente el millón de pesos anual.

Con el rango de Petme, tres paseos semanales representan entre $1,08 millones y $1,44 millones al año. En el caso de cinco paseos por semana, el desembolso anual se ubica entre $1,44 millones y $1,8 millones.

En definitiva, el valor final depende de distintos factores, entre ellos aparecen la zona donde vive el perro, la frecuencia, la duración, si el paseo es grupal o individual y las características de la mascota.

Cuánto cuesta cada paseo de la mascota

El precio por salida también sirve para dimensionar el gasto, aunque puede resultar engañoso si se lo compara sin conocer la modalidad.

Petme ubica el paseo grupal de 45 a 60 minutos entre $4.500 y $8.000. Cooper, en tanto, publica un promedio de $7.812 por paseo cuando se contratan 12 salidas mensuales, es decir, aproximadamente tres por semana. Para un paquete de 20 paseos mensuales, el promedio informado es de $6.250 por salida, equivalente a $125.000 mensuales.

Esto muestra que contratar un paquete suele reducir el valor de cada salida frente a pedir un paseo individual.

En Cooper, por ejemplo, un paseo único tiene actualmente una referencia de $15.000, bastante por encima del valor implícito en los planes mensuales.

Cuántos perros y gatos hay en Argentina

Un informe de la consultora Triplethree International difundido en agosto de 2026 estimó que Argentina tiene más de 19 millones de perros y gatos y que la denominada economía de las mascotas mueve unos u$s3.200 millones anuales.

Esto muestra un crecimiento sostenido en la penetración de las mascotas en los hogares ya que, según datos de Kantar Insights, el 73% de los hogares argentinos tenía al menos una mascota en 2017, porcentaje que se incrementó al 76% en 2022 y llegó al 80% en 2023, el último dato disponible de dicha consultora.

La Ciudad de Buenos Aires ofrece una fotografía todavía más concreta del mercado. Según la Encuesta Anual de Hogares 2022 del Gobierno porteño, en CABA había 493.676 perros, frente a 368.176 gatos, para un total de 861.852 mascotas.

También existe una estimación del Sindicato de Trabajadores Caninos, incluida en un proyecto presentado en el Congreso, que calcula unos 5.000 paseadores de perros en CABA, aproximadamente un cuarto del total nacional. El dato debe tomarse como una estimación del sector y no como un registro oficial.

El Gobierno porteño, además, mantiene un programa de capacitación para quienes realizan esta actividad. Durante octubre de 2026 tiene previstas capacitaciones iniciales gratuitas para paseadores, con contenidos vinculados con convivencia en el espacio público, responsabilidades, seguridad y el rol del trabajador.