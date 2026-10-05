Por qué viajar a Brasil este verano puede ser más caro después de las elecciones

Bolsonaro se impuso a Lula en la primera vuelta y habrá balotaje. Cómo puede impactar en el real y en los argentinos que quieran viajar

El triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones de Brasil provocó una fuerte reacción en los mercados. Subieron las acciones brasileñas, se contagiaron los papeles argentinos y el riesgo país perforó los 600 puntos básicos. Pero los expertos coinciden en que el dato más relevante fue la apreciación del real brasileño.

La moneda del país vecino avanzó en torno a un 4% y pasó de los 5,22 a 4,99 reales por dólar. La tendencia podría acentuarse en caso de un triunfo definitivo de Bolsonaro en el balotaje del 25 de octubre.

Un real más fuerte puede favorecer las exportaciones argentinas, ya que haría más competitivo a los productos locales. Y también haría que vacacionar en Brasil sea más caro para los turistas argentinos. Para graficarlo, en el verano del 2026 un dólar costaba alrededor de 5,80 reales, mientras que en el de 2025 rondaba los 6,20: ese año, para los argentinos viajar a las playas del país vecino estaba "regalado".

Por qué vacacionar en Brasil puede ser más caro después del balotaje

Distintos economistas coinciden en que un triunfo de Bolsonaro en el balotaje favorecería a una mayor apreciación del real, al menos al comienzo de su mandato, lo que implicaría que sea más caro para los argentinos viajar a las playas del país vecino.

"Creo que puede haber un aumento de valor en general en los activos de Brasil e incluiría alguna apreciación del real. De todos modos, el real no está tan depreciado como llegó a estar a principios de 2025, cuando llegó a estar 6,30 el dólar en Brasil. Ese fue un momento en donde realmente fue muy barato para los argentinos ir para allá. En el verano del 2026 el tipo de cambio en Brasil había bajado bastante y creo que en el 2027 puede pasar lo mismo", señaló a iProfesional Camilo Tiscornia, de la consultora C&T.

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, coincidió en el diagnóstico de una apreciación del real en caso de un triunfo de Bolsonaro en el balotaje: "El hecho de que gane Bolsonaro, va a implicar una apuesta sobre Brasil de aquellos que tienen ahorros o inversiones para colocar en el mundo y por supuesto va a implicar una apreciación del real: en realidad una pérdida de poder adquisitivo del dólar dentro de Brasil".

"Si vos querés viajar a Brasil en realidad lo que vas a hacer es de alguna u otra forma cambiar pesos por dólares para comprar reales. Con lo cual, claramente si el dólar pierde poder adquisitivo contra el real, te va a salir más caro viajar a Brasil", señaló.

Aunque aclaró: "Si eso se va a sostener en el tiempo, va a depender luego de lo que haga en el ejercicio de sus funciones Bolsonaro. Pero mirado en el corto plazo, de cara a estas vacaciones, seguramente el real se va a apreciar porque va a haber más dólares del mundo buscando invertirse en Brasil. Con lo cual, todo lo que esté en Brasil va a ser más caro en dólares".

Tips para planificar las vacaciones a Brasil en medio de las elecciones

En los días previos a la primera vuelta de las elecciones, distintas agencias de turismo y plataformas detectaron un aumento en la demanda para cubrirse de cualquier impacto post elecciones.

De todas formas, Matías Mute, director del sitio especializado Promociones Aéreas, sostuvo que el clima político y los posibles vaivenes económicos del país vecino no afectarán a los argentinos que quieran viajar a Brasil este verano.

"Por lo general, la persona que va a viajar tiene sus ahorros en dólares y este tipo de cambios no cambia la decisión de viajar. Podría tener un viaje más gasolero, menos gasolero, pero el viaje se realiza", sostuvo el experto.

Y aseguró que los argentinos "más allá de toda crisis, siempre terminan viajando". Y señaló que Brasil volverá a ser uno de los destinos favoritos de los turistas argentinos. "Cancún, por ejemplo, es un destino que por la inseguridad bajó muchísimo. Y Río de Janeiro también. Pero creo que lo que hoy pica en punta es el nordeste brasileño. Claramente no vamos a tener un Brasil como el de 2025, que era regalado para nosotros: era ir con un peso apreciado y un real devaluado; pero bueno, las perspectivas son buenas para Brasil", agregó el experto

En ese escenario, Mute dio un par de tips para poder cubrirse ante estas situaciones. "La primera es comprar un paquete donde uno pueda tener todo ya pagado antes del viaje. Comprar el vuelo, el hotel, la asistencia o incluso actividades o traslados en destino. Si es un all inclusive muchísimo mejor: en el nordeste de Brasil hay un montón y son muy buenas alternativas".

"La segunda opción, no tan común y muy interesante, es que ahora algunas agencias de viajes permiten reservar sin poner dinero la reserva de un hotel para poder confirmarla y abonarla 48 horas antes del viaje. Claramente, si uno tiene el vuelo es muy probable que lo termine comprando. Pero si compró un vuelo con la opción de cancelación y el hotel después está muy caro o hay algo que no le resulta conveniente para el viaje, podría cancelar su reserva sin ninguna penalidad. Esto me parece un hallazgo. Es muy parecido a como se trabaja en Europa y es una excelente señal que las compañías empiecen a tomar esta modalidad importada de Europa", concluyó el experto.