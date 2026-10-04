El ‘efecto Bolsonaro’: qué espera la City si se confirma que Brasil gira hacia Milei

Sorpresa en bancos y empresas por el resultado de la primera vuelta. Qué esperan los operadores tras la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre

Algo así no se veía desde hace tiempo: banqueros y empresarios en contacto permanente con colegas brasileños desde temprano para conocer -y entender- las últimas novedades en el país vecino.

Sin dudas, fue una elección con altísimo rating en la Argentina.

Y no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que el presidente Milei se jugó un pleno al triunfo de Flávio Bolsonaro.

Una elección bajo las atentas miradas desde Argentina

Brasil volvió a entrar en el radar de la City porteña.

No solamente por el peso específico que tiene la economía brasileña en la región ni por la magnitud de su mercado interno. Esta vez, la primera vuelta presidencial generó una expectativa adicional: si Bolsonaro logra finalmente imponerse en el balotaje, la Argentina de Milei y el Brasil de Bolsonaro quedarían alineados por primera vez en cuatro años detrás de gobiernos de una misma orientación política.

Ese escenario empezó a ser seguido con especial atención por bancos, empresas y operadores argentinos, sobre todo por aquellas compañías que tienen negocios, inversiones o cadenas productivas vinculadas con Brasil.

El dato político es relevante: Bolsonaro quedó a las puertas de la Presidencia después de la primera vuelta y ahora deberá disputar el balotaje con Lula. La elección definitiva está prevista para el 25 de octubre.

Se espera una reacción positiva

Christian Buteler, analista financiero, dijo anoche que el triunfo de Bolsonaro en la primera vuelta tendrá seguramente una reacción positiva en los mercados financieros de ambos países. "Es el candidato preferido de los financistas en ambos países", completó en su diálogo con iProfesional.

Más allá de la respuesta de los activos financieros, el primer efecto de este resultado no pasa necesariamente por una mejora inmediata de los precios de bonos y acciones; tampoco en las cuentas externas ni por un salto automático del comercio bilateral.

Pasa por algo más intangible pero igualmente importante para los inversores: las expectativas.

La lectura que va a instalarse este lunes es que existe una posibilidad concreta de que los dos principales países del Mercosur queden conducidos por gobiernos políticamente alineados.

Y eso, para la Argentina, es un dato clave, luego de que Milei apostó un pleno a que su amigo Flávio gobernara en el principal socio comercial del país.

La apuesta de la City

En las mesas financieras argentinas, un eventual triunfo de Bolsonaro sería interpretado como una noticia favorable por varias razones.

La primera es política. Lo dicho más arriba: Milei hizo explícito durante la campaña su respaldo a la candidatura de Bolsonaro y viajó a Brasil para participar de actividades destinadas a apuntalarla.

Un eventual gobierno de Flávio encontraría, por lo tanto, un vínculo político mucho más fluido con Buenos Aires que el que tuvo la administración de Lula.

La segunda es económica.

Qué cambia si gana Flávio

La posibilidad de una relación más amigable entre Buenos Aires y Brasilia abre la puerta a una agenda diferente dentro del Mercosur: menos discusiones políticas y mayor énfasis en comercio, inversiones, integración productiva y eliminación de trabas.

Pero hay un tercer elemento que la City probablemente mire todavía con mayor atención: el impacto sobre las empresas argentinas que dependen del mercado brasileño.

Brasil constituye un mercado decisivo para buena parte de la industria local. Por eso, cualquier expectativa de una relación bilateral más previsible puede traducirse rápidamente en una mejora de las perspectivas para compañías vinculadas con ese mercado.

El efecto financiero, de todos modos, debería ser selectivo. Así lo esperan en algunas mesas de dinero de bancos consultadas por iProfesional.

A la espera del balotaje, los financistas no aguardan un "trade Bolsonaro" que automáticamente dispare todos los activos argentinos.

El mercado probablemente diferencie entre empresas con exposición directa a Brasil y aquellas cuya actividad depende principalmente del mercado doméstico.

Hay que tomar en cuenta que el mercado local viene operando su propia dinámica, donde los últimos datos de la economía real mostraron el probable ingreso a un ciclo recesivo.

Por eso mismo, el índice MerVal acumula un retroceso del 9,3% en el año; y el índice de riesgo país subió desde 408 a 655 puntos en los últimos 70 días.