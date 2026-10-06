Dónde es el Fan Fest para ver la despedida de Messi de la Selección en pantalla gigante

Tal como sucedió durante el Mundial, en la Ciudad de Buenos Aires se instalará una pantalla gigante bien cerca de la cancha de River

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una jornada histórica e inolvidable con el último partido de Lionel Messi vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. Ante un Estadio Monumental colmado para el encuentro amistoso frente a Benín, las autoridades porteñas y la AFA organizaron el Fan Fest "Gracias, Leo", un espacio oficial diseñado para que miles de hinchas puedan seguir el encuentro en pantalla gigante y disfrutar de una jornada festiva con música, gastronomía y entretenimiento a escasos metros de la cancha de River Plate.

El punto de encuentro elegido es el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, donde el evento abrirá sus puertas este martes a las 12 del mediodía y se extenderá hasta la medianoche. El epicentro de la jornada será la transmisión en directo del partido a las 20 mediante un escenario equipado con pantallas LED de gran formato y sonido de última generación. Los tickets de ingreso para la Fan Zone se comercializan a través de la plataforma DeporTick.

Fan Fest para la despedida de Messi en Argentina-Benín

El cronograma del Fan Fest contempla un amplio abanico de espectáculos musicales, actividades interactivas y la presencia de personalidades del deporte y el entretenimiento:

Música en vivo y transmisión: La grilla musical contará con la actuación en vivo de la banda Kapanga (de 17:30 a 18:30) y el show de La T y La M (de 18:30 a 19:30), además de DJs en vivo que musicalizarán el predio antes y después del partido.

La grilla musical contará con la actuación en vivo de la banda Kapanga (de 17:30 a 18:30) y el show de La T y La M (de 18:30 a 19:30), además de DJs en vivo que musicalizarán el predio antes y después del partido. Actividades y conducción: La conducción de la previa estará a cargo del exarquero de la Selección, Sergio Goycochea, quien desafiará al público en la experiencia interactiva "Penales con Goyco". Asimismo, el equipo del programa "Párense de Manos" realizará una transmisión especial en streaming.

La conducción de la previa estará a cargo del exarquero de la Selección, Sergio Goycochea, quien desafiará al público en la experiencia interactiva "Penales con Goyco". Asimismo, el equipo del programa "Párense de Manos" realizará una transmisión especial en streaming. Espacio para fotos con los trofeos: Los asistentes podrán fotografiarse en el photo opportunity oficial con los tres trofeos conquistados por la "Scaloneta": la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

Los asistentes podrán fotografiarse en el photo opportunity oficial con los tres trofeos conquistados por la "Scaloneta": la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima. Gastronomía y ambientación: El predio dispondrá de una Food Zone con diversos puestos gastronómicos, livings temáticos con mesas LED, corpóreos gigantes del número 10 e inflables alegóricos del Mundial 2026.

Amistoso Selección Argentina: cortes de tránsito en la zona de Núñez

Para garantizar el orden tanto en el Fan Fest como en el Estadio Monumental —cuyas puertas abrirán a las 16:00 horas—, el Ministerio de Seguridad porteño desplegará más de 1.000 efectivos policiales, agentes de tránsito y seguridad privada estructurados en tres anillos de control. Durante los ingresos se realizarán validaciones del programa Tribuna Segura y del Registro Público de Alimentantes Morosos.

Desde las 12:00 del mediodía rigen severos cortes de tránsito en las inmediaciones del barrio de Núñez:

Avenida Figueroa Alcorta: Corte parcial entre Quinteros y Daniel Del Soler; y corte total entre avenida Udaondo y Monroe.

Avenida Udaondo: Corte total entre avenida Del Libertador y la colectora de la avenida Intendente Cantilo.

Accesos a Puente Labruna: Corte total de los ingresos por Cantilo al Puente Labruna y cierre completo del puente entre Figueroa Alcorta y Cantilo.

Calles internas: Corte total en Campos Salles y Ricchieri entre avenida Del Libertador y Udaondo.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad recomendaron a quienes asistan tanto al partido como al Fan Fest movilizarse en transporte público y con suficiente margen de tiempo para evitar aglomeraciones en los accesos peatonales.