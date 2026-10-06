Qué tiene la hamburguesa de McDonald’s en homenaje a Messi por su retiro de la Selección

En medio de la revolución que vive el fútbol argentino por el último partido de Messi con la Selección, McDonald’s sacó nueva hamburguesa

El fútbol argentino vive una jornada cargada de emotividad e historia. Esta noche, Lionel Messi disputará su último partido vistiendo la camiseta de la Selección Argentina en un encuentro amistoso frente a Benín en el Estadio Monumental, luego de haber anunciado semanas atrás su decisión de retirarse definitivamente del conjunto nacional. En el marco de esta despedida histórica y de la enorme expectativa popular, las principales marcas comerciales buscaron sumarse al fenómeno. En ese contexto, la cadena de comida rápida McDonald’s presentó una nueva creación gastronómica para homenajear al capitán argentino.

Aprovechando el furor popular pero sin mencionar directamente la marca comercial o el nombre del futbolista por cuestiones de derechos de imagen, la compañía lanzó al mercado argentino su nueva hamburguesa GOAT. La denominación juega de forma directa con las famosas siglas en inglés (Greatest Of All Time, que traducido significa "El mejor de todos los tiempos"), rebautizando el concepto bajo la premisa de la firma: "Greatest Of All Tastys", en referencia a su icónica línea de hamburguesas Grand Tasty.

Por tiempo limitado, McDonald's venderá en toda la Argentina la GOAT en homenaje a Messi

Hamburguesa para Messi en McDonald's: ingredientes y cómo es la GOAT

La nueva apuesta gastronómica de la cadena busca posicionarse como una opción de gran tamaño y sabor intenso dentro de su menú de edición limitada. La hamburguesa está integrada por:

Pan Grand: Pan especial de mayor tamaño para hamburguesas de la línea premium.

Doble medallón de carne: Dos carnes 100% vacunas.

Cuatro fetas de queso: Cobertura de queso cheddar procesado.

Huevo a la plancha: Incorporado al armado central de la hamburguesa.

Doble textura de panceta: Bacon en tiras crocantes junto con bacon triturado.

Cebolla crispy: Cebolla frita crujiente.

Salsa Tasty: La tradicional salsa de la casa que caracteriza a esta línea.

Cuánto vale GOAT, la hamburguesa de Messi en McDonald's por tiempo limitado

A través de sus canales oficiales y redes sociales, la firma anunció el lanzamiento bajo el lema: "Presentamos la mejor Tasty de todos los tiempos". La hamburguesa GOAT estará disponible en todos los locales del país, servicio de AutoMac y aplicaciones de entrega por un período exclusivo de una semana, desde el martes 6 de octubre hasta el lunes 12 de octubre inclusive, o hasta agotar stock. El valor del combo mediano, que acompaña a la hamburguesa con papas y gaseosa es de $20.999.