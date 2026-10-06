Personal, Claro y Movistar: cuánto cuesta cada plan de celular e Internet y qué ofrecen

Conocé las diferencias entre los planes de Personal, Claro y Movistar. Cuánto cuestan los abonos y qué pasa cuando terminan los descuentos

Evalúa tu consumo real de datos, la cobertura de fibra en tu domicilio y el roaming si viajas al exterior, priorizando el plan que mejor se ajuste a tus necesidades tecnológicas específicas.

Considera siempre la duración de los descuentos iniciales, los costos tras vencer la promoción y los beneficios por agrupar servicios, lo cual impacta significativamente en el presupuesto anual.

Compara las ofertas de Personal, Claro y Movistar más allá del precio promocional, analizando la convergencia de servicios móviles, internet por fibra y televisión para optimizar tu gasto mensual.

Comprar un celular para reemplazar el anterior aprovechando las ofertas de celulares por el Día de la Madre con hasta 38% de descuento no solo implica buscar el modelo más adecuado para quien lo va a usar, sino también elegir una compañía de telefonía mas conveniente, pues ello no consiste solamente en comparar cuánto cuesta un abono de celular. Las principales empresas del mercado argentino ofrecen paquetes que combinan líneas móviles, internet para el hogar, televisión, roaming, plataformas de entretenimiento y descuentos por tener varios servicios bajo el mismo titular. Por eso, una tarifa que a primera vista parece más barata puede terminar siendo diferente cuando se incorporan los beneficios, la velocidad de conexión y el precio que queda después de finalizar la promoción inicial.

En octubre de 2026, Personal, Claro y Movistar mantienen una oferta amplia de planes móviles, mientras que en internet para el hogar la competencia se concentra cada vez más en conexiones de fibra óptica y velocidades que parten de los 200 o 300 Mbps y llegan hasta 800 Mbps o más, según la zona.

Un punto importante es que los precios y las promociones pueden variar según domicilio, modalidad de contratación, portabilidad y si el cliente ya tiene otros servicios de la compañía. Por eso, los valores que aparecen a continuación son referencias publicadas por las empresas para octubre de 2026.

Personal: celular desde $23.000 e internet desde $27.000

Personal presenta una de las ofertas más amplias para quienes quieren combinar telefonía móvil e internet. En los planes móviles, la compañía ofrece actualmente cuatro alternativas principales para nuevas líneas con factura: 8, 15, 30 y 50 GB. El plan de 8 GB cuesta $23.000 finales por mes durante los primeros seis meses, frente a un precio de lista de $64.120. La promoción representa un descuento del 65% y además suma 10 GB adicionales por mes durante seis meses. El plan incluye llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y 3 GB de roaming, además de beneficios para utilizar en América.

El siguiente escalón es el plan de 15 GB, que cuesta $33.000 mensuales durante seis meses, contra un precio de lista de $92.380. También tiene 65% de descuento durante el período promocional, suma 10 GB adicionales por mes durante seis meses y ofrece 5 GB de roaming, además de WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas.

Para quienes utilizan muchos datos aparece el plan de 30 GB, con un precio promocional de $53.000 mensuales, frente a un precio de lista de $104.950. En este caso el descuento es del 50% durante seis meses y se agregan 10 GB mensuales durante ese período. Además, permite guardar los gigas que no se utilizan para el mes siguiente y ofrece 8 GB de roaming en América y Europa.

El plan más alto de esta oferta es el de 50 GB, que cuesta $61.000 por mes durante seis meses, contra un precio de lista de $120.750. Mantiene el descuento del 50%, agrega 10 GB mensuales durante seis meses y ofrece 8 GB de roaming para América, Europa y otros destinos. También permite acumular los gigas no utilizados.

Una característica interesante de Personal es que, cuando el cliente combina servicios, puede obtener beneficios adicionales. La empresa señala que quienes tienen factura unificada pueden duplicar automáticamente los gigas del plan móvil y también acceder a WiFi Backup, con 50 GB de respaldo ante un problema con la conexión del hogar. Además, Personal Pay ofrece reintegros de hasta 25% bajo las condiciones vigentes.

En internet para el hogar, Personal ofrece actualmente fibra de 300 Mbps por $27.000 finales mensuales durante los primeros seis meses, frente a un precio de lista de $90.220. La promoción representa un descuento del 71%, incluye instalación sin costo y soporte técnico durante las 24 horas, pero existe además una alternativa que combina 300 Mbps con Flow Full por $38.000 mensuales durante los primeros seis meses, contra un precio de lista de $130.910. El paquete incorpora televisión y entretenimiento, con más de 150 canales y contenido disponible en diferentes dispositivos.

Personal también ofrece 600 Mbps por $30.000 mensuales durante seis meses, contra un precio de lista de $105.780, con una promoción equivalente a un descuento del 72%. La ventaja de este esquema es que el cliente puede concentrar en una factura el celular, internet y eventualmente Flow, mientras que la compañía ofrece descuentos adicionales a quienes tienen más de un servicio. En determinados casos, la empresa informa un ahorro de hasta $12.000 mensuales por la factura unificada.

Claro: planes de 4 a 50 GB y fuerte apuesta por roaming

Claro estructura su oferta móvil a través de planes Control que van desde 4 GB hasta 50 GB en la promoción vigente. Todos incluyen llamadas ilimitadas y WhatsApp gratis, mientras que el alcance del roaming aumenta a medida que crece la cantidad de datos contratada. El plan Control de 4 GB cuesta $29.410 mensuales, frente a un precio de referencia de $58.820. El plan de 7 GB cuesta $33.430, frente a $66.860, mientras que el de 10 GB llega a $42.498, contra $84.995. En estos planes, los descuentos promocionales reducen fuertemente el precio de lista.

Para quienes utilizan más datos, Claro ofrece el plan de 50 GB por $65.165 mensuales, frente a un precio de referencia de $130.330. Los planes superiores también amplían los destinos en los que se puede utilizar el roaming y en el caso de portabilidad, Claro está ofreciendo durante octubre descuentos desde 50% durante seis meses. La promoción está vigente del 1° al 31 de octubre de 2026, por lo que el precio efectivo para un cliente que llega desde otra compañía puede ser considerablemente inferior al precio de lista.

Además, Claro ofrece 15% de cashback pagando con Claro Pay y promociones de entretenimiento, como meses promocionales de Prime Video y Disney+, según las condiciones de cada plan. En internet para el hogar, Claro ofrece fibra óptica con velocidades de 200, 500 y 800 Mbps, dependiendo de la cobertura disponible en el domicilio. Para nuevos clientes, la promoción vigente contempla un mes gratis. El plan de 200 Mbps cuesta $14.999 mensuales, frente a un precio de referencia de $55.289, mientras que el de 500 Mbps cuesta $17.999, contra $65.289. Para quienes buscan mayor velocidad, el servicio de 800 Mbps cuesta $22.999, frente a $81.956.

Claro también ofrece, en las zonas donde está disponible, una conexión de 2 GB por $35.999 mensuales, frente a un precio de referencia de $125.289. Esta alternativa está limitada a determinadas áreas, entre ellas CABA, La Plata y Mendoza. El módem se entrega en comodato y la instalación básica está bonificada. La compañía también ofrece la posibilidad de contratar servicios adicionales, mientras que quienes tienen una línea móvil Claro pueden acceder a una reducción de $4.000 en determinados planes de internet.

Además, permite combinar internet con TV HD y línea fija. En ese caso, la promoción mantiene beneficios de contratación inicial, aunque el precio final depende de la combinación contratada.

Movistar: más datos, gigas acumulables y roaming

Movistar utiliza una estructura diferente para sus planes móviles. La compañía ofrece distintos niveles de gigas y suma beneficios como WhatsApp gratis, llamadas a cualquier compañía, la posibilidad de guardar los gigas que no se utilizan y transferir datos a otros usuarios Movistar. En octubre, para una nueva línea, la oferta publicada parte de 3 GB por $6.900 mensuales, contra un precio anterior de $22.900, con el primer mes gratis y una bonificación de $16.000 durante 12 meses. El plan de 6 GB cuesta $9.800, contra $32.650, mientras que el de 10 GB cuesta $15.700, frente a $51.700 y el siguiente escalón es el plan de 15 GB por $17.000 mensuales, contra $57.250, también con el primer mes gratis y bonificación durante 12 meses. Para quienes necesitan mayor capacidad, Movistar ofrece además alternativas de 25 GB.

Para clientes que llegan mediante portabilidad, los precios son diferentes. El plan de 3 GB cuesta $17.050, el de 6 GB $23.350, el de 10 GB $36.750, el de 15 GB $41.350 y el de 25 GB $47.700, todos con bonificaciones durante 12 meses respecto de los valores de referencia publicados por la compañía. La oferta también suma promociones de datos. Movistar informa, por ejemplo, 20 GB gratis durante 30 días si se activa la promoción desde la aplicación Mi Movistar, mientras que determinados cambios de plan permiten obtener gigas adicionales durante seis meses.

Otro beneficio interesante aparece cuando se agrupan varias líneas bajo un mismo titular. La denominada Familia Movistar aplica descuentos cuando se incorporan dos o más líneas: con dos líneas el descuento informado es de 10%, con tres llega a 20% y con cuatro o cinco líneas alcanza 25%, de acuerdo con las condiciones de la compañía.

Movistar también ofrece internet hogar mediante fibra óptica en las zonas donde tiene cobertura. En octubre, la empresa publica 300 Mbps por $22.000 mensuales para clientes que también tienen una línea móvil Movistar y $26.000 para quienes no la tienen, con un mes gratis y frente a un precio de lista de $78.697. El servicio de 600 Mbps también cuesta $22.000 mensuales para clientes móviles Movistar y $26.000 para quienes no tienen una línea de la compañía, frente a un precio de lista de $81.932, con un mes gratis.

Para quienes buscan mayor velocidad, Movistar ofrece fibra GIGA por $35.829 con línea móvil y $39.829 sin ella, contra un precio de lista de $88.509, también con un mes gratis.

Esta modalidad es importante al momento de comparar porque no alcanza con mirar la tarifa publicitaria. Dos domicilios ubicados a pocas cuadras pueden tener diferentes alternativas disponibles, y la promoción para un nuevo cliente tampoco necesariamente coincide con el precio que paga actualmente un abonado.

Qué precio realmente hay que mirar

La principal diferencia entre las tres compañías aparece cuando se deja de mirar solamente el precio promocional, ya que Personal, por ejemplo, publica para su plan móvil de 8 GB un precio de $23.000 durante seis meses, pero el precio de lista informado es de $64.120. En el caso de los 15 GB, el valor promocional es de $33.000 frente a $92.380 de lista, mientras que Claro utiliza una estrategia similar en portabilidad, pues el plan de 7 GB aparece a $33.430 frente a $66.860, mientras que el de 10 GB se ofrece a $42.498 frente a $84.995.

Por eso, antes de contratar hay que multiplicar el precio promocional por la cantidad de meses que dura el descuento y luego considerar cuánto se pagará cuando termine. La diferencia puede modificar sustancialmente el costo anual del servicio y también hay que revisar si el precio incluye impuestos, si la instalación está bonificada, cuánto cuesta el servicio después de la promoción y qué ocurre con los servicios adicionales.

Cómo contratar packs de celular e internet combinados

Las tres compañías buscan que el cliente concentre la mayor cantidad posible de servicios bajo una misma cuenta. Personal ofrece beneficios adicionales cuando se combinan líneas móviles con fibra y Flow, entre ellos descuentos en la factura, duplicación de gigas y WiFi Backup. La empresa también informa ahorros de hasta $12.000 mensuales en determinados esquemas de factura unificada.

Claro también tiene un esquema de convergencia. Durante octubre, los clientes que combinan móvil e internet bajo el mismo titular pueden obtener una bonificación mensual de $4.000, mientras que determinadas combinaciones de varias líneas permiten acceder a una bonificación de $5.000 durante 12 meses, según las condiciones de la promoción vigente.

Movistar, por su parte, concentra los beneficios de sus líneas en la aplicación Mi Movistar y permite sumar descuentos cuando se incorporan varias líneas de la misma familia. Además, sus planes de fibra tienen un precio diferencial para quienes ya poseen una línea móvil.

Cuáles son los puntos clave a tener en cuenta al contratar un servicio

El primer punto que hay que mirar es la duración de la promoción, pues un descuento del 65% durante seis meses puede resultar muy atractivo, pero el consumidor tiene que saber cuánto pagará a partir del séptimo mes.

El segundo es la cobertura, ya que una tarifa determinada puede estar disponible en una zona y no en otra, especialmente cuando se trata de fibra óptica.

El tercero es la cantidad de datos que realmente se utiliza, pues para una persona que usa el celular principalmente para WhatsApp, correo y navegación, un plan de 30 o 50 GB puede ser innecesario. En cambio, quien utiliza el teléfono como módem, mira videos constantemente o viaja al exterior puede valorar más los planes con mayor cantidad de datos y roaming.

Finalmente, para quienes viajan, el roaming puede terminar siendo más importante que una diferencia de algunos miles de pesos en el abono. En Personal, los planes superiores incorporan gigas para América y Europa, mientras que Claro amplía progresivamente la cobertura internacional a medida que se contratan planes de mayor capacidad. Movistar también incorpora beneficios de roaming y packs específicos para quienes viajan.

Cuál es la comparación real que hay que hacer entre Personal, Claro y Movistar

La competencia entre Personal, Claro y Movistar ya no se define únicamente por quién ofrece más gigas al menor precio. La comparación real requiere mirar el abono móvil, la velocidad de internet, el costo después de la promoción, los servicios de entretenimiento, el roaming, los descuentos por convergencia y la posibilidad de sumar varias líneas.

Por eso, el consumidor que está pensando en cambiar de compañía debería hacer una cuenta sencilla: cuánto pagará durante los primeros seis meses y cuánto pagará después, sumando celular, internet y cualquier servicio adicional que realmente vaya a utilizar.

En un mercado en el que las promociones pueden reducir a la mitad o incluso más el precio durante los primeros meses, el valor de lista pasa a ser tan importante como el precio de entrada. Y esa diferencia es la que, al cabo de un año, puede determinar cuánto termina pagando realmente cada usuario.