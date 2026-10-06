Las tiendas oficiales y de operadoras aplican descuentos masivos de hasta el 38% y planes de pago en hasta 18 cuotas sin interés a octubre de 2026.

Tiendas y marcas ofrecen rebajas de hasta 38% y 18 cuotas sin interés por el Día de la Madre.

Las tiendas oficiales de fabricantes de celulares y de operadores de telefonía móvil liquidan dispositivos con descuentos de hasta el 38% y financiación en 18 cuotas sin interés para el Día de la Madre 2026.

La posibilidad de pagar a tasa cero en 6, 12 o 18 meses permite amortiguar el costo frente a la inflación. A continuación, repasamos precios, modelos y condiciones de pago en cada canal oficial. Los precios y las ofertas fueron relevados por iProfesional el 5 octubre de 2026 y pueden variar o no estar disponibles en los días posteriores a esa fecha.

¿Qué ofertas de celulares destacan en las tiendas oficiales de Mercado Libre?

Las tiendas oficiales que operan dentro de Mercado Libre ofrecen descuentos de hasta un 36% y financiación en 6 y 12 cuotas fijas en modelos de diversas gamas. La plataforma reúne la oferta directa de fabricantes e importadores con la ventaja logística de los envíos rápidos en el día. Podés consultar más detalles sobre el comportamiento de este canal en el informe sobre el celular más barato del plan canje en Mercado Libre que publicó iProfesional.

En la tienda oficial de Samsung dentro de la plataforma de Mercado Libre, podés conseguir el Samsung Galaxy A16 de 128 GB con valores promocionales de $287.999, con 38% de descuento incluido, junto a la opción de acceder al Plan Canje.

Motorola marca presencia en la plataforma de Mercado Libre con el Moto G17 de 128 GB a $329.999, precio que representa un descuento del 17% respecto de su valor de lista.

Entre las alternativas de menor costo, la tienda oficial de TCL en Mercado Libre presenta el modelo 60R 5G de 128 GB a $309.999, mientras la marca Nubia ofrece el Neo 3 GT de 256 GB y 12 GB de RAM a $659.999, con un 9% de descuento incluido.

¿Cuáles son las mejores promociones en las tiendas oficiales de Samsung, Motorola y Xiaomi?

Las tiendas oficiales directas de los fabricantes otorgan hasta un 34% de descuento, cuotas a tasa cero en la compra de dispositivos seleccionados. Adquirir los equipos desde la web institucional del fabricante garantiza disponibilidad completa de catálogo y garantía directa. iProfesional analizó los mejores celulares samsung para comprar en la actualidad.

En el sitio oficial de Samsung Argentina, la campaña del Día de la Madre incluye rebajas directas de hasta el 34% y hasta 18 cuotas sin interés. El eje central de su propuesta comercial es el Plan Canje, mediante el cual entregás tu equipo usado y ahorrás entre un 30% y un 44% en la compra final.

En el catálogo de Samsung se destaca el flamante Galaxy S26 FE de 256 GB a $1.699.999, con 15% de descuento incluido en un solo pago, y con financiación de hasta 18 cuotas sin interés para el precio de lista de $1.999.999. Para la gama media, el Galaxy A16 de 128 GB se consigue a $305.999 con un 34% de rebaja, mientras el Galaxy A07 de 64 GB se ubica en $229.499, con 23% de descuento incluido en un solo pago.

Por el lado de Motorola y sus ofertas oficiales están vigentes con 12 cuotas a tasa cero. Entre los valores publicados sobresalen el plegable Razr 70 Ultra a $2.699.999 (7% de descuento incluido), el Razr 70 a $1.599.999 (11% de descuento incluido), el Edge 70 Fusion a $849.999 (15% de descuento incluido) y el Moto G67 a $569.999 (19% de descuento incluido).

La marca Xiaomi desplegó en su tienda oficial reducciones de valor en la línea Redmi. El Redmi 14C de 128 GB cotiza a $369.999 en hasta 9 cuotas sin interés, en tanto la versión de 256 GB cuesta $399.999. El modelo básico Redmi A3 se vende a $319.999 y el Redmi Note 14 alcanza los $529.999 con facilidades de pago.

¿Qué descuentos y cuotas ofrecen Personal, Claro y Movistar para el Día de la Madre?

Las operadoras de telefonía de la Argentina brindan rebajas de hasta 37% y la opción de diferir el costo del celular en la factura mensual de servicios. Esta herramienta permite adquirir un teléfono móvil liberado en cuotas fijas sin consumir el límite disponible en las tarjetas de crédito bancarias.

En la Tienda Personal encontrás el Samsung Galaxy A16 de 128 GB a $359.999 con un 30% de descuento en 12 cuotas sin interés. También figura el Honor X5c Plus de 128 GB a $229.499 con un 37% de rebaja directa, el Motorola Moto G17 de 128 GB a $329.999 (27% de descuento incluido) y el Xiaomi Redmi 14C de 256 GB a $399.999 (11% de descuento incluido).

Para la franja superior de rendimiento, Personal comercializa el Samsung Galaxy S26 FE de 256 GB fijado en $1.599.999 con opción de 18 cuotas sin interés. Para presupuestos acotados, la empresa ofrece el Samsung Galaxy A07 de 64 GB a $259.999 (20% de descuento incluido).

Tienda Claro basa su propuesta comercial en bonificaciones de precio en un pago con envío gratuito a todo el país y 18 cuotas sin interés en la factura del cliente. En su catálogo figuran el Moto G06 a $212.499 (15% de descuento incluido) , el Samsung Galaxy A16 a $327.999 (20% de descuento incluido) y el Moto G06 a $212.499 (15% de descuento incluido). Para quienes prefieren conectividad de quinta generación, Claro ofrece el Moto G77 5G a $701.999 (10% de descuento incluido).

Movistar combina la venta de dispositivos con descuentos especiales y cuotas sin interés en modelos seleccionados. El Samsung Galaxy A16 4G se comercializa a $359.999 con un 31% de descuento sobre su valor de referencia, financiado en 12 cuotas sin interés. Además, comercializa el Nubia Focus 2 5G a $429.999 con un 6% de rebaja y el Motorola Moto G77 5G a $699.999 (21% de descuento incluido) en 12 cuotas fijas a tasa cero.

¿Cuáles son las claves para financiar la compra sin pagar intereses de más?

Para cuidar el presupuesto familiar al momento de adquirir un celular, la decisión más conveniente consiste en evaluar el costo financiero total y el impacto de la cuota mensual. Un precio de lista con un descuento moderado puede ser más ventajoso si habilita el pago en 12 o 18 cuotas a tasa cero.

En primer lugar, conviene revisar los beneficios acumulables. Si combinás la compra en 12 cuotas sin interés con reintegros de billeteras virtuales como Modo o Personal Pay, el valor final del teléfono disminuye de forma significativa.

En segundo lugar, evaluar los programas de economía circular como el Plan Canje de Samsung te permite entregar un teléfono antiguo como parte de pago y reducir la suma a financiar. La posibilidad de entregar aparatos usados o con pantallas dañadas otorga un valor de rescate inmediato que conviene aprovechar.

Por último, verificar las opciones de pago cruzado resulta un paso central antes de abonar. Operadoras como Personal permiten financiar el equipo en la factura del servicio, mientras que supermercados y tiendas del rubro otorgan promociones exclusivas con bancos específicos. Comparar las condiciones entre la tienda oficial y la operadora te asegura elegir la oportunidad más conveniente para regalarle a mamá sin desequilibrar tus finanzas.