Messi se despide de la Selección argentina ante una multitud en el Monumental

El crack rosarino juega su último partido con la camiseta albiceleste. El equipo de Lionel Scaloni enfrenta a Benín en un amistoso histórico

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina movilizó a todo el país. Tanto quienes pueden ir al Monumental como quienes lo siguen por televisión, el último encuentro del mejor futbolista de la historia con la camiseta albiceleste generó emoción y expectativa. El amistoso contra Benín fue solo una excusa.

Las puertas de la cancha de River se abrieron pasadas las 15, cinco horas antes del inicio del partido. La marea humana comenzó a copar las tribunas. A las 17.30 arrancaron los shows, con la presentación de Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Amar Azul y muchos otros artistas.

Minutos antes de las 18 el micro de la Selección salió del predio de la AFA en Ezeiza rumbo a Núñez. Fue escoltado por hinchas con camisetas y banderas argentinas. Todos querían estar lo más cerca posible de Lionel.

Una hora después, Messi y sus compañeros ingresaron al estadio. A lo largo de todo el camino los hinchas expresaron las muestras de afecto y agradecimiento. Incluso se vio a Leo llorar de emoción en un tramo.

Luego ingresaron al campo de juego a hacer la entrada en calor y Messi recibió la primera gran ovación de un estadio repleto. Así comenzó a despedirse de la Selección.

Messi se despide de la Selección: 20 años, 207 partidos y una historia de títulos

Lionel Messi cierra hoy su recorrido con la Selección Argentina después de más de dos décadas como protagonista de una de las etapas más importantes de la historia de la Albiceleste. Su último partido llega después de un camino que lo convirtió en el jugador con más presencias y el máximo goleador histórico del conjunto nacional.

Con la camiseta argentina, el rosarino disputó 207 partidos, marcó 125 goles y aportó 66 asistencias. Son números que reflejan la dimensión de una trayectoria que atravesó distintas generaciones, entrenadores y competencias internacionales.

Su vínculo con la Selección comenzó en las categorías juveniles. Uno de los primeros grandes capítulos llegó en 2005, con la conquista del Mundial Sub-20, el mismo año en que debutó con el seleccionado mayor.

A partir de entonces, Messi pasó a formar parte de prácticamente todos los grandes desafíos de Argentina. Disputó seis Mundiales y participó en distintas ediciones de la Copa América, además de Eliminatorias, amistosos y otras competencias oficiales.

Messi y los récords con la Selección Argentina

A lo largo de más de 20 años, el delantero fue construyendo dos de los principales registros históricos del seleccionado: se convirtió en el futbolista con más partidos disputados y en el máximo goleador de Argentina.

Sus 125 goles llegaron frente a rivales de distintos continentes y en escenarios diferentes: Eliminatorias, Mundiales, Copas América y amistosos internacionales.

Pero la dimensión de su carrera con la Selección no se explica solamente por las estadísticas individuales.

Con Messi como una de sus principales figuras, Argentina consiguió terminar con una extensa espera sin títulos y volvió a instalarse en lo más alto del fútbol internacional.

El primer gran trofeo de esta etapa llegó con la Copa América 2021, seguida por la Finalissima 2022 y la consagración en el Mundial de Qatar. En 2024, el seleccionado volvió a quedarse con la Copa América y el ciclo se extendió hasta el Mundial 2026.

Un recorrido que terminó después de seis Mundiales

En la última Copa del Mundo, Messi volvió a tener un papel central. Cerró su participación mundialista con una actuación destacada en la final frente a España y terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias.

Ese partido marcó también el cierre de su recorrido en Mundiales, después de haber participado en seis ediciones de la máxima competencia internacional.

El 31 de agosto, Messi anunció mediante una carta el final de su etapa con la Selección Argentina. La decisión llegó 33 días después de aquella final del Mundial 2026 y puso punto final a una campaña que se extendió durante más de dos décadas.

El balance queda resumido en 207 partidos, 125 goles, 66 asistencias y cuatro títulos mayores.

Más allá de los números, el recorrido de Messi con la camiseta argentina atravesó distintas etapas, desde aquel juvenil que conquistó el Mundial Sub-20 en 2005 hasta el capitán que levantó los principales trofeos con la Selección.

Hoy, después de más de 20 años, Messi juega su último partido con Argentina.