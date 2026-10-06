Messi jugará ante Benín su último partido con la Selección argentina. AFA lo homenajeó con un video y el capitán dejó un mensaje para los hinchas

Después de 21 años con la camiseta de la Selección argentina, Lionel Messi afrontará esta noche el último partido de su carrera con la albiceleste. El rival será Benín y el escenario, el Monumental, donde se espera una jornada atravesada por la emoción y el reconocimiento al capitán.

La despedida pondrá punto final a una etapa que tuvo distintos capítulos hasta alcanzar su máxima consagración en el Mundial de Qatar 2022. Para los hinchas, el partido será la oportunidad de acompañar por última vez al rosarino dentro de una cancha con la camiseta de la Albiceleste.

En las horas previas al encuentro, Messi también dejó su propio mensaje. Adidas publicó un video que repasa distintos momentos de su trayectoria junto al seleccionado y eligió "Gracias a la vida", de Mercedes Sosa, para acompañar las imágenes.

La producción termina con una escena que funciona como síntesis de la jornada: Messi se acerca a una percha y cuelga la camiseta argentina. El futbolista acompaña ese gesto con unas palabras dirigidas a quienes estuvieron junto a él durante todos estos años:

"Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar", expresó Messi en el video.

El homenaje de AFA a Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también preparó un reconocimiento para el capitán. A través de un video, repasó parte de su recorrido con la Selección y puso el foco en la influencia que tuvo Messi sobre varias generaciones de hinchas.

El relato recupera tanto sus grandes conquistas como los momentos adversos que atravesó durante su trayectoria con la camiseta argentina.

"Leo, ¿sabes por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida... Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles, repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros", resalta el video.

La AFA también vinculó esa influencia con la capacidad de Messi para sobreponerse a las dificultades y volver a llevar al seleccionado a una definición mundialista.

"Y ese es otro título más: nos hiciste mejores ante la adversidad. Porque a pesar de todo lo que te estaba pasando, nos llevaste otra vez a la final del Mundial. Mirá si eso no nos va a hacer mejores... nos hiciste mejores con pocas palabras", siguió.

El cierre del homenaje resume la mirada de la entidad sobre el lugar que ocupa el futbolista en la historia del seleccionado.

"Cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabes qué vamos a decir? El mejor de todos, porque nos hizo mejores a todos", concluyó la AFA.

Hora y TV del último partido de Messi con Argentina

La despedida será este martes desde las 20, cuando Argentina se mida con Benín en el Monumental. El encuentro será televisado por TyC Sports y marcará la última presentación de Messi con la Selección argentina.