"Gracias por toda la magia": el mensaje de Milei por la despedida de Messi

El Presidente publicó un mensaje en X con un video en el que hace referencia al crack rosarino y lo elogia: "Messi es imposible"

El presidente Javier Milei publicó un mensaje en redes sociales para agradecer a Lionel Messi en su despedida de la Selección argentina.

El tuit del mandatario estuvo acompañado por un video en el que se lo ve elogiando al mejor futbolista de la historia y explica por qué cree que "Messi es imposible".

El mensaje de Javier Milei por la despedida de Lionel Messi

El mensaje de Javier Milei por la despedida de Lionel Messi

En el mensaje, Milei compartió el video y un texto en el que le agradeció a la Pulga "la magia" dentro y fuera del campo.

"Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!", escribió el Presidente.

Y en el video hace una reflexión de lo que aprendió de su época de arquero y explica por qué Messi es "imposible".

"No somos tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando perdemos. Sabés todo lo que me tuve que entrenar y acostumbrar de ir a buscarla adentro. Sin embargo te levantás y seguís. La vida es seguir a pesar de los fracasos", dice en una parte del video.

E hizo mención a un artículo que decía que "Messi es imposible". "Porque es el mejor en todas las facetas del juego", concluyó.

Messi se despide de la Selección: 20 años, 207 partidos y una historia de títulos

Lionel Messi cierra hoy su recorrido con la Selección Argentina después de más de dos décadas como protagonista de una de las etapas más importantes de la historia de la Albiceleste. Su último partido llega después de un camino que lo convirtió en el jugador con más presencias y el máximo goleador histórico del conjunto nacional.

Con la camiseta argentina, el rosarino disputó 207 partidos, marcó 125 goles y aportó 66 asistencias. Son números que reflejan la dimensión de una trayectoria que atravesó distintas generaciones, entrenadores y competencias internacionales.

Su vínculo con la Selección comenzó en las categorías juveniles. Uno de los primeros grandes capítulos llegó en 2005, con la conquista del Mundial Sub-20, el mismo año en que debutó con el seleccionado mayor.

A partir de entonces, Messi pasó a formar parte de prácticamente todos los grandes desafíos de Argentina. Disputó seis Mundiales y participó en distintas ediciones de la Copa América, además de Eliminatorias, amistosos y otras competencias oficiales.

Messi y los récords con la Selección Argentina

A lo largo de más de 20 años, el delantero fue construyendo dos de los principales registros históricos del seleccionado: se convirtió en el futbolista con más partidos disputados y en el máximo goleador de Argentina.

Sus 125 goles llegaron frente a rivales de distintos continentes y en escenarios diferentes: Eliminatorias, Mundiales, Copas América y amistosos internacionales.

Pero la dimensión de su carrera con la Selección no se explica solamente por las estadísticas individuales.

Con Messi como una de sus principales figuras, Argentina consiguió terminar con una extensa espera sin títulos y volvió a instalarse en lo más alto del fútbol internacional.

El primer gran trofeo de esta etapa llegó con la Copa América 2021, seguida por la Finalissima 2022 y la consagración en el Mundial de Qatar. En 2024, el seleccionado volvió a quedarse con la Copa América y el ciclo se extendió hasta el Mundial 2026.

Un recorrido que terminó después de seis Mundiales

En la última Copa del Mundo, Messi volvió a tener un papel central. Cerró su participación mundialista con una actuación destacada en la final frente a España y terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias.

Ese partido marcó también el cierre de su recorrido en Mundiales, después de haber participado en seis ediciones de la máxima competencia internacional.

El 31 de agosto, Messi anunció mediante una carta el final de su etapa con la Selección Argentina. La decisión llegó 33 días después de aquella final del Mundial 2026 y puso punto final a una campaña que se extendió durante más de dos décadas.

El balance queda resumido en 207 partidos, 125 goles, 66 asistencias y cuatro títulos mayores.

Más allá de los números, el recorrido de Messi con la camiseta argentina atravesó distintas etapas, desde aquel juvenil que conquistó el Mundial Sub-20 en 2005 hasta el capitán que levantó los principales trofeos con la Selección.