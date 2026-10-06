Imágenes de una noche histórica, en la que Messi le dijo adiós a la Selección

Desde la salida del predio de Ezeiza hasta el gol de penal y el emotivo discurso de cierre, Messi vivió un día histórico en su despedida

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó una serie de postales que quedarán para la historia. Desde el ingreso de los miles de hinchas hasta el viaje de la Selección desde el predio de Ezeiza hasta el Monumental.

La emoción al cantar el himno, el gol de penal, los shows musicales y el espectáculo de drones luego del encuentro, fueron parte de un día que Messi y el pueblo futbolero recordarán por siempre.

"Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar"

Luego del partido, Soledad Pastorutti cantó una canción dedicada al Diez y Messi tomó el micrófono. "Es difícil hablar hoy. Hay muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo. No tengo más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mi defender esta camiseta. Hasta en los peores momentos que pasamos, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo. De querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar", comenzó antes de recibir una lluvia de aplausos", comenzó.

"Siento que es el momento, el último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Pudimos cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo. El último Mundial estuvimos cerca y la realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. La realidad es que llegamos con lo justo a la final. La peleamos como siempre, como con todos los compañeros a lo largo de estos años. Lamentablemente no pudimos ser campeones. Pero todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta. Siempre", subrayó.

"Agradecer a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir con este grupo. Que me hicieron cumplir el sueño de chico, me hicieron salir campeones del mundo, de América y de todo lo que jugamos. Fue un orgullo enorme para mi compartir la cancha y fuera de la cancha con ellos. Tenía guerreros al lado que se dejaban la vida", señaló.

"Seguramente me olvido de muchas cosas, pero es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar mucho jugar acá y siempre recibí un cariño enorme. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir. Agradezco que siempre estuvo la cancha. Haciendo un esfuerzo enorme porque sabemos lo difícil que es viajar a Mundiales, Copas Américas, y siempre somos locales en todos lados", agradeció.

"El primer partido que jugamos acá después del Mundial fue lo más lindo que me pasó en la carrera. Hasta el día de hoy veo videos y me emociono. Fue algo espectacular. Muchas gracias", cerró.

"Los voy a extrañar, voy a estar de ese lado, bancando a estos chicos y a todos los que vengan. Siempre unidos. Quedó demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera. Seguro van a venir momentos duros, porque no es normal lo que se hizo. Y en esos momentos duros tenemos que estar más unidos que nunca. No hay que darle el gusto a la gente que quiere ver mal a la Selección. Los momentos duros, los difíciles, es cuando se ve el grupo. Cuando no hay grupo fuerte es muy difícil conseguir cosas. Nosotros éramos un grupo extraordinario, por eso conseguimos todo lo que conseguimos. Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir más de acá. Los quiero, los voy a extrañar. Soy un agradecido a Dios de ser argentino", concluyó.

Lionel Messi le puso punto final a su historia con la Selección argentina

Messi se despidió de la Selección: crónica de un día histórico

Las puertas de la cancha de River se abrieron pasadas las 15, cinco horas antes del inicio del partido. La marea humana comenzó a copar las tribunas. A las 17.30 arrancaron los shows, con la presentación de Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Amar Azul, Damas Gratis y muchos otros artistas.

Minutos antes de las 18 el micro de la Selección salió del predio de la AFA en Ezeiza rumbo a Núñez. Fue escoltado por hinchas con camisetas y banderas argentinas. Todos querían estar lo más cerca posible de Lionel.

Una hora después, Messi y sus compañeros ingresaron al estadio. A lo largo de todo el camino los hinchas expresaron las muestras de afecto y agradecimiento. Incluso se vio a Leo llorar de emoción en un tramo.

Al finalizar el encuentro, dio un emotivo discurso que conmovió al Monumental

Luego ingresaron al campo de juego a hacer la entrada en calor y Messi recibió la primera gran ovación de un estadio repleto. Así comenzó a despedirse de la Selección.

El show empezó unos minutos más tarde de lo previsto. Después de las 20, Messi encabezó la salida al campo del equipo argentino: una camiseta gigante con el número 10 y su nombre se desplegaba en el césped. Y los fuegos artificiales iluminaron a un Monumental que quedó a oscuras. Desde las tribunas bajaba el ya característico cántico: "Que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar".

Otro momento emotivo tuvo lugar a los 10 minutos, cuando el juego se paró y todo el estadio ovacionó a Messi. Incluso los jugadores de Benín se acercaron para saludarlo.

Los hinchas llegaron desde temprano al Monumental

Luego llegaron los goles, primero abrió la cuenta Otamendi. Luego llegó el segundo de Nico Paz y la frutilla del postre fue el penal de Messi, quien remató cruzado al ángulo. Sobre el final, tuvo la chance de anotar alguno más.

Pero llegó el final en medio de una ovación. Luego, el show de drones y fuegos artíficiales para cerrar una noche histórica.