Outlet de Fila liquida zapatillas con descuentos de hasta 50% y 3x2

La marca de italiana lanzó una agresiva campaña en su página web por el próximo Día de la Madre. Las mejores promociones y opciones de pago

La compra de calzado e indumentaria deportiva a través de internet se consolidó como una de las modalidades preferidas por los argentinos para ahorrar tiempo y dinero. En un mercado donde los valores de los lanzamientos más recientes suelen resultar elevados, las tiendas digitales oficiales encontraron en sus secciones de oportunidad un canal masivo para dar salida a los saldos de stock de temporadas anteriores.

Si bien las plataformas de marcas ultra masivas suelen concentrar la mayor atención y saturarse rápidamente, existe un espacio digital que gana terreno entre quienes buscan compras inteligentes. Se trata del portal de liquidación de la firma italiana Fila, disponible a través de la web oficial tienda.fila.com.ar, una alternativa que esconde oportunidades para comprar zapatillas urbanas o de entrenamiento con descuentos que alcanzan hasta el 50% y promociones de 3x2 para llevarse un par sin costo.

Cuáles son los modelos con descuento y la promoción 3x2 por el Día de la Madre

Dentro del catálogo destacado en la sección de liquidación de la plataforma web, el foco principal está puesto en el calzado deportivo y urbano. Por un lado, se encuentran las siluetas de running equipadas con tecnología de amortiguación propia, como la línea Float, pensadas para corredores y entrenamientos diarios. Por otro lado, la oferta incluye las clásicas "chunky sneakers" y modelos de estilo retro, con rebajas directas que van del 20% al 50%.

A este esquema de ahorro se le suma una oportunidad especial pensada para resolver los regalos festivos: la marca activó una promoción de 3x2 en zapatillas seleccionadas por el Día de la Madre. Este beneficio permite combinar calzado y sumar un par sin costo adicional, lo que abarata considerablemente el costo final por unidad para quienes compran en grupo o buscan equipar a la familia.

A continuación, algunas de las ofertas más destacadas:

Zapatilla Fila ACD Classic Mujer - $59.920 con 20% off

Zapatilla Fila Magnus Hombre - $58.491 con 10% off y 3x2

Zapatilla Fila Device Hombre - $71.910 con 10% off y 3x2

Zapatilla Fila Float Maxx2 Mujer - $119.920 con 30% off y 3x2

Zapatilla Fila Corda Kits - $64.900 con 20% off y 3x2

Indumentaria, cuotas sin interés y facilidad para operar desde casa

La liquidación en tienda.fila.com.ar abarca también una variada propuesta de indumentaria deportiva que incluye calzas técnicas, remeras de entrenamiento con telas transpirables, shorts, camperas de abrigo y buzos para el uso diario. Al tratarse de artículos de colecciones previas, sus valores quedan al margen de los últimos aumentos de la temporada actual.

Para potenciar el ahorro, la tienda digital complementa los descuentos con facilidades financieras a través de tarjetas de crédito seleccionadas, permitiendo diferir el pago en cuotas sin interés. Si la compra supera los $100.000 se habilita la opción de hacerlo en tres pagos y si el monto pasa los $220.000 el beneficio se extiende a seis cuotas. Asimismo, la experiencia de compra se respalda con la política oficial de cambios y devoluciones, asegurando una gestión simple en caso de requerir un reemplazo de talle o modelo.