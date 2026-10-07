La insignia fue exhibida durante el homenaje a Messi y quedó en fotos con el plantel. The Sun vinculó el episodio con posibles sanciones

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina quedó bajo la mirada de la prensa británica por un motivo ajeno al desarrollo del partido frente a Benín. Una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" apareció durante la ceremonia previa al encuentro y terminó en varias fotografías junto al plantel y Lionel Scaloni.

El episodio fue retomado por el diario británico The Sun, que cuestionó la presencia de la bandera y la definió como "provocadora". A partir de allí, el medio planteó si la escena podía derivar en una nueva actuación disciplinaria de la FIFA contra la Argentina.

Por ahora, no existe confirmación de que el máximo organismo del fútbol mundial haya iniciado un expediente ni de que esté prevista una sanción relacionada con este caso.

Messi y la bandera de Malvinas: quién la llevó durante el homenaje

La bandera formó parte de una ceremonia que tuvo como protagonista a Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas. Durante la interpretación del himno argentino, a cargo del propio Santana, el excombatiente ingresó al campo con la insignia sobre los hombros.

Además, llevaba una camiseta blanca con una imagen de las islas en el pecho.

La escena continuó una vez finalizado el homenaje. Santana se fotografió con futbolistas del seleccionado y con Scaloni, mientras que la bandera quedó visible en las imágenes. Después del encuentro, el veterano difundió nuevas fotografías junto a integrantes del plantel y con la insignia.

La difusión de esas imágenes en redes sociales hizo que el episodio trascendiera rápidamente y llegara también a la prensa del Reino Unido.

Por qué el episodio llamó la atención en Inglaterra

La reacción de The Sun estuvo centrada en las imágenes del plantel argentino junto a Santana. El periódico señaló que Messi había sido fotografiado junto a una bandera que reivindica la soberanía argentina sobre las islas y presentó la situación como potencialmente conflictiva desde el punto de vista disciplinario.

El medio británico también relacionó la escena con los antecedentes que tuvo la Selección durante el Mundial 2026, cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió sanciones de la FIFA por distintos incumplimientos.

La referencia a esos antecedentes llevó a The Sun a plantear la posibilidad de una nueva intervención del organismo. Sin embargo, esa hipótesis no implica que exista actualmente un procedimiento disciplinario confirmado.

Argentina-Inglaterra: el antecedente de la bandera de Malvinas en el Mundial

La misma consigna ya había quedado registrada durante el Mundial 2026, en el partido que enfrentó a Argentina con Inglaterra.

En aquella ocasión, según informó entonces The Sun, un hincha consiguió ingresar la bandera al estadio escondida en su ropa interior y posteriormente la desplegó dentro del campo.

El antecedente adquiere especial relevancia por tratarse de un partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, cuyos países mantienen una disputa histórica por la soberanía de las Islas Malvinas.

La cuestión continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre ambos Estados. Por ese motivo, la aparición de símbolos vinculados con el reclamo argentino suele adquirir una dimensión que excede el ámbito estrictamente deportivo.

La multa que la FIFA confirmó que deberá pagar la AFA por la bandera de Malvinas en el Mundial

La Comisión Disciplinaria de la FIFA dio a conocer en agosto una serie de duros castigos contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de llevar a cabo un "riguroso análisis" sobre los episodios ocurridos durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La entidad madre del fútbol mundial resolvió sancionar a la AFA con una multa de 10.000 dólares debido a la exhibición de la bandera con la imagen de las Islas Malvinas por parte del plantel argentino tras la victoria frente a Inglaterra, enmarcando la falta en el incumplimiento del artículo 13, apartado 2 c) del Código Disciplinario de la FIFA, que prohíbe servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva.