La bandera de Malvinas que apareció en el homenaje a Messi generó críticas en Reino Unido
La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina quedó bajo la mirada de la prensa británica por un motivo ajeno al desarrollo del partido frente a Benín. Una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" apareció durante la ceremonia previa al encuentro y terminó en varias fotografías junto al plantel y Lionel Scaloni.
El episodio fue retomado por el diario británico The Sun, que cuestionó la presencia de la bandera y la definió como "provocadora". A partir de allí, el medio planteó si la escena podía derivar en una nueva actuación disciplinaria de la FIFA contra la Argentina.
Por ahora, no existe confirmación de que el máximo organismo del fútbol mundial haya iniciado un expediente ni de que esté prevista una sanción relacionada con este caso.
Messi y la bandera de Malvinas: quién la llevó durante el homenaje
La bandera formó parte de una ceremonia que tuvo como protagonista a Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas. Durante la interpretación del himno argentino, a cargo del propio Santana, el excombatiente ingresó al campo con la insignia sobre los hombros.
Además, llevaba una camiseta blanca con una imagen de las islas en el pecho.
La escena continuó una vez finalizado el homenaje. Santana se fotografió con futbolistas del seleccionado y con Scaloni, mientras que la bandera quedó visible en las imágenes. Después del encuentro, el veterano difundió nuevas fotografías junto a integrantes del plantel y con la insignia.
La difusión de esas imágenes en redes sociales hizo que el episodio trascendiera rápidamente y llegara también a la prensa del Reino Unido.
Por qué el episodio llamó la atención en Inglaterra
La reacción de The Sun estuvo centrada en las imágenes del plantel argentino junto a Santana. El periódico señaló que Messi había sido fotografiado junto a una bandera que reivindica la soberanía argentina sobre las islas y presentó la situación como potencialmente conflictiva desde el punto de vista disciplinario.
El medio británico también relacionó la escena con los antecedentes que tuvo la Selección durante el Mundial 2026, cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió sanciones de la FIFA por distintos incumplimientos.
La referencia a esos antecedentes llevó a The Sun a plantear la posibilidad de una nueva intervención del organismo. Sin embargo, esa hipótesis no implica que exista actualmente un procedimiento disciplinario confirmado.
Argentina-Inglaterra: el antecedente de la bandera de Malvinas en el Mundial
La misma consigna ya había quedado registrada durante el Mundial 2026, en el partido que enfrentó a Argentina con Inglaterra.
En aquella ocasión, según informó entonces The Sun, un hincha consiguió ingresar la bandera al estadio escondida en su ropa interior y posteriormente la desplegó dentro del campo.
El antecedente adquiere especial relevancia por tratarse de un partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, cuyos países mantienen una disputa histórica por la soberanía de las Islas Malvinas.
La cuestión continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre ambos Estados. Por ese motivo, la aparición de símbolos vinculados con el reclamo argentino suele adquirir una dimensión que excede el ámbito estrictamente deportivo.
La multa que la FIFA confirmó que deberá pagar la AFA por la bandera de Malvinas en el Mundial
La Comisión Disciplinaria de la FIFA dio a conocer en agosto una serie de duros castigos contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de llevar a cabo un "riguroso análisis" sobre los episodios ocurridos durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La entidad madre del fútbol mundial resolvió sancionar a la AFA con una multa de 10.000 dólares debido a la exhibición de la bandera con la imagen de las Islas Malvinas por parte del plantel argentino tras la victoria frente a Inglaterra, enmarcando la falta en el incumplimiento del artículo 13, apartado 2 c) del Código Disciplinario de la FIFA, que prohíbe servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva.
Sin embargo, el expediente disciplinario contra la Selección Argentina no se limitó a este episodio. La FIFA aplicó una sanción económica global para la AFA por un valor de 321.000 dólares y ordenó que el combinado nacional dispute sus próximos dos partidos como local con una restricción del 50% de espectadores.
La medida responde a conductas incorrectas del equipo y a cánticos y gestos discriminatorios de sus aficionados en los encuentros ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España. Asimismo, la FIFA dispuso que 100.000 dólares de dicha multa deberán ser invertidos de manera obligatoria en un plan para luchar contra la discriminación, al tiempo que dejó en suspenso la aplicación de uno de los partidos de restricción de público y parte de la pena económica bajo un período probatorio.
Las sanciones de la FIFA a los jugadores de la Selección Argentina
La resolución también incluyó fuertes sanciones individuales por los tumultos e incidentes registrados tras la derrota frente a España en la final disputada en el Estadio Nueva York Nueva Jersey el pasado 19 de julio. Tras la entrega del informe elaborado por el procurador disciplinario, la Comisión Disciplinaria notificó las siguientes penalizaciones a los futbolistas y miembros del cuerpo técnico:
- Leandro Paredes: Recibió diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares tras los cruces físicos con Eric García y Gavi.
- Nahuel Molina: Fue sancionado con siete partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares por las agresiones registradas hacia Rodri al término del partido.
- Roberto Ayala: El integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni recibió tres partidos de suspensión y una multa de 30.000 dólares por su cruce con Dani Olmo.
- Thiago Almada: Fue sancionado con un partido de suspensión y 30.000 dólares de multa.
- Pablo Martín Páez Gavira (Gavi): Por el lado del seleccionado español, el mediocampista recibió un partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares.