Segunda línea de Tren del AMBA que deja de funcionar por cuatro días

Los usuarios del transporte ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán readecuar sus esquemas de movilidad durante el próximo fin de semana largo. La empresa estatal Trenes Argentinos oficializó que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre estarán completamente interrumpidos entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre inclusive. La medida se suma a la ya anunciada suspensión total de la línea Sarmiento, que dejará de operar en todos sus ramales del sábado 10 al martes 13 de octubre inclusive. Ambas intervenciones se llevan a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional.

En el caso de la línea Mitre, la afectación del servicio durante cuatro días consecutivos responde a la ejecución de trabajos de reemplazo del puente ferroviario ubicado sobre la Avenida Luis María Campos, entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza. La obra requiere desmontar la infraestructura de vías sobre el kilómetro 6,278 de la traza para colocar la nueva estructura metálica. En paralelo, Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) aprovechará la ventana de trabajo para colocar pilotes en zona de vías para el futuro paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas, entre Drago y Urquiza. Por su parte, se confirmó que el ramal Tigre de la línea Mitre operará con normalidad y frecuencias habituales.

Trenes: cuatro días sin servicio en la línea Sarmiento

El corte en la línea Mitre se suma al megaoperativo programado para la línea Sarmiento, que no prestará servicio eléctrico ni diésel durante cuatro jornadas. El objetivo principal en este corredor es la actualización integral de la mesa de mando de señales de la estación Haedo, una infraestructura con más de 40 años de antigüedad que resulta neurálgica para la operación ferroviaria al conectar cuatro vías principales con los depósitos y los enlaces hacia las líneas San Martín y Roca.

Las tareas en el Sarmiento incluyen además la renovación de vías en la terminal de Once, mejoras de señalamiento entre Liniers y Villa Luro, reemplazo de aparatos de vía en Caballito, mantenimiento de la subestación Castelar y remodelaciones en los andenes de Ramos Mejía, Morón y Ciudadela. Asimismo, se realizarán intervenciones en pasos bajo nivel junto a AUSA y mantenimiento general del tendido en las trazas diésel.

Tren Mitre y Sarmiento: cuándo se reanudan los servicios

Para ambas líneas, la normalización de la circulación estará sujeta a condiciones climáticas favorables que permitan el desarrollo adecuado de las obras en la vía pública:

Línea Mitre (ramales Suárez y Mitre): Los trenes volverán a prestar servicio con sus cronogramas y frecuencias habituales a partir del martes 13 de octubre.

Línea Sarmiento (todos los ramales): Los servicios eléctricos y diésel retomarán sus diagramas habituales a partir del miércoles 14 de octubre.

Ante posibles modificaciones en los cronogramas por mal tiempo, desde la operadora recomendaron a los pasajeros verificar el estado en tiempo real de los servicios a través de la aplicación oficial de Trenes Argentinos o sus canales digitales institucionales.