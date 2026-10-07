Una nueva cadena de comida rápida desembarca en Mar del Plata para el verano 2027

Una de las marcas más populares de fast food ya está trabajando para inaugurar su primer local en La Feliz antes de fin de año: los detalles

La oferta gastronómica y comercial de Mar del Plata se prepara para recibir a un gigante global del consumo masivo. De cara a la temporada estival 2026/2027, la reconocida cadena internacional de comida rápida KFC (Kentucky Fried Chicken) confirmó oficialmente la apertura de su primer establecimiento en la ciudad atlántica. La marca estadounidense de pollo frito desembarcará en el complejo comercial Bendu, ubicado en la zona sur marplatense, marcando un hito en el plan de expansión de la firma dentro de la Argentina.

El anuncio fue oficializado a través de las plataformas digitales del propio paseo comercial, donde compartieron un video promocional que mostraba baldes de pollo cayendo en paracaídas sobre la esquina de la Avenida de los Trabajadores al 150. "¡Se acabó el misterio! Sí, viste bien: KFC llega a Bendu. El pollo frito más icónico del mundo está preparando todo para abrir sus puertas en Mar del Plata", expresaron desde la firma, confirmando que los clásicos baldes empanados con su tradicional receta secreta de 11 hierbas y especias estarán disponibles antes de que termine el año.

Con KFC, Bendu agranda polo gastronómico en Mar del Plata

La llegada de KFC —que cuenta con presencia en más de 150 países— representa una nueva inversión privada para la ciudad balnearia y la generación de decenas de puestos de trabajo directos para el mercado laboral local. Desde la cadena celebraron el acuerdo destacando el potencial comercial del predio: "Estamos muy entusiasmados de llegar por primera vez a Mar del Plata. Encontramos en Bendu un lugar ideal para este desembarco y esperamos recibir muy pronto a nuestros primeros clientes".

El arribo de la marca norteamericana se enmarca en la consolidación de Bendu como un nuevo hub comercial clave, desarrollado por los empresarios Maximiliano González Kunz y Juan Pablo Reverter. La novedad se conoce semanas después de que la firma McDonald’s inaugurara también su nueva sucursal en el extremo sur del complejo, justo frente al Centro Comercial del Puerto, generando 70 empleos locales. Con la suma de estas marcas globales y la proyección de nuevos locales para los próximos meses, el paseo comercial busca posicionarse como uno de los principales atractivos de entretenimiento y gastronomía para marplatenses y turistas durante el verano.