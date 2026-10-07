Cinco días de corte en el cruce de dos importantes avenidas de la Capital Federal

Por obras en uno de los puentes ferroviarios de la Ciudad de Buenos Aires, desde este jueves hasta el lunes a la noche no se podrá transitar

La circulación vehicular en el límite entre los barrios porteños de Palermo y Belgrano sufrirá importantes complicaciones durante los próximos días. A raíz de un operativo de infraestructura ejecutado por la empresa estatal Trenes Argentinos, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires disponerán el corte total de tránsito en el cruce de las avenidas Luis María Campos y Dorrego. La restricción comenzará este jueves 8 de octubre a las 14 y se mantendrá de forma ininterrumpida hasta las 23:59 del lunes 12 de octubre.

El motivo de la interrupción vehicular obedece a las maniobras requeridas para el reemplazo completo del puente ferroviario de la línea Mitre ubicado a la altura del kilómetro 6,278 de la traza, entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza. Los trabajos, encuadrados en la Emergencia Ferroviaria nacional, contemplan el desmonte de la estructura actual por donde circulan las formaciones y la posterior colocación de un nuevo puente metálico para elevar los estándares de seguridad operacional y confiabilidad del servicio.

Cortes por Luis María Campos y Dorrego: las calles y avenidas afectadas por el corte total

Durante las cinco jornadas que demandará el operativo de obra, las siguientes arterias permanecerán cerradas a la circulación vehicular:

Avenida Luis María Campos: Corte total entre Avenida Santa Fe y Avenida Dorrego.

Avenida Dorrego: Corte total entre la calle Huergo y Avenida Luis María Campos.

Doctor Emilio Ravignani: Corte total entre Avenida Luis María Campos y Avenida Santa Fe.

Intersección de Ancón y Doctor Emilio Ravignani: Cierre total al tránsito.

Las calles afectadas por las obras en el puente ferroviario en Dorrego y Luis María Campos

Impacto en el servicio del Tren Mitre: qué ramales no andan por obras

El desarrollo de las obras sobre el puente ferroviario tendrá además una consecuencia directa sobre el transporte público de pasajeros. Debido a la remoción de la estructura de vías en la zona de Luis María Campos, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre estarán completamente interrumpidos desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre inclusive.

Por su parte, la operadora ferroviaria precisó que el ramal Tigre funcionará de manera habitual durante las cuatro jornadas festivas. Asimismo, en el marco de este mismo esquema de interrupción de vías, personal de AUSA avanzará con la colocación de pilotes para la construcción del futuro paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas, entre las estaciones Drago y Urquiza.