AUH, comienza el pago de octubre: días y cuánto se cobra

La ANSES empezó con el cronograma de pagos tras los últimos con aumentos por inflación. Cómo impacta el adicional por la Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó hoy con el pago actualizado de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a octubre. A partir del mecanismo de movilidad mensual vinculado al índice de inflación del INDEC, la prestación recibió un incremento del 1,66%, elevando el importe bruto a $156.588 por cada menor a cargo.

En la acreditación de cada mes, las familias perciben de manera directa el 80% del valor total, lo que representa un ingreso neto de $125.269,60 de bolsillo por hijo. En tanto, el 20% restante ($31.317,40) se acumula de forma retenida para ser abonado una vez que se comprueben los controles sanitarios y la asistencia escolar.

Montos de bolsillo y el complemento de la Tarjeta Alimentar

Con el reajuste porcentual ya aplicado, los valores netos que cobran los beneficiarios en sus cuentas bancarias se desglosan según la cantidad de hijos registrados:

• Familias con 1 hijo: $125.269,60 netos por cobro directo.

• Familias con 2 hijos: $250.539,20 de haber neto.

• Familias con 3 hijos: $375.808,80 de bolsillo.

• Familias con 4 hijos: $501.078,40 de pago directo.

Al sumar la acreditación del programa Tarjeta Alimentar, el ingreso total del hogar se incrementa para reforzar la cobertura alimentaria. De esta manera, una familia con 1 hijo alcanza un haber consolidado de $197.519,60 netos; con 2 hijos la cifra asciende a $363.838,20; y las familias con 3 o más hijos llegan a un total de $525.233,80 de bolsillo.

Calendario de pagos de octubre y canal de acreditación

El organismo previsional confirmó que la acreditación de los fondos comenzará el jueves 8 de octubre. Los montos se depositan en las cajas de ahorro o en las billeteras virtuales homologadas, quedando disponibles para extracción en efectivo sin costo extra.

El cronograma oficial de liquidación se distribuye según la terminación del DNI, contemplando la pausa bancaria del lunes 12 por el feriado nacional:

• DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre

• DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

• DNI terminados en 2: martes 13 de octubre

• DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre

• DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre

• DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre

• DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre

• DNI terminados en 7: martes 20 de octubre

• DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre

• DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre