Jubilados: calendario de pagos de ANSES para octubre

El organismo previsional confirmó las fechas de cobro para el décimo mes del año. Cómo afecta el feriado y de cuánto será el haber con el aumento y el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario oficial de acreditaciones correspondiente al mes de octubre de 2026 para todos los titulares de jubilaciones y pensiones del sistema previsional nacional.

El esquema establecido por el organismo público sufrirá una reprogramación puntual en la segunda semana del mes debido al feriado nacional del lunes 12 de octubre, jornada en la cual no habrá actividad en las entidades bancarias. Por este motivo, los depósitos en las cuentas de los beneficiarios se reanudarán recién al día siguiente para las terminaciones de documento correspondientes.

Calendario de cobro de jubilaciones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben un haber mensual inferior o igual al mínimo cobran en las siguientes fechas según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Calendario de cobro de jubilaciones que superen el haber mínimo

En tanto, los titulares del sistema que perciben haberes superiores a la mínima tienen asignada su propia grilla de acreditación ordenadas según la terminación de su documento personal:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Aumento y bono de ANSES para jubilados en octubre

En el décimo mes del año, las prestaciones que liquida la ANSES incorporan un reajuste del 1,66%, cifra que responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC durante el mes de agosto.

Con la aplicación de este ajuste oficializado mediante la Resolución 284/2026 del organismo, la jubilación mínima pasa a ubicarse en la cifra de $435.748,51, mientras que el haber máximo del sistema queda fijado en $2.932.174,85.

A la par del incremento porcentual por movilidad, el Poder Ejecutivo dispuso formalmente a través del Decreto 1108/2026 el pago de un bono extraordinario de refuerzo de hasta $70.000 para los beneficiarios que cobran el haber mínimo o montos proporcionales por debajo del tope de $505.748,51. Gracias a la inclusión de esta suma adicional, ningún titular de la mínima percibirá menos de esa cifra durante la liquidación general del mes de octubre.