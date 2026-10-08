La Academia Sueca destacó su 'obra audaz e inventiva' que reinterpreta la tradición clásica y crea nuevas formas literarias contemporáneas

La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson, de 76 años, ganó el Premio Nobel de Literatura 2026, según anunció este jueves la Academia Sueca. El jurado destacó su "obra audaz e inventiva" que, en diálogo con la tradición clásica, creó nuevas formas para la literatura contemporánea.

Por qué Anne Carson ganó el Nobel de Literatura

La Academia Sueca fundamentó el premio en la manera en que Carson reinterpreta la tradición clásica y la utiliza como punto de partida para explorar experiencias y formas de expresión contemporáneas. El Comité Nobel destacó especialmente su capacidad para combinar poesía, ensayo, traducción y estudios clásicos y, a partir de ese cruce, ampliar las posibilidades de la escritura.

Según explicó la Academia, su producción se concentra en la intersección entre la precisión del filólogo frente a las palabras y la búsqueda del poeta por encontrar nuevos significados. La propia Carson señaló que la etimología de las palabras constituye uno de los puntos de partida de su trabajo.

El Comité Nobel también destacó su forma de trabajar con fragmentos de textos antiguos, que no reproduce de manera literal, sino que utiliza para construir nuevas historias, personajes y perspectivas. De esta manera, autores y relatos de la Antigüedad aparecen vinculados con cuestiones contemporáneas como el deseo, el amor, la pérdida, el duelo y las relaciones humanas.

Uno de los ejemplos señalados por la Academia es Autobiografía de rojo, donde Carson parte de fragmentos del poeta griego Estesícoro, del siglo VI a. C., sobre Gerión, el monstruo alado rojo derrotado por Heracles. A partir de ese material, construye una novela en verso que traslada el relato mítico a una historia de formación contemporánea.

El jurado también resaltó su experimentación con las formas literarias. Carson ha trabajado con poemas extensos, ensayos, traducciones, novelas en verso y libros concebidos como objetos, además de incorporar recursos provenientes de otras disciplinas artísticas.

En ese sentido, la Academia mencionó especialmente Flotador (Float), de 2016, compuesto por 22 cuadernos independientes que pueden leerse en cualquier orden. La obra constituye uno de los ejemplos de su exploración sobre la estructura y las posibilidades materiales de la literatura.

La Academia también señaló que Carson mantiene una relación particularmente libre con las convenciones literarias. Sus colaboraciones con artistas visuales, coreógrafos y directores de ópera y teatro forman parte de esa búsqueda y muestran cómo su escritura se extiende hacia otras disciplinas.

El Comité Nobel consideró además que en su obra el boceto, el fragmento y el proceso de escritura adquieren un valor propio. En lugar de limitarse a formas literarias tradicionales, Carson explora distintas maneras de organizar textos, imágenes, traducciones y materiales provenientes de diferentes épocas.

Quién es Anne Carson

Carson nació en 1950 en Toronto, Canadá, y desarrolló una trayectoria que combinó poesía, ensayo, traducción y estudios clásicos. En 1981 publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos, titulada Odi et Amo Ergo Sum, y posteriormente ejerció la docencia en distintas universidades, entre ellas la Universidad de Michigan.

Su relación con la literatura clásica comenzó a ocupar un lugar central desde sus primeros trabajos. La autora llegó a contar que una edición bilingüe de los versos de Safo que encontró en una librería tuvo una influencia decisiva en su formación.

Ese vínculo también apareció en su producción como traductora. Carson realizó versiones de textos de Safo y de obras de Sófocles y Eurípides, entre otros autores griegos.

En 2018 participó en el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba) con una performance dedicada a Safo, centrada en la presencia y la ausencia de la poeta griega.

Autobiografía de rojo, una de sus obras centrales

Entre sus libros más reconocidos se encuentra Autobiografía de rojo: una novela en verso, publicada en 1998. La obra parte de fragmentos del poeta griego Estesícoro, del siglo VI a. C., sobre Gerión, un monstruo alado de color rojo derrotado por Heracles.

Carson tomó ese material de la tradición clásica y lo convirtió en una historia contemporánea de formación, protagonizada por un joven que atraviesa una relación amorosa marcada por el conflicto y la pérdida.

La Fundación Nobel señaló que el libro demuestra su capacidad para actualizar la tradición literaria clásica y convertir materiales de la Antigüedad en nuevas formas narrativas y poéticas.

Durante la década de 1990 también publicó Vidrio, ironía y Dios (1995), que incluye El ensayo de vidrio, un poema extenso en el que se cruzan el duelo, el amor no correspondido y referencias a la obra de Emily Brontë.

Una obra que cruza géneros y disciplinas

Otro de sus libros destacados es La belleza del marido: un ensayo de ficción en 29 tangos, publicado en 2001. La obra aborda una relación atravesada por el engaño y utiliza versos de John Keats como punto de partida para cada uno de sus episodios.

En Nox (2010), Carson trabajó sobre la muerte de su hermano Michael, fallecido en Dinamarca en 2000. El libro adopta la forma de una caja que contiene un pliego desplegable con fotografías, cartas y textos, además de una traducción de una elegía de Catulo dedicada a la muerte de un hermano.

La autora continuó explorando las posibilidades materiales de la escritura en Flotador (Float), de 2016, una obra integrada por 22 cuadernos que pueden leerse en distintos órdenes.

En 2024 publicó Norma equivocada (Wrong Norma), una obra que reúne textos de distintas características y profundiza su vínculo con la performance y otras disciplinas artísticas.

A lo largo de su carrera, Carson también colaboró con artistas visuales, coreógrafos y directores de ópera y teatro, en proyectos que extendieron su trabajo más allá del formato tradicional del libro.

El reconocimiento antes del Nobel

El Nobel de Literatura se suma a otros reconocimientos recibidos por Carson a lo largo de su trayectoria. En 2020 obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Letras, que destacó su capacidad para establecer un diálogo entre la literatura clásica y la creación contemporánea.

Con el Nobel de Literatura 2026, la Academia Sueca reconoció así una trayectoria caracterizada por la relectura de los clásicos, la experimentación formal, el cruce entre géneros y disciplinas y la búsqueda de nuevas posibilidades para la literatura contemporánea.

Sus principales obras

Entre los trabajos más destacados de Anne Carson se encuentran: