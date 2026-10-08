Dónde es la Fiesta Nacional del Alfajor este fin de semana largo

La edición número 28 del evento que reúne a productores de todo el país tendrá lugar este finde largo en el interior, con "la fiesta más dulce"

Las Sierras de Córdoba se preparan para recibir uno de los eventos gastronómicos más populares del calendario turístico nacional. Durante el fin de semana largo, del jueves 9 al lunes 12 de octubre de 2026, la ciudad de La Falda será la sede de la 28° edición de la Fiesta Nacional del Alfajor, un encuentro de acceso libre y gratuito que transforma la icónica Avenida Edén en un paseo peatonal dedicado por completo al producto insignia de la repostería argentina.

La propuesta reunirá a más de 90 expositores de todo el país, ofreciendo una amplia diversidad de productos regionales, food trucks, espectáculos musicales distribuidos en dos escenarios principales, actividades recreativas para toda la familia y clases magistrales de repostería y cocina en vivo con destacados referentes del sector.

Fiesta Nacional del Alfajor y el concurso al mejor alfajor: categorías en competencia

Uno de los momentos centrales del fin de semana será la tradicional premiación y concurso al mejor alfajor de la Argentina, una competencia reservada exclusivamente para las marcas productoras presentes en el recinto. La evaluación se realiza mediante una estricta cata a ciegas a cargo de un jurado especializado integrado por pasteleros profesionales, expertos gastronómicos, creadores de contenido y representantes del público, con la fiscalización y certificación de un Escribano Público.

El certamen evaluará a los participantes en siete categorías bien definidas:

Alfajor de dulce de leche: Formado por dos tapas de galletita con relleno tradicional, bañado o enclasado. Alfajor de chocolate negro: Dos tapas de chocolate rellenas con dulce de leche, frutas o mousse, cubiertas con baño de chocolate negro. Alfajor de chocolate blanco: Tapas con relleno variado y baño de chocolate blanco. Alfajor de fruta: Variedades con rellenos de dulce de membrillo, manzana, frutos rojos u otras mermeladas, bañadas en azúcar o chocolate. Alfajor regional cordobés: La receta tradicional de dos tapas livianas rellenas de dulce de fruta, bañadas con glasé de azúcar y con un peso promedio de 40 gramos. Alfajor libre de gluten: Opciones aptas para celíacos (sin TACC), en cualquiera de sus versiones. Alfajor innovador: Creaciones de autor que incorporen combinaciones de sabores, ingredientes poco convencionales o formatos novedosos dentro de la categoría.

Ciclo de charlas y capacitaciones gratuitas en la Fiesta Nacional del Alfajor de La Falda

A la oferta gastronómica y de espectáculos se le sumará un espacio técnico enfocado en la formación, la producción alimentaria y el desarrollo de marcas. Durante las jornadas del sábado 10 y el domingo 11 de octubre, el Salón de La Quinta (Avenida Edén 316) albergará cuatro disertaciones gratuitas: