El DT repasó el crecimiento del capitán en el equipo y explicó por qué su influencia puede extenderse mucho más allá de su carrera como futbolista

La influencia de Lionel Messi en la Selección argentina va más allá de su rendimiento dentro de la cancha. Para Lionel Scaloni, una de las características que mejor definen al capitán es la manera en que construyó su liderazgo con el paso de los años, sin dejar de lado su relación con el grupo.

En una grabación realizada para Adidas, el entrenador recordó que Messi no buscó imponer su condición de figura desde el comienzo. Por el contrario, fue ganando responsabilidades a medida que crecía su experiencia en el seleccionado.

"Hemos visto la transformación de un tipo que tiene códigos, que sabía lo que había dentro de una cancha y de un vestuario. Que había gente que llevaba mucho tiempo en la selección y que él era uno más, sabiendo que era el mejor de todos.

Es una cosa que habla muy bien de él. Porque cuando era pibe podía haber dicho ‘yo soy el mejor de todos y ahora tienen que ir todos detrás de mí’. Él fue quemando etapas y demostrando que realmente juega porque lo apasiona.

Poco a poco, se iba convirtiendo en uno de los más veteranos y empezó a comandar todo lo que se vio estos últimos años. Hay que vivir y sentir lo que él representa para todos nosotros, incluso para gente que no es de Argentina y para los rivales".

El deseo de Scaloni sobre el futuro de Messi

El entrenador también se refirió a la continuidad del vínculo entre el capitán y el seleccionado. Aunque reconoció que la posibilidad de su despedida genera sentimientos encontrados, planteó que su presencia puede seguir siendo importante para quienes lleguen a la Argentina en los próximos años.

"Hace un tiempo yo decía que teníamos la melancolía de que se iba a ir, que lo dejemos porque todavía estaba; ahora pasó. Muy merecido lo tiene; es algo difícil de explicar con palabras. Lo que transmite es increíble", agregó.

En esa misma línea, Scaloni expresó su deseo de que Messi conserve un lugar cerca de la Selección incluso cuando termine su etapa como jugador. Su argumento apunta al valor simbólico que tiene el capitán para quienes aspiran a representar al país.

"Ojalá que nunca se despegue de esta camiseta; no se tiene que despegar. Él será la luz que iluminará a un montón de chicos y un montón de generaciones que van a venir atrás", sostuvo.

El agradecimiento del entrenador al capitán argentino

La relación entre ambos también quedó marcada por los títulos obtenidos durante el ciclo de Scaloni. El técnico destacó la oportunidad de haber dirigido a un futbolista al que considera irrepetible y reconoció el impacto que tuvo en el camino del equipo.

"Lo quiero mucho y le agradezco un montón. Nos ha dado la ilusión de poder conseguir títulos y de ver a un futbolista extraordinario que no se va a repetir. Soy un privilegiado de haberlo podido tener".

Para el entrenador, el legado de Messi no se limita a los resultados deportivos. Su recorrido en el seleccionado, la forma en que asumió el liderazgo y la admiración que despierta incluso fuera de la Argentina explican por qué considera que su figura seguirá inspirando a nuevas generaciones.

Messi se despidió de la Selección argentina con una emotiva carta

Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales luego de disputar su último partido con la Selección argentina. El capitán expresó la mezcla de emociones que le genera cerrar una etapa fundamental de su carrera y agradeció a quienes lo acompañaron durante su recorrido con la camiseta albiceleste.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca", escribió el rosarino. En el texto, reconoció que la decisión de despedirse no resulta sencilla, aunque aseguró estar convencido de que es el momento indicado. También repasó un camino que incluyó grandes alegrías, dificultades y logros que marcaron su trayectoria.

La familia ocupó un lugar central entre sus agradecimientos, junto con sus amigos, compañeros y los cuerpos técnicos que compartieron distintas etapas de su carrera. Messi también destacó a los clubes en los que jugó, entre ellos Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, por permitirle representar al país cuando debía sumarse al seleccionado.

El futbolista dedicó, además, unas palabras a Diego Maradona. En su mensaje, reconoció la huella que dejó el ídolo en el fútbol argentino y expresó su agradecimiento por el acompañamiento que sintió durante los últimos años.

La despedida también estuvo marcada por el reconocimiento al público argentino. Messi valoró el apoyo de los hinchas, tanto en el país como en los torneos disputados en el exterior, y recordó especialmente la emoción que vivió tras la consagración en el Mundial.

Durante su último encuentro, el capitán ya había expresado el orgullo que sintió por defender la camiseta nacional y el esfuerzo compartido con sus compañeros. También anticipó que seguirá acompañando al equipo desde otro lugar.

"Los voy a extrañar, voy a estar de ese lado, bancando a estos chicos y a todos los que vengan", afirmó. Con ese mensaje, Messi cerró una etapa histórica y dejó en claro que, aunque ya no esté dentro de la cancha, seguirá ligado a la Selección y a las nuevas generaciones.