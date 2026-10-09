Supermercados para jubilados: los mejores descuentos en octubre
Los jubilados y pensionados pueden acceder durante todo el mes de octubre a una red de descuentos en supermercados y comercios de cercanía en todo el país. La iniciativa de ANSES alcanza a más de 12.000 puntos de venta y permite reducir el costo de la canasta básica en rubros clave como alimentos, carnes, perfumería y limpieza.
Para obtener el beneficio no se requiere realizar ningún trámite previo, ya que la rebaja se aplica de manera automática al abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se perciben los haberes previsionales. Sin embargo, antes de realizar la compra resulta clave verificar los días de vigencia de cada cadena y confirmar si las promociones son acumulables con otros programas de ahorro.
Cadena por cadena: cuáles son los porcentajes y límites de ahorro
Las condiciones y topes de reintegro varían según el establecimiento comercial adherido. El esquema confirmado para este mes se distribuye de la siguiente manera:
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Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% de descuento en todos los rubros, sin límite de compra.
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Disco, Jumbo y Vea: 10% de rebaja en todos los productos (incluye carnes) y un 20% adicional en limpieza y perfumería, sin tope de reintegro.
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Josimar y Toledo: 15% de ahorro en las compras, sin límite de monto.
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Carrefour: 10% de descuento general, con un tope máximo de $35.000.
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Changomas: 10% de rebaja, con un tope de $1.000 por operación y un límite mensual de $15.000.
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Día: 10% de descuento, con un reintegro máximo de hasta $2.000 por transacción.
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Pequeños comercios adheridos: 10% general, con un tope de $1.000 por compra.
Promociones bancarias y billeteras virtuales para sumar reintegros
A la rebaja directa en las cadenas de supermercados se le suman los beneficios que otorgan diversas entidades financieras al pagar con tarjeta de débito, crédito o aplicaciones móviles con MODO y QR:
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Banco Nación: ofrece un 5% adicional en Carrefour, Coto, Josimar, Changomas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día al abonar mediante BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000.
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Banco Galicia: alcanza hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés pagando desde la app de la entidad con MODO, fijando un tope mensual de $20.000.
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Banco Supervielle: otorga un 20% de descuento los días martes en Jumbo, Disco, Vea y Changomas, con un límite de $25.000 con débito y $15.000 mediante cobro por QR.
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Banco Provincia: suma un 5% extra para usuarios de Cuenta DNI en las cadenas Día, Toledo, Changomas, Carrefour y Nini, con un límite semanal de $5.000 por persona.