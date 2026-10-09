Supermercados para jubilados: los mejores descuentos en octubre

Los beneficiarios de ANSES pueden acceder a rebajas de hasta el 25% en compras de alimentos, limpieza y perfumería. Los detalles por banco

Los jubilados y pensionados pueden acceder durante todo el mes de octubre a una red de descuentos en supermercados y comercios de cercanía en todo el país. La iniciativa de ANSES alcanza a más de 12.000 puntos de venta y permite reducir el costo de la canasta básica en rubros clave como alimentos, carnes, perfumería y limpieza.

Para obtener el beneficio no se requiere realizar ningún trámite previo, ya que la rebaja se aplica de manera automática al abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se perciben los haberes previsionales. Sin embargo, antes de realizar la compra resulta clave verificar los días de vigencia de cada cadena y confirmar si las promociones son acumulables con otros programas de ahorro.

Cadena por cadena: cuáles son los porcentajes y límites de ahorro

Las condiciones y topes de reintegro varían según el establecimiento comercial adherido. El esquema confirmado para este mes se distribuye de la siguiente manera:

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% de descuento en todos los rubros, sin límite de compra.

Disco, Jumbo y Vea: 10% de rebaja en todos los productos (incluye carnes) y un 20% adicional en limpieza y perfumería, sin tope de reintegro.

Josimar y Toledo: 15% de ahorro en las compras, sin límite de monto.

Carrefour: 10% de descuento general, con un tope máximo de $35.000.

Changomas: 10% de rebaja, con un tope de $1.000 por operación y un límite mensual de $15.000.

Día: 10% de descuento, con un reintegro máximo de hasta $2.000 por transacción.

Pequeños comercios adheridos: 10% general, con un tope de $1.000 por compra.

Promociones bancarias y billeteras virtuales para sumar reintegros

A la rebaja directa en las cadenas de supermercados se le suman los beneficios que otorgan diversas entidades financieras al pagar con tarjeta de débito, crédito o aplicaciones móviles con MODO y QR: