Terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y tuvo fuertes réplicas en Colombia y Costa Rica

Miles de personas fueron evacuadas tras el fuerte movimiento telúrico que se percibió en distintos países de América Central y el Caribe

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes y desató escenas de pánico en todo el país. El epicentro se ubicó a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en el centro-sur de territorio panameño.

El movimiento telúrico provocó evacuaciones masivas en la capital. Cientos de personas abandonaron edificios ante el temor generado por la intensidad del temblor, según informó la agencia AFP.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había estimado inicialmente la magnitud en 8, pero revisó posteriormente el registro y lo estableció en 7,6. La diferencia en la medición generó confusión inicial entre las autoridades regionales.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales ni daños materiales significativos. Las autoridades panameñas continúan evaluando la situación en las zonas más cercanas al epicentro.

Dónde se sintió el terremoto más allá de Panamá

El sismo también se percibió con claridad en distintas ciudades de Colombia y Costa Rica. En territorio colombiano, el movimiento generó momentos de tensión y obligó a evacuaciones preventivas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el temblor se registró pasadas las 12.56 y que, debido a sus características, fue percibido en múltiples puntos del país.

El organismo precisó que el epicentro se localizó en Pitaloza Arriba, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos, provincia panameña de Herrera. La profundidad reportada fue de 33 kilómetros.

En departamentos como Chocó y Antioquia, usuarios de redes sociales compartieron videos y reportes sobre el movimiento, que generó preocupación entre la población local. Varios edificios fueron evacuados de manera preventiva en ciudades intermedias.

En Costa Rica, habitantes de varias provincias también confirmaron haber sentido el terremoto. La proximidad geográfica con Panamá hizo que el sismo se percibiera con intensidad variable según la zona.

Qué dijeron las autoridades sobre la alerta de tsunami

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó sobre una alerta de tsunami para el Pacífico oriental tras registrar el terremoto. La advertencia fue emitida de manera inmediata siguiendo protocolos internacionales.

Los países bajo alerta incluyen Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. La evaluación inicial consideró la magnitud del sismo y su ubicación cercana a la costa.

En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) comunicó que la Dirección General Marítima (Dimar) evaluó la posible amenaza. El análisis técnico descartó la existencia de peligro para la costa Pacífica colombiana.

La UNGRD pidió a la población mantenerse atenta a las comunicaciones oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia. El llamado apunta a evitar rumores y desinformación en redes sociales.

La evaluación se realizó luego de que las autoridades panameñas estimaran inicialmente la magnitud en 8, con referencia a una ubicación situada a 61 kilómetros de Las Tablas. La corrección posterior del USGS permitió ajustar los protocolos de respuesta.

Los sistemas de monitoreo sísmico continúan activos en toda la región. Las autoridades mantienen comunicación permanente para coordinar cualquier acción adicional que resulte necesaria ante posibles réplicas del terremoto en Panamá.