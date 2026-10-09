Subsidios a la luz y el gas: cómo pedir el beneficio y el nuevo tope

Afrontar el pago de las facturas de electricidad y gas representa un desafío constante para el presupuesto de los hogares. Para reorganizar este esquema, el Gobierno nacional puso en marcha el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), una plataforma unificada que concentra los beneficios para la luz, el gas natural por red, el gas propano indiluido y las garrafas de 10 kilos, dejando sin efecto la anterior segmentación de tres niveles.

La gestión para acceder al beneficio se realiza en forma 100% digital a través de una declaración jurada online. Quienes ya figuraban en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan hacer el trámite, dado que la migración al nuevo registro es automática. Sin embargo, deben inscribirse de forma obligatoria los hogares que nunca solicitaron la ayuda, los usuarios que recibían garrafas por el ex Programa Hogar y quienes contaban con la Tarifa Social de Gas.

Límite de ingresos y exclusiones patrimoniales para acceder

El criterio central de asignación se basa en la capacidad económica del grupo familiar. La suma de los ingresos netos de todos los integrantes del hogar debe ser inferior a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC para un hogar tipo 2, lo que fija un tope de $4.816.491. También califican aquellos hogares que tengan un integrante con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No obstante, el sistema contempla restricciones patrimoniales estrictas que excluyen del beneficio a los siguientes casos:

• Titulares de un vehículo con una antigüedad de tres años o menos (salvo que un integrante posea CUD).

• Propietarios de tres o más inmuebles en conjunto dentro del grupo familiar.

• Poseedores de embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios.

Documentación requerida, paso a paso y bonificaciones aplicables

Para iniciar la solicitud a través del sitio oficial (www.argentina.gob.ar/subsidios) es necesario ingresar con una cuenta de Mi Argentina. Durante la carga, el sistema solicita los números de medidor y de cliente de las facturas, el último DNI y CUIL de los mayores de 18 años del hogar y un correo electrónico de contacto.

Una vez aprobado el trámite, los descuentos se aplican de la siguiente manera:

• Electricidad: bonificación del 50% sobre el consumo base durante todo el año.

• Gas por redes: bonificación del 50% enfocada únicamente en los meses de mayor demanda invernal.

• Garrafas de 10 kilos: reintegro de $9.593 por unidad (dos en invierno y una en verano) al abonar a través de las billeteras virtuales BNA+ o MODO.