El relato de un argentino que quedó varado en Panamá: "Nos evacuaron en el aeropuerto"

Viajeros relatan cómo enfrentaron la evacuación y la incertidumbre mientras se encontraban aislados tras el potente temblor en la terminal

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá este viernes dejó a decenas de argentinos varados en el aeropuerto internacional del país centroamericano. Bruno fue uno de los que quedó atrapado en medio del caos.

"Estamos acá varados, no se sabe hasta cuándo", contó el argentino en diálogo con TN. La incertidumbre atraviesa a todos los pasajeros que tenían vuelos de conexión.

"Todos los que estamos en conexión estamos en incertidumbre", remarcó Bruno. La situación se complicó tras la segunda réplica, cuando las autoridades decidieron evacuar a todos los pasajeros hacia la pista de aterrizaje, donde permanecieron durante una hora completa.

"Después de la segunda réplica nos evacuaron a todos, a la pista de aterrizaje, por una hora", relató. Ahora todos están nuevamente dentro de la terminal.

"El edificio es muy nuevo y hubo muy pequeños destrozos", añadió Bruno, intentando dar tranquilidad sobre el estado de la infraestructura aeroportuaria.

El susto de otro argentino varado en pleno sismo

Julio Hutka también quedó atrapado en el aeropuerto. Venía de San Francisco y esperaba un vuelo de conexión cuando comenzó el movimiento sísmico.

"La gente tiene pánico", afirmó Hutka. El aeropuerto quedó completamente paralizado tras el sismo.

"El aeropuerto no está funcionando y se evacuó", informó. La escena que describió fue escalofriante: "Las paredes de vidrio flameaban como hojas", narró sobre el momento más crítico del terremoto.

"Fue una situación bastante fuerte", agregó Hutka. "Nunca se vivió una situación así", señaló el argentino.

Su presencia en Panamá fue completamente fortuita. "Estoy haciendo conexión, venía de San Francisco y tenía que hacer un cambio de vuelo. Fue súper aleatorio", contó a este medio.

"Fue un susto enorme", remarcó Hutka sobre la experiencia. La duración del movimiento, aunque breve, fue aterradora.

"No habrá sido más de un minuto, pero fue tremendo, parecía que iba a colapsar todo", expresó el argentino. El pánico se apoderó de todos los presentes en la terminal.

Escenas de terror en todo Panamá tras el sismo

El terremoto de magnitud 7,7 generó momentos de tensión extrema entre los habitantes de Panamá. Cientos de personas abandonaron edificios y oficinas.

Los videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran las reacciones de quienes fueron sorprendidos por el movimiento sísmico. Los equipos de emergencia se desplegaron inmediatamente.

En la Ciudad de Panamá, numerosos trabajadores y vecinos salieron de los edificios. Permanecieron en espacios abiertos mientras intentaban conocer el alcance del terremoto.

El movimiento fue tan intenso que provocó la caída de objetos dentro de las viviendas en varias provincias del país.

"Lo sentimos con mucha fuerza, derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados", contó Rosendo Domínguez, un hombre de 60 años de la provincia de Herrera, en diálogo con la agencia AP.

El epicentro del sismo se ubicó a unos 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en el sur del país, a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, según datos oficiales.

Las autoridades panameñas continúan evaluando los daños estructurales. Mientras tanto, los argentinos varados esperan novedades sobre cuándo podrán retomar sus vuelos.