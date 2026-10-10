Tres parques de Puerto Madero para disfrutar de una de las zonas más lindas de Capital

Además de las impresionantes torres de oficinas y viviendas de lujo, Puerto Madero también tiene distintos espacios abiertos llenos de verde

Conocido por sus imponentes rascacielos de diseño, su oferta gastronómica de primer nivel y su pintoresco dique, el barrio porteño de Puerto Madero guarda además una importante red de espacios públicos a cielo abierto. Entre senderos peatonales, sectores deportivos y vegetación autóctona, tres parques interconectados invitan a vecinos y visitantes a cambiar el ritmo de la rutina urbana: los parques Francisco Urondo, Micaela Bastidas y Mujeres Argentinas.

Cada uno de estos espacios verdes propone un perfil diferenciado, pensado para cubrir distintas actividades de esparcimiento que van desde la práctica deportiva intensiva y los paseos botánicos hasta el entretenimiento infantil y las tardes de picnic.

Parques de Puerto Madero: las propuestas y atracciones de cada espacio verde

Parque Francisco Urondo (Deportes y recreación): Se trata del punto de encuentro ideal para quienes buscan ejercitarse al aire libre. Sus instalaciones cuentan con sectores equipados para la práctica de calistenia, senderos para caminata y running, además de canchas para diversas disciplinas. Como novedad destacada, el predio sumó recientemente canchas públicas de pickleball, una disciplina en auge para jugar y compartir en grupo.

Parque Micaela Bastidas (Jardines y tranquilidad): Caracterizado por sus desniveles, arboledas y recorridos paisajísticos, es la opción elegida por quienes prefieren las caminatas sin apuro. Uno de sus mayores atractivos es el Rosedal Sur, un sector de jardines que aporta colorido y variedad de rosales al paseo, convirtiéndolo en un refugio ideal para descansar o leer a la sombra.

Parque Mujeres Argentinas (Familia y picnics): Diseñado con una fuerte impronta familiar, ofrece un amplio patio de juegos equipado para que los niños exploren, trepen y jueguen de forma segura. El parque dispone además de extensas áreas de césped habilitadas para hacer picnic, sectores deportivos e islotes de descanso para disfrutar de las tardes de sol.

Puerto Madero presenta varias ofertas de espacios libres para disfrutar una tarde al sol

Dónde quedan y cómo encontrar los parques de Puerto Madero

Los tres parques se ubican en el sector oriental del barrio, entre la línea de los diques y la Reserva Ecológica Costanera Sur: