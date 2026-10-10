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Tres parques de Puerto Madero para disfrutar de una de las zonas más lindas de Capital

Además de las impresionantes torres de oficinas y viviendas de lujo, Puerto Madero también tiene distintos espacios abiertos llenos de verde
J.M. Por J.M.
10/10/2026
11:21hs
Tres parques de Puerto Madero para disfrutar de una de las zonas más lindas de Capital

Conocido por sus imponentes rascacielos de diseño, su oferta gastronómica de primer nivel y su pintoresco dique, el barrio porteño de Puerto Madero guarda además una importante red de espacios públicos a cielo abierto. Entre senderos peatonales, sectores deportivos y vegetación autóctona, tres parques interconectados invitan a vecinos y visitantes a cambiar el ritmo de la rutina urbana: los parques Francisco Urondo, Micaela Bastidas y Mujeres Argentinas.

Cada uno de estos espacios verdes propone un perfil diferenciado, pensado para cubrir distintas actividades de esparcimiento que van desde la práctica deportiva intensiva y los paseos botánicos hasta el entretenimiento infantil y las tardes de picnic.

Parques de Puerto Madero: las propuestas y atracciones de cada espacio verde

  • Parque Francisco Urondo (Deportes y recreación): Se trata del punto de encuentro ideal para quienes buscan ejercitarse al aire libre. Sus instalaciones cuentan con sectores equipados para la práctica de calistenia, senderos para caminata y running, además de canchas para diversas disciplinas. Como novedad destacada, el predio sumó recientemente canchas públicas de pickleball, una disciplina en auge para jugar y compartir en grupo.
  • Parque Micaela Bastidas (Jardines y tranquilidad): Caracterizado por sus desniveles, arboledas y recorridos paisajísticos, es la opción elegida por quienes prefieren las caminatas sin apuro. Uno de sus mayores atractivos es el Rosedal Sur, un sector de jardines que aporta colorido y variedad de rosales al paseo, convirtiéndolo en un refugio ideal para descansar o leer a la sombra.
  • Parque Mujeres Argentinas (Familia y picnics): Diseñado con una fuerte impronta familiar, ofrece un amplio patio de juegos equipado para que los niños exploren, trepen y jueguen de forma segura. El parque dispone además de extensas áreas de césped habilitadas para hacer picnic, sectores deportivos e islotes de descanso para disfrutar de las tardes de sol.
Puerto Madero presenta varias ofertas de espacios libres para disfrutar una tarde al sol
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Dónde quedan y cómo encontrar los parques de Puerto Madero

Los tres parques se ubican en el sector oriental del barrio, entre la línea de los diques y la Reserva Ecológica Costanera Sur:

  1. Parque Francisco Urondo: Delimitado por Avenida de los Italianos, Avenida Intendente Hernán M. Giralt, Mariquita Sánchez de Thompson y Macacha Güemes.
  2. Parque Micaela Bastidas: Ubicado entre las calles Julieta Lanteri y Rosario Vera Peñaloza.
  3. Parque Mujeres Argentinas: Emplazado sobre Avenida de los Italianos al 900, entre Manuela Sáenz y Marta Lynch.
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