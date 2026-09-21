Así será la exclusiva torre de lujo que Dolce & Gabbana levantará en Puerto Madero

Con una inversión millonaria, la firma internacional lanza un desarrollo residencial de alta gama que redefine el concepto de exclusividad

Grupo IEB expande agresivamente su rubro inmobiliario y de construcción en el país con varios desarrollos.

Dolce & Gabbana lanza una torre de lujo en Puerto Madero, su primer proyecto residencial en Argentina, junto a Grupo IEB.

Después de haber concretado su desembarco en la Argentina con la apertura de su primer local de ropa, Dolce & Gabbana avanza ahora sobre el mercado inmobiliario. La casa italiana tendrá su primer proyecto residencial en el país, con una torre de 150 metros de altura en Puerto Madero.

La construcción demandará una inversión estimada en u$s160 millones y el lanzamiento comercial está previsto para enero de 2027. El proyecto será desarrollado por Nizuc Developments, una compañía vinculada a Grupo IEB, que lidera Juan Ignacio Abuchdid. IEB Construcciones, otra empresa del grupo, tendrá a su cargo la obra.

Domenico Dolce, cofundador de la marca junto a Stefano Gabbana, participará personalmente en el proyecto. El diseñador italiano intervendrá en la definición estética de la torre y en la selección y aprobación de los materiales que se utilizarán en el edificio.

Las marcas de lujo que conquistaron el mercado inmobiliario mundial

Fendi, Armani, Versace, Missoni y Bulgari, además de tener en común su origen italiano, son algunas de las marcas de lujo que en los últimos años sumaron edificios residenciales en distintas ciudades del mundo.

Fendi fue de las primeras en avanzar con este formato. En 2014 comenzó la construcción de Fendi Château Residences, en Surfside, al norte de Miami Beach. El edificio fue desarrollado por Château Group, con arquitectura de Arquitectonica, y quedó terminado en 2016.

Tiene 12 pisos y 58 residencias frente al mar, con departamentos que parten de unos 315 m2 y superan los 650. Fendi participó en los interiores, que incorporaron mobiliario y equipamiento original de la casa matriz. También se hicieron una playa privada, dos piscinas, spa, gimnasio, cine y un restaurante de uso exclusivo para los propietarios.

El proyecto será desarrollado por Nizuc Developments, una compañía vinculada a Grupo IEB,

Armani también eligió Miami. Residences by Armani/Casa comenzó a construirse en 2015 en Sunny Isles Beach, sobre un terreno frente al mar. Related Group y Dezer Development estuvieron detrás del emprendimiento y el diseño fue realizado por César Pelli.

La torre, terminada en 2019, tiene 56 pisos y 308 departamentos. Armani/Casa trabajó en los interiores y en los espacios comunes, con mobiliario y materiales de la división que Giorgio Armani había creado en 2000.

La marca también está presente en el real estate porteño. Decó Recoleta, desarrollado por ABV, incorporó mobiliario y ambientación de Armani/Casa en sus amenities y espacios comunes. Fue la primera participación de la marca en un edificio de Buenos Aires.

Ahora ABV avanza con Decó Polo furnished by Armani/Casa, frente al Campo Argentino de Polo. El emprendimiento tendrá dos torres de 30 pisos, con residencias que alcanzarán los 890 m2.

De Miami a Dubái: el mapa de los desarrollos de lujo

Otro caso de Miami es Missoni Baia. El emprendimiento fue presentado en 2016, las obras comenzaron en 2018 y terminaron en 2023. Está ubicado en Edgewater, frente a Biscayne Bay, y fue desarrollado por OKO Group y Cain International.

La torre tiene 57 pisos y 249 departamentos. Missoni Home trabajó en los interiores y las áreas comunes. Después, la marca llevó este formato a otros países y hoy tiene desarrollos inmobiliarios también en Medio Oriente.

La construcción demandará una inversión estimada en u$s160 millones y el lanzamiento comercial está previsto para enero de 2027

En el caso de Versace, eligió Londres para su primer proyecto. En 2015, la desarrolladora DAMAC presentó el proyecto de una torre en Nine Elms con interiores diseñados por Versace Home.

Los trabajos comenzaron en 2017 y finalizaron en 2022. El edificio, conocido como DAMAC Tower Nine Elms, tiene 50 pisos y fue diseñado por el estudio Kohn Pedersen Fox. Versace Home estuvo a cargo de los interiores de las residencias, el lobby y distintos espacios comunes. Entre los amenities se incluyeron piscina cubierta, gimnasio, spa, cine y jardines.

Bulgari llevó este tipo de desarrollos a Dubái. En diciembre de 2017 abrió Bvlgari Resort & Residences Dubai, en Jumeira Bay Island, un complejo que comprende un hotel, seis edificios residenciales con 173 departamentos, 15 mansiones, una marina y un club de yates.

El predio fue desarrollado por Meraas y diseñado por el estudio italiano Antonio Citterio Patricia Viel. La marca ya tenía hoteles en ciudades como Milán y Londres, pero el emprendimiento de Dubái incorporó una oferta residencial mucho más amplia.

En la misma isla se construye Bvlgari Lighthouse, una torre residencial de 27 pisos también diseñada por Antonio Citterio Patricia Viel. Tendrá apenas 31 residencias, entre ellas una vivienda distribuida en tres niveles en la parte superior del edificio.

La casa italiana tendrá su primer proyecto residencial en el país, con una torre de 150 metros de altura en Puerto Madero.

Karl Lagerfeld y Dolce & Gabbana apuestan por Marbella

Marbella fue otro de los destinos elegidos por las casas de moda. El diseñador alemán Karl Lagerfeld, aunque identificado desde siempre con la firma italiana Fendi, anunció a fines de 2021 su primer desarrollo residencial, realizado junto con Sierra Blanca Estates.

Las obras de Karl Lagerfeld Villas Marbella comenzaron en octubre de 2022, sobre un terreno de más de 9000 m2 en la Golden Mile. A diferencia de las grandes torres de Miami o Dubái, se proyectaron apenas cinco casas independientes. Cuando arrancaron los trabajos, la entrega estaba prevista para 2024.

Sierra Blanca Estates volvió a asociarse con una marca italiana poco después. En septiembre de 2023, presentó junto con Dolce & Gabbana el proyecto Design Hills Dolce&Gabbana Marbella, el primero de la casa de moda en el mercado residencial europeo.

El complejo ocupa casi 90.000 metros cuadrados sobre la Golden Mile y tendrá 92 departamentos. Además de las viviendas, se proyectaron piscinas, club privado, cine, bar, cava, espacios infantiles y un área comercial con restaurantes y marcas internacionales. La finalización fue anunciada para 2026.

D&G también tiene en marcha un desarrollo mucho más grande en los Estados Unidos. 888 Brickell Dolce&Gabbana, en Miami, tendrá 90 pisos y 259 residencias y está previsto que quede terminado en 2028.

La torre es desarrollada por JDS Development Group y tendrá viviendas, restaurantes, spa, espacios de bienestar y un Pool Club.

Domenico Dolce, cofundador de la marca junto a Stefano Gabbana, participará personalmente en el proyecto .

La expansión agresiva de Grupo IEB en la Argentina

Grupo IEB, el holding liderado por Juan Ignacio Abuchdid, amplió en los últimos dos años su actividad en la Argentina. Al mercado financiero le sumó desarrollos inmobiliarios, construcción e infraestructura.

A fines de 2024, Abuchdid compró Dycasa junto con Martín Gándara, dueño de Atomik, y Ezequiel Fernández, de Natal Inversiones. Hasta ese momento, la histórica constructora pertenecía a Dragados, el brazo constructor del grupo español ACS.

La operación rondó los u$s2 millones y la empresa pasó a llamarse IEB Construcciones. La adquisición le permitió sumar una estructura con más de 55 años de trayectoria y antecedentes en Autopistas del Sol, los túneles de la línea H y el Viaducto Belgrano Sur.

Dycasa atravesaba entonces un período de menor actividad. El freno de la obra pública había afectado su operación y había reducido fuerte su dotación antes de la venta. Tras el cambio de manos, comenzó a sumar trabajos privados y de infraestructura.

En paralelo, IEB avanzó con Puerto Nizuc, el desarrollo que impulsa en Hudson, sobre la autopista Buenos Aires-La Plata y con salida al Río de la Plata. El masterplan supera los u$s300 millones e incluye viviendas, oficinas, espacios comerciales, gastronomía y un complejo deportivo.

Actualmente hay cuatro edificios en obra y está previsto el lanzamiento de una quinta torre. Cada una demanda alrededor de u$s13 millones, por lo que las primeras cuatro etapas representan unos u$s52 millones.

Los departamentos parten de unos 70 metros cuadrados y los valores de preventa rondan los u$s3000 por metro cuadrado, con financiación de hasta 72 cuotas en dólares.

En paralelo, también prepara un edificio residencial sobre un terreno de 7000 metros cuadrados en Núñez.

IEB conquista Vaca Muerta con proyectos de infraestructura clave

La actividad de la constructora se extendió además a la infraestructura vinculada con Vaca Muerta. En junio fue contratada para gerenciar el tendido del gasoducto de San Matías Pipeline, que transportará gas desde Tratayén, en Neuquén, hasta el Golfo San Matías, en Río Negro.

La compañía de Abuchdid también participa en la construcción del gasoducto que abastecerá a los buques de licuefacción Hilli Episeyo y Esperanza, que Southern Energy instalará frente a la costa de Río Negro. IEB Construcciones tendrá a su cargo la coordinación y supervisión de la obra hasta septiembre de 2028, mientras que la ejecución estará en manos del consorcio integrado por la italiana SICIM y la argentina Víctor Contreras.

El ducto tendrá 472 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro, con capacidad para transportar 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día.

Dentro del mismo proyecto, la compañía consiguió un segundo contrato. Construirá la base operativa que dará soporte a los dos buques, cerca del Puerto de San Antonio Este. El complejo tendrá un almacén y espacios destinados a las tareas de asistencia.

En este caso, la empresa se encargará de la ingeniería, la compra de materiales y equipos y la construcción. El contrato asciende a $23.336 millones y los trabajos deberán estar terminados en mayo de 2027.

La infraestructura vial es otra de las áreas en las que empezó a ganar terreno. Junto con Trading MRG obtuvo por 20 años la concesión de 276,11 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18, en Entre Ríos. Las dos empresas deberán realizar las obras previstas y quedarán a cargo de la operación y el mantenimiento del corredor, que se financiará mediante el cobro de peajes.

IEB también amplió su participación en Productos Bituminosos de Argentina (Probiar), fabricante de emulsiones asfálticas para rutas con sede en Cañuelas. Tras comprar otro 25% a la familia Schettini, pasó a controlar el 75% de la empresa.

El REIT que revoluciona el mercado inmobiliario argentino

A estas inversiones se sumó el ingreso al real estate. Junto con Grupo Briones lanzó el primer REIT argentino, un fondo que invierte en propiedades terminadas y con renta.

La colocación reunió $66.327 millones, equivalentes a unos u$s45 millones, aportados por 3452 inversores, superando el objetivo inicial que se ubicaba entre u$s20 millones y u$s35 millones.

Con ese capital, comenzó a comprar propiedades principalmente en la ciudad de Buenos Aires. La cartera puede incluir viviendas, oficinas y locales, con preferencia por edificios completos y operaciones superiores al millón de dólares.

La primera compra fue una residencia de 700 metros cuadrados en Barrio Parque, por la que desembolsó u$s3,6 millones. El inmueble está alquilado por u$s18.000 mensuales.

Después adquirió por u$s5,3 millones el edificio de oficinas que ocupa PedidosYa en el Distrito Tecnológico. Tiene 2282 metros cuadrados, 12 cocheras y genera un alquiler de u$s45.999 por mes.

La tercera operación fue un edificio completo en Recoleta que ocupa Megatlon. Está ubicado en Arenales 1928, tiene 4077 metros cuadrados y 65 cocheras. Había sido publicado a u$s5,3 millones y el fondo terminó pagando u$s4,44 millones.

Con las tres compras, ya desembolsó u$s13,34 millones. Los contratos de alquiler generan cerca de u$s96.000 mensuales, equivalentes a alrededor de u$s1,15 millones al año.