Javier Milei tildó de "ignorante" a la economista Marina Dal Poggetto

El presidente respaldó una explicación del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, ante una consideración de la profesional sobre el RIGI

El presidente Javier Milei calificó de "ignorante" a la economista Marina Dal Poggetto por sus consideraciones acerca del costo fiscal que surge de la aplicación del RIGI en los diferentes proyectos aprobados.

"COLOSO acomoda a IGNORANTE", fue el encabezado de un posteo de Milei que respaldó una explicación que dio el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, sobre la explicación de Dal Poggetto.

La economista planteó que el esquema RIGI genera un "gasto tributario" (impuestos que el Estado deja de cobrar) de u$s8.500 millones y sostuvo que muchos de ellos se hubieran ejecutado igual, dada la matriz del negocio.

Sturzenegger modificó la visión del tema y dijo: "El costo fiscal es el del GASTO público, nunca de los impuestos que financian ese gasto. Si tenés un gobierno muy exitoso en bajar el gasto, afortunadamente no se necesitarán tantos impuestos para financiarlo". "De la mano de la baja del gasto luego habrá una discusión sobre qué impuestos bajar y se puede estar de acuerdo o no si el RIGI es una decisión correcta".

Sturzenegger defendió el RIGI

Sturzenegger aseguró que el RIGI es positivo "porque ha demostrado tener un impacto impresionante sobre la producción". "Pero lo importante acá es no poner el carro delante del caballo: lo que hay que hacer es bajar el gasto y si se baja se necesitarán menos impuestos", insistió.

El presidente Javier Milei atacó a la economista Marina Dal Poggeto.

En esa línea remarcó: "Todo para celebrar, porque se reasignan recursos de un gasto público inútil y corrupto a la producción. Y nos anticipamos: de la mano de más motosierra con el presidente Milei vendrán más bajas de impuestos. Pero lejos de ser un problema, es una indicación de que vamos por el buen camino. ¡VLLC!"

Tras el encabezado "COLOSO acomoda a IGNORANTE" Milei añadió: "El nivel de precariedad conceptual y analítica de la gran mayoría de los economistas locales es feroz. No sé si por déficit severo de formación o por haber apostado en contra del gobierno y necesitar promover el caos para ver si pueden salvar la ropa".

Tras las reacciones del presidente y su ministro, Dal Poggeto, redobló la apuesta y puntualizó que el "gasto tributario" estaba incluido en el presupuesto nacional con lo cual intentó validar su planteo.