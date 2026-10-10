Mercado Pago: Cuánto rinde con las nuevas tasas en octubre 2026

En octubre actualizó el abanico de rendimientos para las distintas opciones que ofrece dentro de su aplicación, tanto en pesos como en dólares

A lo largo del tiempo Mercado Pago ha sumado distintas opciones para hacer rendir el dinero dentro de su plataforma.

Actualmente quien quiera invertir en su billetera puede optar por solo dejar el dinero en la cuenta remunerada, comprar dólares, hacer una reserva,o invertir en bonos y plazos Fijos, o en empresas argentinas.

Cada una tiene diferentes rendimientos y son convenientes según la situación, según el sitio Calcular Sueldo.

Repasamos cómo son las opciones en octubre 2026.

Mercado Pago: Tasas actualizadas en octubre 2026

Cuenta remunerada 19% anual. Disponibilidad inmediata del dinero 24/7.

Reservas 19% anual. Dinero separado para metas o imprevistos.

Rendimiento en Dólares 1.8% anual. Genera intereses sobre saldo en moneda dura

Inversiones (Bonos y Plazos Fijos) 23% anual (estimado). Alternativa de mayor rendimiento en pesos

Empresas Argentinas (Acciones/FCI) 6,6% (últimos 6 meses). Renta variable según mercado local

Cuenta remunerada y Reservas: 19% anual

Tanto para el saldo disponible en la billetera como para el dinero que se guarda en la opción Reservas, la tasa fijada es del 19% anual.

La ventaja principal de la cuenta remunerada es la liquidez diaria, y se puede usar la plata en cualquier momento (hacer transferencias, pagar con QR o cargar la SUBE) y, mientras no se usa, sigue generando intereses todos los días.

¿Cuánto ganás con $1.000.000?

Rendimiento estimado al mes: $ 15.734,89

Rendimiento diario aproximado: $521

Inversiones fijas: Bonos y Plazos Fijos al 23% estimado

Para quienes buscan hacer crecer sus ahorros a un ritmo más acelerado sin asumir riesgos desmedidos, la sección de inversiones de Mercado Pago ofrece una cartera orientada a bonos y plazos fijos con un rendimiento estimado del 23% anual.

Esta opción resulta atractiva si buscás superar la tasa tradicional de la cuenta remunerada dejando el dinero invertido a un plazo un poco más largo.

Inversión en Empresas Argentinas: -6,6% en los últimos 6 meses

Para perfiles más audaces que prefieren la renta variable, la opción enfocar las inversiones en empresas del país acumula un rendimiento del 6,6% negativo en los últimos seis meses.

Cabe recordar que este tipo de activos puede tener fluctuaciones de precio según la marcha de la economía local y el mercado bursátil.

Dólares en Mercado Pago: 1,8% anual

Quien prefiere resguardar el capital en moneda extranjera, la plataforma mantiene la opción de generar intereses por tener dólares depositados. La tasa actual es del 1,8% anual en dólares, una alternativa útil para no dejar los billetes estancados sin generar ningún extra.